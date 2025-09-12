УКР
Спроби окупантів переправитися через Оскіл Бої на Куп'янському напрямку
5 133 66

Рашисти перетинають Оскіл та заходять у Куп’янськ через газову трубу, - DeepState

Російські війська використовують газову трубу, щоб подолати річку Оскіл та зайти до міста Куп'янськ у Харківській області.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що росіяни втрете використали газові труби для просочування своїх груп. Вперше це було в Авдіївці, вдруге біля Суджі на Курщині.

"Кацапи збудували цілу логістичну артерію. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники зруйнували Куп’янськ на 95%, ситуація у місті критична

Таким чином, організовані групи ворога без серйозних втрат добираються до н. п. Радьківка, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього розосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці, розповів DeepState.

"Завтра якийсь речник спробує це спростувати, назвавши групи неорганізованими та нечисленними, але в самому Куп'янську вже є позиції для зльоту кацапських пілотів. Проблем створює і відсутність примусової евакуації місцевих жителів, які зараз перебувають в одних будинках з противником, через що багато куди не можна здійснювати ураження. Крім того, місцеві діляться з ними їжею...", - додали аналітики. 

Також читайте: Рашисти намагаються збільшити ділянку тиску вздовж річки Оскіл та окупувати Амбарне й Зарубинку, - DeepState

DeepState: Росіяни для прориву в Куп'янськ використовують газову трубу

Автор: 

+19
Сирьский мабуть нічому не вчиться, мені здається, треба його міняти.
12.09.2025 22:21
+19
Зато наши дебилы хорошо и смачно наржались с трубных тележек, показанных у Соловьева. Можно поржать еще, может поможет отбить потерянное.
12.09.2025 22:24
+15
Знову ті самі граблі. Невже наші офіцері настільки тупі?
12.09.2025 22:26
Сирьский мабуть нічому не вчиться, мені здається, треба його міняти.
12.09.2025 22:21
Третій, пиляти, раз... Я хрінію
12.09.2025 22:30
Судячи з цих постійних косяків з трубами, Сирський або реальний довбойб за яким плаче психлікарня або зрадник... Третього варіанту не має.
12.09.2025 22:34
Просто для нього є така професія -- "родіну защіщять".
12.09.2025 22:49
де його мама?де його папа?де його братик?....отож,а був якись щирий..майже англіець..нах таких..от оце я розумію..
12.09.2025 22:45
Зато наши дебилы хорошо и смачно наржались с трубных тележек, показанных у Соловьева. Можно поржать еще, может поможет отбить потерянное.
12.09.2025 22:24
Знову ті самі граблі. Невже наші офіцері настільки тупі?
12.09.2025 22:26
В армію йшли довбойоби,які руками і розумом не могли себе ніяк забеспечити .Те саме,що і поліція.Спілкування з цими категоріями тільки підтверджує відсутність там розуму
12.09.2025 22:30
Згідний. IQ там із знаком мінус.
12.09.2025 22:32
Зате контролери -експерти на Цензорі дуже IQшнуті. Але на Цензорі...
12.09.2025 23:00
армія-покрашено,пердікулярно і паралельно,якщо ти не знав
12.09.2025 22:31
Ні, просто у нас совок який нікуди і не зникав.
12.09.2025 22:31
А у ворога він виходить зник? Марафон говорить про тупі м'ясні атаки, а реальність про перевагу в дронах і тактиці?
12.09.2025 22:34
Розумні можуть бути не лояльні і бути небезпечні для корупціонерів, тому таких система з'їдає.
12.09.2025 22:33
І взагалі тупим легше живеться. Вони ж не в курсі, що тупі.
12.09.2025 22:34
Вираз обличча Сирського бачив?
12.09.2025 22:33
Звичайний вираз обличчя офіцера. Напевно довго їх вчать так виглядати.
12.09.2025 22:37
Ну так, вираз обличчя у сирського як у дауна.
І що?
Там всі такі вищі генерали - совкові дибіли.
Керують армією генетичні дибіли.
Тому і постійний відступ.
12.09.2025 22:40 Відповісти
Насколько я помню - Залужного Зеля снимал с одной из формулировок - "за низкие темпы наступления", "за застой". По крайней мере это он озвучивал публично как причину.
12.09.2025 22:57
І газу нема, заповнити трубу.
12.09.2025 22:33
немає
12.09.2025 23:08
Ви хочете сказати, що в нас адекватне вище військово-політичне керівництво?
Це вже втретє окупанти повторюють, в Суджі, в Авдіївці тепер в Куп'янську.
І наше тупориле паркетне генеральське бидло на чолі з Сирським, знову наступають на одні й ті ж граблі.
Нічому не вчаться, бо дибіли.
Якщо такі тупорилі керівники очолють армію, то держава приречена на поразку.
А може навіть це свідомо робиться сирським на догоду рашистам?
12.09.2025 22:26
Їм важливо відчитатися скільки за день, місяць,рік орків нашинковано, потім когось нагородити, подякувати, і все, по домам.
12.09.2025 22:33
Когда вертикаль управления строится не по профи признаку, а по признаку личной преданности и лизоблюдства - жди подобный результат, жди беды.
12.09.2025 22:34
це повна ..... !

