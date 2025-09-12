Рашисти перетинають Оскіл та заходять у Куп’янськ через газову трубу, - DeepState
Російські війська використовують газову трубу, щоб подолати річку Оскіл та зайти до міста Куп'янськ у Харківській області.
Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Там нагадали, що росіяни втрете використали газові труби для просочування своїх груп. Вперше це було в Авдіївці, вдруге біля Суджі на Курщині.
"Кацапи збудували цілу логістичну артерію. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, організовані групи ворога без серйозних втрат добираються до н. п. Радьківка, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього розосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці, розповів DeepState.
"Завтра якийсь речник спробує це спростувати, назвавши групи неорганізованими та нечисленними, але в самому Куп'янську вже є позиції для зльоту кацапських пілотів. Проблем створює і відсутність примусової евакуації місцевих жителів, які зараз перебувають в одних будинках з противником, через що багато куди не можна здійснювати ураження. Крім того, місцеві діляться з ними їжею...", - додали аналітики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І що?
Там всі такі вищі генерали - совкові дибіли.
Керують армією генетичні дибіли.
Тому і постійний відступ.
Це вже втретє окупанти повторюють, в Суджі, в Авдіївці тепер в Куп'янську.
І наше тупориле паркетне генеральське бидло на чолі з Сирським, знову наступають на одні й ті ж граблі.
Нічому не вчаться, бо дибіли.
Якщо такі тупорилі керівники очолють армію, то держава приречена на поразку.
А може навіть це свідомо робиться сирським на догоду рашистам?
скільки можна тупити одними й тими ж граблями ?
а ще "жителі Купянська діляться з орками їжею..."
так підривайте к єпєням будинки !
.
..
Це стосується всіх в Україні.
А Сирський нє...
Але чому його досі тримає Зеля на чолі армії, адже Залужного він зняв за набагато менші косяки?
Бо сирський вправно лиже задницю Зелі і Зелі це подобається, а Залужний не лизав Зелю.
в тих трубах , як в Курвську 😡
Третій раз на ті ж граблі- то вже не просто так...хтось то прої...чи навмисне упустили..?!😢