Рашисты пересекают Оскол и заходят в Купянск через газовую трубу, - DeepState

Российские войска используют газовую трубу, чтобы преодолеть реку Оскол и зайти в город Купянск в Харьковской области.

Об этом пишут аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что россияне в третий раз использовали газовые трубы для просачивания своих групп. Впервые это было в Авдеевке, второй раз возле Суджи на Курщине.

"Кацапы построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские захватчики разрушили Купянск на 95%, ситуация в городе критическая

Таким образом, организованные группы врага без серьезных потерь добираются до н. п. Радьковка, а дальше перемещаются на юг в лес, который контролируют. После этого рассредотачиваются в Купянске и доходят до железной дороги, рассказал DeepState.

"Завтра какой-то спикер попытается это опровергнуть, назвав группы неорганизованными и немногочисленными, но в самом Купянске уже есть позиции для взлета кацапских пилотов. Проблему создает и отсутствие принудительной эвакуации местных жителей, которые сейчас находятся в одних домах с противником, из-за чего много куда нельзя осуществлять поражение. Кроме того, местные делятся с ними едой...", - добавили аналитики.

Также читайте: Рашисты пытаются увеличить участок давления вдоль реки Оскол и оккупировать Амбарное и Зарубинку, - DeepState