скільки можна тупити одними й тими ж граблями ?
а ще "жителі Купянська діляться з орками їжею..."
так підривайте к єпєням будинки !

.
12.09.2025 22:28
дуже не вистачає на фронті таких рішучих воїнів
12.09.2025 22:50
Він обяців давити ухилянтів танками, але досі не розпочав.
12.09.2025 22:58
Ти вже ухилянтів танками передавив? Як ні, то не відволікайся. А якщо так - то піди і підірви ти будинки.
12.09.2025 23:00
ви якісь дивні подиввться на зеленого і все буде ясно
12.09.2025 22:30
Якщо наші бачать з дронів-розвідників ті дірки, то чого ракетами не накрити або артилерією змішати там все? Та хоча б фпвашками
12.09.2025 22:32
Проспали проїбали - шо там твориться? - Генштаб мовчить
12.09.2025 22:35
Усьо під кантролем
12.09.2025 22:41
Кацапам труба, якщо вони знову таким шляхом пішли.
12.09.2025 22:36
Це не новина . Нашим це давно відомо .
..
12.09.2025 22:37
Такое же писали и про Суджу. Только мы помним результат. Никто не мешал заблаговременно подорвать к е@еням эти трубы. И вопросов бы больше не было.
12.09.2025 22:44
Там не було жодного результату позитивного для кацапів. Операція треба виявилася для них повною трубою.
12.09.2025 22:47
Давай не будем з диванів вказувати військовим - що їм робити , ОК !?
12.09.2025 22:52
Это военные мне сказали лично сами, так ОК? Кстати, еще и про Суджу говорили.
12.09.2025 22:54
Результат діяльності генералів дибілів - поразка держави.
Це стосується всіх в Україні.
12.09.2025 22:58
Потрібно попередити партнерів,так вони(трубопроводні війська)через вцілілі нитки (северного потока)в бундесі намалюються,а Польщу взагалі "семечки".
12.09.2025 22:37
сирский гнида.одни и теже грабли(авдос,суджа). Скоро в Днепр зайдут при параде и в аксельбантах
12.09.2025 22:40
У мене навіть собаки з третього разу розуміли, у чому подвох.

