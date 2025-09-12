Рашисти перетинають Оскіл та заходять у Куп’янськ через газову трубу, - DeepState

Російські війська використовують газову трубу, щоб подолати річку Оскіл та зайти до міста Куп'янськ у Харківській області.

Там нагадали, що росіяни втрете використали газові труби для просочування своїх груп. Вперше це було в Авдіївці, вдруге біля Суджі на Курщині.

"Кацапи збудували цілу логістичну артерію. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, організовані групи ворога без серйозних втрат добираються до н. п. Радьківка, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього розосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці, розповів DeepState.

"Завтра якийсь речник спробує це спростувати, назвавши групи неорганізованими та нечисленними, але в самому Куп'янську вже є позиції для зльоту кацапських пілотів. Проблем створює і відсутність примусової евакуації місцевих жителів, які зараз перебувають в одних будинках з противником, через що багато куди не можна здійснювати ураження. Крім того, місцеві діляться з ними їжею...", - додали аналітики.

