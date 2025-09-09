1 518 5
Сили оборони ліквідували вже близько 500 іноземних найманців із 28 країн, які воювали на боці РФ. ВIДЕО
З початку повномасштабного російського вторгнення Сили оборони України ліквідували вже близько 500 іноземних найманців, які воювали на боці країни-агресора.
Про це у вівторок повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Сафарі-тур від Путіна. У війні росії проти України вже загинули понад пів тисячі іноземців із 28 країн", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, найбільше Кремлівський режим використовував громадян інших країн у боях на території Курської області у 2024 році.
"Нігерійці, кенійці та інші найманці, які не зрозуміли, на що підписались. Їм обіцяли пригоди і зарплату", - зазначили у ДШВ ЗСУ.
А куда ти?
Нє ходіл би ти, Равшан,
Да в солдати!
В рашістской арміі штикі,
Чай, найдуться.
Без тєбя москалі
Обойдуться.
Поневолі ти ідеш?
Аль з охоти?
Джамшут-Равшан, пропадьошь
Ні за что ти ... ."
(Вільна інтерпретація слів пісні Дєм'яна Бєдного "Проводи")