Новости Попытки оккупантов переправиться через Оскол Бом на Купянском направлении
10 285 97

Рашисты пересекают Оскол и заходят в Купянск через газовую трубу, - DeepState

Российские войска используют газовую трубу, чтобы преодолеть реку Оскол и зайти в город Купянск в Харьковской области.

Об этом пишут аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что россияне в третий раз использовали газовые трубы для просачивания своих групп. Впервые это было в Авдеевке, второй раз возле Суджи на Курщине.

"Кацапы построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские захватчики разрушили Купянск на 95%, ситуация в городе критическая

Таким образом, организованные группы врага без серьезных потерь добираются до н. п. Радьковка, а дальше перемещаются на юг в лес, который контролируют. После этого рассредотачиваются в Купянске и доходят до железной дороги, рассказал DeepState.

"Завтра какой-то спикер попытается это опровергнуть, назвав группы неорганизованными и немногочисленными, но в самом Купянске уже есть позиции для взлета кацапских пилотов. Проблему создает и отсутствие принудительной эвакуации местных жителей, которые сейчас находятся в одних домах с противником, из-за чего много куда нельзя осуществлять поражение. Кроме того, местные делятся с ними едой...", - добавили аналитики.

Также читайте: Рашисты пытаются увеличить участок давления вдоль реки Оскол и оккупировать Амбарное и Зарубинку, - DeepState

газопровод (832) Харьковская область (1571) Купянский район (400) Купянск (760) DeepState (266) Оскол река (43)
+31
Зато наши дебилы хорошо и смачно наржались с трубных тележек, показанных у Соловьева. Можно поржать еще, может поможет отбить потерянное.
12.09.2025 22:24 Ответить
+25
Сирьский мабуть нічому не вчиться, мені здається, треба його міняти.
12.09.2025 22:21 Ответить
+23
Знову ті самі граблі. Невже наші офіцері настільки тупі?
12.09.2025 22:26 Ответить
Сирьский мабуть нічому не вчиться, мені здається, треба його міняти.
12.09.2025 22:21 Ответить
Третій, пиляти, раз... Я хрінію
12.09.2025 22:30 Ответить
Судячи з цих постійних косяків з трубами, Сирський або реальний довбойб за яким плаче психлікарня або зрадник... Третього варіанту не має.
12.09.2025 22:34 Ответить
Просто для нього є така професія -- "родіну защіщять".
12.09.2025 22:49 Ответить
рас слючайно два с трудом три 101% умисно
12.09.2025 23:45 Ответить
Сирьський і зейло підручні ФСБ Все , що вони роблять тільки у зв'зці з нацистськими окупантами! Вся рідня сирьського живе і молиться на путлера , а зейло троянська кляча саботує прагнення до Перемоги своїми підступними , зрадницькими наказами в тилу !
13.09.2025 00:41 Ответить
Зато наши дебилы хорошо и смачно наржались с трубных тележек, показанных у Соловьева. Можно поржать еще, может поможет отбить потерянное.
12.09.2025 22:24 Ответить
Знову ті самі граблі. Невже наші офіцері настільки тупі?
12.09.2025 22:26 Ответить
Згідний. IQ там із знаком мінус.
12.09.2025 22:32 Ответить
Зате контролери -експерти на Цензорі дуже IQшнуті. Але на Цензорі...
12.09.2025 23:00 Ответить
А у ворога він виходить зник? Марафон говорить про тупі м'ясні атаки, а реальність про перевагу в дронах і тактиці?
12.09.2025 22:34 Ответить
Розумні можуть бути не лояльні і бути небезпечні для корупціонерів, тому таких система з'їдає.
12.09.2025 22:33 Ответить
І взагалі тупим легше живеться. Вони ж не в курсі, що тупі.
12.09.2025 22:34 Ответить
Вираз обличча Сирського бачив?
12.09.2025 22:33 Ответить
Звичайний вираз обличчя офіцера. Напевно довго їх вчать так виглядати.
12.09.2025 22:37 Ответить
Ну так, вираз обличчя у сирського як у дауна.
І що?
Там всі такі вищі генерали - совкові дибіли.
Керують армією генетичні дибіли.
Тому і постійний відступ.
12.09.2025 22:40 Ответить
Насколько я помню - Залужного Зеля снимал с одной из формулировок - "за низкие темпы наступления", "за застой". По крайней мере это он озвучивал публично как причину.
12.09.2025 22:57 Ответить
І газу нема, заповнити трубу.
12.09.2025 22:33 Ответить
немає
12.09.2025 23:08 Ответить
Ви хочете сказати, що в нас адекватне вище військово-політичне керівництво?
Це вже втретє окупанти повторюють, в Суджі, в Авдіївці тепер в Куп'янську.
І наше тупориле паркетне генеральське бидло на чолі з Сирським, знову наступають на одні й ті ж граблі.
Нічому не вчаться, бо дибіли.
Якщо такі тупорилі керівники очолють армію, то держава приречена на поразку.
А може навіть це свідомо робиться сирським на догоду рашистам?
12.09.2025 22:26 Ответить
Когда вертикаль управления строится не по профи признаку, а по признаку личной преданности и лизоблюдства - жди подобный результат, жди беды.
12.09.2025 22:34 Ответить
це повна ..... !