А Сирський нє...
12.09.2025 22:41 Відповісти
Так він москаль
12.09.2025 23:04
А можна в ці труби чогось напустити, щоб кацапня як таргани дохла?
12.09.2025 22:41
Під час Зимової війни 1939-1940 років, коли Фвнляндія відбивала агресію совка, фіни, відходячи перед переважаючими силами совіцької орди, залишали по собі пустелю: цивільні відходили організовано і повністю всі, власними руками знищуючи майно, яке не могли забрати з собою, в першу чергу будинки, позбавляючи агресора можливості їсти і грітися у приміщеннях в умовах холодної карельської зими. Відходили добровільно ще й тому, щоб розв'язати руки своїм військовим у знищенні агресорів. Кацапи заходмли у повністю порожні, спалені поселення. Це і було одним з факторів, чому Фвнляндія не була захоплена повністю. Я не розумію, чому не можна евакуювати цивільних і створити мертву зону, яку замінувати і зробити непрохідною. Я не розумію, чому тиж, хто не хоче виселятися добровільно, виселити примусово.
12.09.2025 22:43
ждуни будуть проти
12.09.2025 22:52
Як казав раніше Сирський - Недогледіли...
12.09.2025 22:46
Це лампасність і ненавченість генералів яких розвелося як собак нерізаних
12.09.2025 22:46
Ну з цим дибілом сирським давно вже все ясно.
Але чому його досі тримає Зеля на чолі армії, адже Залужного він зняв за набагато менші косяки?
Бо сирський вправно лиже задницю Зелі і Зелі це подобається, а Залужний не лизав Зелю.
12.09.2025 22:46
І ще є дебіли які вірять в перемогу України?
12.09.2025 22:47
Кацапи вірять , що в кацапів все буде добре
12.09.2025 23:17
A як Сцирський розповідав,що висновки після курщини зробили(((
12.09.2025 22:48
Кацапи, вам труба в Украіні , бо так само здохнете
в тих трубах , як в Курвську 😡
12.09.2025 22:50
Ну раз місцеві діляться їжею з москалями,то по них не стріляють,бо Сцирскій також кацап(((
12.09.2025 22:55
так в нас говнокомандуючий 🤡 ,а сирський це його адютант ,уявляєте який номер на манежі ...головне шоб українці не розуміли ,шо за цирком робиться , їм треба якось допомогати мишебратьям ...
12.09.2025 23:03
Скільки нетупих і несовкових воєначальників зібралося на цьому форумі! Чому ж це диванне шобло покладає свою долю, свою безпеку і життя на плечі всяких сирських, совків, дебілів з зсу???
12.09.2025 23:03
Насторожує така послідовність однакових пройо...бо це вже якась страшна закономірність...
12.09.2025 23:08
Це мабуть змовлена з двох сторін здача куп'янська.
12.09.2025 23:15
Там відбір у вертикаль за іншими якостями налаштований. Цеглоголові нетупих і несовкових під собою зжирають швидше, ніж ті встигають туди надходити. Принципово різні середовища. Хоча зрештою повинні виникнути вже якісь виключення… напевно
12.09.2025 23:24
А оце вже треш...чи це не чергова зрада..?
Третій раз на ті ж граблі- то вже не просто так...хтось то прої...чи навмисне упустили..?!😢
12.09.2025 23:07
Цікаво чи наші дебіли нафто і газопроводи поперекривали з Сосії, чи скоро рашисти по цим трубам вилізуть десь в Львові?
12.09.2025 23:11
Сирок просрав стільки , на не один трибунал в сидить спокійно, чому?
12.09.2025 23:14
Я не розумію, є ж схема де ці труби прокладені. Чому не вдарити по них артою або авіабомбами щоб їх перервати?
12.09.2025 23:14
Ось як виглядає системне армійське дуболомство. І з цим нічого не подієш. Бо армія завжди була непривабливою для творчих та активних, а ті відсотки, що туди випадково потрапляли, зазвичай вичавлювалися, або ламалися цеглоголовою більшістю
12.09.2025 23:18
Недалекі побачили тільки "труби" і "візки" а ГОЛОВНЕ - "місцеві" нікуди не хочуть їхати - "добра" влада і ялові закони чомусь не дозволяють їх виганяти силою і найголовніше - ця сволота виявляється на четвертому році війни ДАЄТЬ ОККУПАНТАМ ЇЖУ!
12.09.2025 23:20
 
 