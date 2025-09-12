Рашисты пересекают Оскол и заходят в Купянск через газовую трубу, - DeepState
Российские войска используют газовую трубу, чтобы преодолеть реку Оскол и зайти в город Купянск в Харьковской области.
Об этом пишут аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Там напомнили, что россияне в третий раз использовали газовые трубы для просачивания своих групп. Впервые это было в Авдеевке, второй раз возле Суджи на Курщине.
"Кацапы построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии", - говорится в сообщении.
Таким образом, организованные группы врага без серьезных потерь добираются до н. п. Радьковка, а дальше перемещаются на юг в лес, который контролируют. После этого рассредотачиваются в Купянске и доходят до железной дороги, рассказал DeepState.
"Завтра какой-то спикер попытается это опровергнуть, назвав группы неорганизованными и немногочисленными, но в самом Купянске уже есть позиции для взлета кацапских пилотов. Проблему создает и отсутствие принудительной эвакуации местных жителей, которые сейчас находятся в одних домах с противником, из-за чего много куда нельзя осуществлять поражение. Кроме того, местные делятся с ними едой...", - добавили аналитики.
І що?
Там всі такі вищі генерали - совкові дибіли.
Керують армією генетичні дибіли.
Тому і постійний відступ.
Це вже втретє окупанти повторюють, в Суджі, в Авдіївці тепер в Куп'янську.
І наше тупориле паркетне генеральське бидло на чолі з Сирським, знову наступають на одні й ті ж граблі.
Нічому не вчаться, бо дибіли.
Якщо такі тупорилі керівники очолють армію, то держава приречена на поразку.
А може навіть це свідомо робиться сирським на догоду рашистам?
скільки можна тупити одними й тими ж граблями ?
а ще "жителі Купянська діляться з орками їжею..."
так підривайте к єпєням будинки !
.
..
Це стосується всіх в Україні.
А Сирський нє...
До всіх стресів додається біль "а там же хатка, там огородик, і пенсія і гуманітарка... " І повна бездарність уряду, що люди майже самі в розпачі
Але чому його досі тримає Зеля на чолі армії, адже Залужного він зняв за набагато менші косяки?
Бо сирський вправно лиже задницю Зелі і Зелі це подобається, а Залужний не лизав Зелю.
в тих трубах , як в Курвську 😡
Третій раз на ті ж граблі- то вже не просто так...хтось то прої...чи навмисне упустили..?!😢
Благаю не візуалізуйте таке більше
Тепер хто у Данії, хто на підконтрольній, хто в Польщі, хто в Дойчланді чи Амстердамі...
І постійно нагадую щоб не сиділи там, не чекали смерті...
А то всі вумні зі своє "філософією" а нп дай Боже пошматує прильотом, то пізно буде молитись за збередення Здоров'я ( і Життя) .
Дуже складно наважитись поїхати в невідомість!! Потрібна підтримка держави ( а в яку люди на ТОТ вже не вірять) та рішення на сімейній нараді.
Тобто, ти хочеш, щоб влада почала справжню війну з власним населенням? Захотілось громадянської війни? Давай, куйло тільки того й чекає.
Не може бути. В глибокому тилу проти беззбройних цивільних українців вони ж такі браві...
і кошмарили цивільних на блокпосту. Але їх тут було дуже багато. Інколи казалось, що мусорів більше ніж військових. Зараз вони відтягнулися у тил, на безпечну відстань. Там їх стало ще більше ніж було у Куп'янську. Так саме кошмарять цивільних і військових на волонтерських автівках.
А що на картах ГШ України немає тих труб?
Чи це ненавчаємісь деяких сивоволосих генералів ГШ?
Ну а про річку Оскіл вже давно прожужали ефір, як Потужно Ставка контролює оборону... То чий пройоб ? Знову і знову труби