скільки можна тупити одними й тими ж граблями ?
а ще "жителі Купянська діляться з орками їжею..."
так підривайте к єпєням будинки !

.
12.09.2025 22:28 Ответить
дуже не вистачає на фронті таких рішучих воїнів
12.09.2025 22:50 Ответить
ну так про примусове виселення немає законодавства.
12.09.2025 23:28 Ответить
Я дам вам парабєллум ©
13.09.2025 00:29 Ответить
ви якісь дивні подиввться на зеленого і все буде ясно
12.09.2025 22:30 Ответить
Якщо наші бачать з дронів-розвідників ті дірки, то чого ракетами не накрити або артилерією змішати там все? Та хоча б фпвашками
12.09.2025 22:32 Ответить
Проспали проїбали - шо там твориться? - Генштаб мовчить
12.09.2025 22:35 Ответить
Усьо під кантролем
12.09.2025 22:41 Ответить
Кацапам труба, якщо вони знову таким шляхом пішли.
12.09.2025 22:36 Ответить
Це не новина . Нашим це давно відомо .
..
12.09.2025 22:37 Ответить
Такое же писали и про Суджу. Только мы помним результат. Никто не мешал заблаговременно подорвать к е@еням эти трубы. И вопросов бы больше не было.
12.09.2025 22:44 Ответить
Там не було жодного результату позитивного для кацапів. Операція треба виявилася для них повною трубою.
12.09.2025 22:47 Ответить
Давай не будем з диванів вказувати військовим - що їм робити , ОК !?
12.09.2025 22:52 Ответить
Это военные мне сказали лично сами, так ОК? Кстати, еще и про Суджу говорили.
12.09.2025 22:54 Ответить
Результат діяльності генералів дибілів - поразка держави.
Це стосується всіх в Україні.
12.09.2025 22:58 Ответить
Потрібно попередити партнерів,так вони(трубопроводні війська)через вцілілі нитки (северного потока)в бундесі намалюються,а Польщу взагалі "семечки".
12.09.2025 22:37 Ответить
так-так! у нас одна проблема - як захистити і задовільнити партнерів...
12.09.2025 23:32 Ответить
сирский гнида.одни и теже грабли(авдос,суджа). Скоро в Днепр зайдут при параде и в аксельбантах
12.09.2025 22:40 Ответить
У мене навіть собаки з третього разу розуміли, у чому подвох.

