Сили оборони ліквідували вже близько 500 іноземних найманців із 28 країн, які воювали на боці РФ. ВIДЕО

З початку повномасштабного російського вторгнення Сили оборони України ліквідували вже близько 500 іноземних найманців, які воювали на боці країни-агресора.

Про це у вівторок повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сафарі-тур від Путіна. У війні росії проти України вже загинули понад пів тисячі іноземців із 28 країн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найбільше Кремлівський режим використовував громадян інших країн у боях на території Курської області у 2024 році.

"Нігерійці, кенійці та інші найманці, які не зрозуміли, на що підписались. Їм обіцяли пригоди і зарплату", - зазначили у ДШВ ЗСУ.

картина м'ясом
09.09.2025 16:45 Відповісти
Вся мразь здохла і дуже добре !!
09.09.2025 16:49 Відповісти
Ну північно корейці не рахуются , за різними даними йдется від 2 до 5 тисяч здохлих, допомагаючи рашиському злочинцю.
09.09.2025 16:58 Відповісти
Розвідка південних кореяк каже,що близько 2000 брацкава народа здохло В Україні..
09.09.2025 16:59 Відповісти
" ... А куда ж ти, парєньок?
А куда ти?
Нє ходіл би ти, Равшан,
Да в солдати!
В рашістской арміі штикі,
Чай, найдуться.
Без тєбя москалі
Обойдуться.
Поневолі ти ідеш?
Аль з охоти?
Джамшут-Равшан, пропадьошь
Ні за что ти ... ."
(Вільна інтерпретація слів пісні Дєм'яна Бєдного "Проводи")
09.09.2025 18:00 Відповісти
 
 