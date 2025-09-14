Ворог намагається накопичуватися на північних околицях Куп’янська, є полонені окупанти, - 10-й армійський корпус. ВIДЕО

Ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська на Харківщині.

Як зазначається, вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під вогневим контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто.

"Зазначимо, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені. В місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні дії", - нагадує 10-й армійський корпус повідомлення Генштабу.

Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон, деталі скоро в їх інтервʼю.

"Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває. Нашими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога", - додають у 10-му армійському корпусі.

Раніше у DeepState повідомили, що рашисти перетинають Оскіл та заходять у Куп’янськ через газову трубу. У Генштабі зазначили, що ситуація у Куп’янську та вихід із трубопроводу - під контролем ЗСУ. У місті контрдиверсійна операція.