А Сирський нє...
12.09.2025 22:41 Ответить
Так він москаль
12.09.2025 23:04 Ответить
А можна в ці труби чогось напустити, щоб кацапня як таргани дохла?
12.09.2025 22:41 Ответить
Можна… було колись. Бо зараз вже обидва кінця труби контролюють кацапи, раз з одного боку заходять, а з іншого виходять. І виходить, що систему наших труб вони знають краще, ніж наші оборонці
12.09.2025 23:28 Ответить
Під час Зимової війни 1939-1940 років, коли Фвнляндія відбивала агресію совка, фіни, відходячи перед переважаючими силами совіцької орди, залишали по собі пустелю: цивільні відходили організовано і повністю всі, власними руками знищуючи майно, яке не могли забрати з собою, в першу чергу будинки, позбавляючи агресора можливості їсти і грітися у приміщеннях в умовах холодної карельської зими. Відходили добровільно ще й тому, щоб розв'язати руки своїм військовим у знищенні агресорів. Кацапи заходмли у повністю порожні, спалені поселення. Це і було одним з факторів, чому Фвнляндія не була захоплена повністю. Я не розумію, чому не можна евакуювати цивільних і створити мертву зону, яку замінувати і зробити непрохідною. Я не розумію, чому тиж, хто не хоче виселятися добровільно, виселити примусово.
12.09.2025 22:43 Ответить
ждуни будуть проти
12.09.2025 22:52 Ответить
угу, ждуни проти( ти ж тим ждунам віддав свою квартиру, держава забезпечила всім необхідним , щоб жити і т.д. а , кляті ждуни все одно чекають рашу...
12.09.2025 23:36 Ответить
бо будуть ракети, буде Маріуполь повністю!(с) тобі ж пох на людей! то просто ресурс...
12.09.2025 23:34 Ответить
Серйозно? Це мені пох, якщо кацапи скажімо від Тернопільської області діставатимуть до Львова артилерією? Це мені пох., якщо спокійного тилу не буде навіть на Закпрпатті? Де по таоєму кацапи зупиняться, якщо їм віддавати землі? І чи зупиняться, якщо їм віддаватимуть без страшної плати те, що вони хочуть? Ти чув від них про зупинку? Нагадаю історію, столітню, часів УНР. Держава Українська була, армія була, тільки українці вирішили, що не потрібно воювати - і здалися кацапським комуністам. Не всі. Були два походи Дієвої армії. Були повстанці Холодного Яру. Але осноана маса сиділа по хатах. Це був 1924 рік. Потім настав 1932-1933 рік. Кацапи влаштували голодомор. А захищати украхнців вже не було кому, бо повстанців Холодного Яру, які не підтримали Петлюру - знищили, Махно, який воював з УНР, втік за кордон. Колишні вояки Двєвої армії були знищені. А далі - 1937-1938-ий роки, коли украхнство було добите і заміщалося кацапським населенням, нацбільше на Донбасі... Хочете повторення? Думаєте вціліти?
12.09.2025 23:54 Ответить
А куди їм іти, бомжовать?
12.09.2025 23:47 Ответить
А що роблять ті, які виїжджають? Бомжують? У моєму місті перша звиля була з Криму у. 2014-му році. Це були кримські татари. Поступово вони виїхали всі за кордон. Остання сім'я - під час повномасштабного вторгнення. У 2022-му була друга велика хвиля. Частина потім перебралася еа Захід, частина повернулася на визволені території. Тепер теж приїжджають. Ніхто не бомжує. Ті, хто хоче працювати - працюють.
13.09.2025 00:15 Ответить
Є ньюанс. З ТОТ тікають переважно пенсіонери, інваліди, сироти і т.д. молоді там майже нема або така що працює на кацапів і "моргенштерн, шансон, какая разніца".
До всіх стресів додається біль "а там же хатка, там огородик, і пенсія і гуманітарка... " І повна бездарність уряду, що люди майже самі в розпачі
13.09.2025 00:24 Ответить
Згідний. Уряд має робити набагато більше, ніж він робить зараз. Але і люди самі винні у деяких випадках. Можливо, якби уряд більш відповідально віднісся до евакуації і результати були б не такі сумні.
13.09.2025 00:36 Ответить
Як казав раніше Сирський - Недогледіли...
12.09.2025 22:46 Ответить
Ну з цим дибілом сирським давно вже все ясно.
Але чому його досі тримає Зеля на чолі армії, адже Залужного він зняв за набагато менші косяки?
Бо сирський вправно лиже задницю Зелі і Зелі це подобається, а Залужний не лизав Зелю.
12.09.2025 22:46 Ответить
A як Сцирський розповідав,що висновки після курщини зробили(((
12.09.2025 22:48 Ответить
Кацапи, вам труба в Украіні , бо так само здохнете
в тих трубах , як в Курвську 😡
12.09.2025 22:50 Ответить
Ну раз місцеві діляться їжею з москалями,то по них не стріляють,бо Сцирскій також кацап(((
12.09.2025 22:55 Ответить
так в нас говнокомандуючий 🤡 ,а сирський це його адютант ,уявляєте який номер на манежі ...головне шоб українці не розуміли ,шо за цирком робиться , їм треба якось допомогати мишебратьям ...
12.09.2025 23:03 Ответить
Скільки нетупих і несовкових воєначальників зібралося на цьому форумі! Чому ж це диванне шобло покладає свою долю, свою безпеку і життя на плечі всяких сирських, совків, дебілів з зсу???
12.09.2025 23:03 Ответить
Насторожує така послідовність однакових пройо...бо це вже якась страшна закономірність...
12.09.2025 23:08 Ответить
Там відбір у вертикаль за іншими якостями налаштований. Цеглоголові нетупих і несовкових під собою зжирають швидше, ніж ті встигають туди надходити. Принципово різні середовища. Хоча зрештою повинні виникнути вже якісь виключення… напевно
12.09.2025 23:24 Ответить
А оце вже треш...чи це не чергова зрада..?
Третій раз на ті ж граблі- то вже не просто так...хтось то прої...чи навмисне упустили..?!😢
12.09.2025 23:07 Ответить
Цікаво чи наші дебіли нафто і газопроводи поперекривали з Сосії, чи скоро рашисти по цим трубам вилізуть десь в Львові?
12.09.2025 23:11 Ответить
У країні мрій міндіча будь який Абсурд можливий!!
Благаю не візуалізуйте таке більше
13.09.2025 00:20 Ответить
Я не розумію, є ж схема де ці труби прокладені. Чому не вдарити по них артою або авіабомбами щоб їх перервати?
12.09.2025 23:14 Ответить
Ось як виглядає системне армійське дуболомство. І з цим нічого не подієш. Бо армія завжди була непривабливою для творчих та активних, а ті відсотки, що туди випадково потрапляли, зазвичай вичавлювалися, або ламалися цеглоголовою більшістю
12.09.2025 23:18 Ответить
Недалекі побачили тільки "труби" і "візки" а ГОЛОВНЕ - "місцеві" нікуди не хочуть їхати - "добра" влада і ялові закони чомусь не дозволяють їх виганяти силою і найголовніше - ця сволота виявляється на четвертому році війни ДАЄТЬ ОККУПАНТАМ ЇЖУ!
12.09.2025 23:20 Ответить
Куди евакуюватися, за які шиши жити? Менше фантазуйте
12.09.2025 23:29 Ответить
військовим на це має бути глибоко по@уй, це не їхня турбота куди подітися цивільним - у зоні бойових дій їх бути НЕ ПОВИННО!
13.09.2025 00:04 Ответить
Те саме думали і всі наші... Ледь вциліли, якщо коротко.
Тепер хто у Данії, хто на підконтрольній, хто в Польщі, хто в Дойчланді чи Амстердамі...
І постійно нагадую щоб не сиділи там, не чекали смерті...
А то всі вумні зі своє "філософією" а нп дай Боже пошматує прильотом, то пізно буде молитись за збередення Здоров'я ( і Життя) .
Дуже складно наважитись поїхати в невідомість!! Потрібна підтримка держави ( а в яку люди на ТОТ вже не вірять) та рішення на сімейній нараді.
13.09.2025 00:18 Ответить
"добра" влада і ялові закони чомусь не дозволяють їх виганяти силою"

