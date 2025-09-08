РУС
Раненная в Купянске 6-летняя девочка в тяжелом состоянии, выясняется, почему ее не эвакуировали. ФОТО

Накануне войска РФ ударили по Купянску, ранен 6-летний ребенок, он сейчас находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в телеэфире начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно девочки. Здесь большой вопрос у нас - почему ребенок находится в городе Купянск, когда мы проводили эвакуацию и всех детей оттуда вывезли. Родители уехали, ребенок находился у бабушки. Большое количество вопросов ко всем службам, прежде всего - нашей вертикали. Далее будем выяснять все обстоятельства", - сказал руководитель ОГА.

Раненная девочка в Купянске
Фото: Харьковская прокуратура

По его информации, девочка - в тяжелом состоянии.

"Она находится в отделении нейрохирургии с взрывными травмами и серьезным ранением лба. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь", - сказал Синегубов.

Автор: 

дети (6708) Харьковская область (1549) Купянский район (390) Купянск (757)
"Батьки виїхали, дитина перебувала у бабусі."

..здєц...

08.09.2025 14:20 Ответить
це якісь побрехеньки щодо батьків і бабусі. Коли була евакуація, ще літом минулого року, мусора не робили свою справу. Дітей було не так багато, але вони були. На веліках каталися, інколи бачив - на візочках возили. Першим з міста офіційно втік Синегубов з адміністрацією у вересні минулого року.
08.09.2025 15:48 Ответить
6 рочків....яку загрозу вона несла сруцкому миру що її звільнили??
08.09.2025 14:26 Ответить
кому кого залишили? дитину бабусі чи бабусю дитині? судячи по "мудрому" рішенню батьків залишити дитину під обстрілами, можливі різні варіанти!
08.09.2025 14:46 Ответить
 
 