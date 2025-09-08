УКР
Поранена у Куп’янську 6-річна дівчинка у важкому стані, з’ясовується, чому її не евакуювали. ФОТО

Напередодні війська РФ ударили по Куп’янську, поранено 6-річну дитину, вона наразі перебуває у важкому стані.

Про це повідомив у телеефірі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо дівчинки. Тут велике питання у нас - чому дитина перебуває у місті Куп’янськ, коли ми проводили евакуацію і всіх дітей звідти вивезли. Батьки виїхали, дитина перебувала у бабусі. Велика кількість запитань до всіх служб, перш за все - нашої вертикалі. Далі будемо з’ясовувати всі обставини", - сказав керівник ОВА.

Поранена дівчинка у Куп’янську
Фото: Харківська прокуратура

За його інформацією, дівчинка - у тяжкому стані.

"Вона перебуває у відділенні нейрохірургії з вибуховими травмами та серйозним пораненням чола. Лікарі надають їй всю необхідну допомогу", - сказав Синєгубов.

діти (5290) Харківська область (1570) Куп'янський район (387) Куп'янськ (882)
"Батьки виїхали, дитина перебувала у бабусі."

..здєц...

08.09.2025 14:20 Відповісти
це якісь побрехеньки щодо батьків і бабусі. Коли була евакуація, ще літом минулого року, мусора не робили свою справу. Дітей було не так багато, але вони були. На веліках каталися, інколи бачив - на візочках возили. Першим з міста офіційно втік Синегубов з адміністрацією у вересні минулого року.
08.09.2025 15:48 Відповісти
6 рочків....яку загрозу вона несла сруцкому миру що її звільнили??
08.09.2025 14:26 Відповісти
кому кого залишили? дитину бабусі чи бабусю дитині? судячи по "мудрому" рішенню батьків залишити дитину під обстрілами, можливі різні варіанти!
08.09.2025 14:46 Відповісти
 
 