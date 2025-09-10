РУС
Российские захватчики разрушили Купянск на 95%, ситуация в городе критическая

Российские захватчики разрушили Купянск

Город Купянск на Харьковщине разрушен на 95%. Ситуация там критическая.

Об этом рассказал глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне применяют по городу все имеющееся вооружение, а на подъездах к Купянску караулят FPV-дроны, которые атакуют логистические пути. Поэтому из города трудно вывозить людей и завозить туда гуманитарную помощь. Ремонтировать газовые или электрические сети или систему водоснабжения также невозможно.

Только за 9 дней сентября россияне нанесли 1100 ударов по населенным пунктам Купянской громады. В частности, выпустили 36 управляемых авиабомб, две из которых имели вес полторы тонны. Трое жителей города погибли, 13 получили ранения.

Он подчеркнул, что в таких условиях жизнь может спасти только эвакуация.

Сейчас на территории Купянской громады остаются 1785 человек. 780 из них проживают на правом берегу города. Андрей Беседин отмечает, что темпы эвакуации небольшие.

Харьковская область (1558) Купянский район (393) Купянск (758)
зелений дегенерат беседін, ти согласував свої розповідіз докладами сирського на ставках?
у сирського зовсім про інше, написано!!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 14:39 Ответить
А шо у сирського? "Всє атакі атбіти патєрь нєт"?
показать весь комментарий
10.09.2025 14:44 Ответить
Досі тримають людей у зруйнованому місті? Нафіга.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:49 Ответить
Що значить "тримають людей"? Вони що, хочуть виїхати, а їх *********** назад у місто?
показать весь комментарий
10.09.2025 15:01 Ответить
Шатли і кластери, от хто зруйнував
показать весь комментарий
10.09.2025 14:53 Ответить
 
 