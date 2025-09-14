УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7843 відвідувача онлайн
Новини Відео Спроби окупантів переправитися через Оскіл Бої на Куп’янському напрямку
1 543 4

Ворог намагається накопичуватися на північних околицях Куп’янська, є полонені окупанти, - 10-й армійський корпус. ВIДЕО

Ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 10-го армійського корпусу СВ ЗСУ.

Як зазначається, вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під вогневим контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто.

"Зазначимо, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені. В місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні дії", - нагадує 10-й армійський корпус повідомлення Генштабу.

Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон, деталі скоро в їх інтервʼю.

Також читайте: 10 людей постраждали внаслідок обстрілів Куп’янщини, серед них поліцейські та медпрацівники

"Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває. Нашими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога", - додають у 10-му армійському корпусі.

Раніше у DeepState повідомили, що рашисти перетинають Оскіл та заходять у Куп’янськ через газову трубу. У Генштабі зазначили, що ситуація у Куп’янську та вихід із трубопроводу - під контролем ЗСУ. У місті контрдиверсійна операція.

Автор: 

армія рф (18678) Харківська область (1596) Куп’янський район (401) Куп’янськ (887)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ворог продовжує накопичуватись - то де ж він береться той ворог - якшо він під вогневим контролем - Діп Стейт писали шо кацапи вже підїдаються у місцевих і перевдіваються в секонд - хенд
показати весь коментар
14.09.2025 09:33 Відповісти
Зведення нагадують старе не добре: "з 5 танків ворога,які прорвались на цей берег,7 знищено,а ще 3 ганебно втікли!"
показати весь коментар
14.09.2025 09:35 Відповісти
Таке красіве слово: "контрдиверсійна" опарація. Так солідно і вагомо. Не гірше: "незламно і потужно"
показати весь коментар
14.09.2025 09:44 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
14.09.2025 09:56 Відповісти
 
 