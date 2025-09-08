Раненная в Купянске 6-летняя девочка в тяжелом состоянии, выясняется, почему ее не эвакуировали. ФОТО

Накануне войска РФ ударили по Купянску, ранен 6-летний ребенок, он сейчас находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в телеэфире начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно девочки. Здесь большой вопрос у нас - почему ребенок находится в городе Купянск, когда мы проводили эвакуацию и всех детей оттуда вывезли. Родители уехали, ребенок находился у бабушки. Большое количество вопросов ко всем службам, прежде всего - нашей вертикали. Далее будем выяснять все обстоятельства", - сказал руководитель ОГА.

Фото: Харьковская прокуратура

По его информации, девочка - в тяжелом состоянии.

"Она находится в отделении нейрохирургии с взрывными травмами и серьезным ранением лба. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь", - сказал Синегубов.