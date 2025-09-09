Сили оборони ліквідували вже близько 500 іноземних найманців із 28 країн, які воювали на боці РФ. ВIДЕО

З початку повномасштабного російського вторгнення Сили оборони України ліквідували вже близько 500 іноземних найманців, які воювали на боці країни-агресора.

Про це у вівторок повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сафарі-тур від Путіна. У війні росії проти України вже загинули понад пів тисячі іноземців із 28 країн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найбільше Кремлівський режим використовував громадян інших країн у боях на території Курської області у 2024 році.

"Нігерійці, кенійці та інші найманці, які не зрозуміли, на що підписались. Їм обіцяли пригоди і зарплату", - зазначили у ДШВ ЗСУ.

