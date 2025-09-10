Российские захватчики разрушили Купянск на 95%, ситуация в городе критическая

Город Купянск на Харьковщине разрушен на 95%. Ситуация там критическая.

Об этом рассказал глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне применяют по городу все имеющееся вооружение, а на подъездах к Купянску караулят FPV-дроны, которые атакуют логистические пути. Поэтому из города трудно вывозить людей и завозить туда гуманитарную помощь. Ремонтировать газовые или электрические сети или систему водоснабжения также невозможно.

Только за 9 дней сентября россияне нанесли 1100 ударов по населенным пунктам Купянской громады. В частности, выпустили 36 управляемых авиабомб, две из которых имели вес полторы тонны. Трое жителей города погибли, 13 получили ранения.

Он подчеркнул, что в таких условиях жизнь может спасти только эвакуация.

Сейчас на территории Купянской громады остаются 1785 человек. 780 из них проживают на правом берегу города. Андрей Беседин отмечает, что темпы эвакуации небольшие.