Тобто, ти хочеш, щоб влада почала справжню війну з власним населенням? Захотілось громадянської війни? Давай, куйло тільки того й чекає.
12.09.2025 23:33 Ответить
влада димнула з Куп'янська ще минулим вереснем. Мусора взимку. Примусовое відселення було на папері. Орки у цивільному по місту шльондрають, прикідаються місцевими. Пів міста вже під орками. Дипстейт трохи бреше.
12.09.2025 23:37 Ответить
"Мусора взимку."

Не може бути. В глибокому тилу проти беззбройних цивільних українців вони ж такі браві...
12.09.2025 23:40 Ответить
так вони тут нічого і не робили. Тільки бухали між чергуваннями доба через два-три дні
і кошмарили цивільних на блокпосту. Але їх тут було дуже багато. Інколи казалось, що мусорів більше ніж військових. Зараз вони відтягнулися у тил, на безпечну відстань. Там їх стало ще більше ніж було у Куп'янську. Так саме кошмарять цивільних і військових на волонтерських автівках.
13.09.2025 00:06 Ответить
Попробуй не дай, їх посто вб'ють.
12.09.2025 23:53 Ответить
Діляться їжею? Це як? Чекають, чи що? Нічого не зрозуміло..... Як це мешканці Куп'янська можуть чекати проклятих фашистів?
12.09.2025 23:28 Ответить
А це дійсно цікаво...
12.09.2025 23:35 Ответить
Ти ще не бачив, як вони радіють обстрілам Куп'янська.
12.09.2025 23:39 Ответить
Не даси вбють і заберуть, тут все зрозуміло.
показать весь комментарий
І знову трубні денчики.
А що на картах ГШ України немає тих труб?
Чи це ненавчаємісь деяких сивоволосих генералів ГШ?
12.09.2025 23:46 Ответить
яке "власне населення" які пі@орам хліб дають? місце де ведуться бойові дії називають "зоною відчуження" і ніякого "населення" там не повинно бути - це пряма загроза військовим! якщо в сусідньому будинку сидить ворог і стріляє в мене, а я у відповідь не можу тому що там "гражданський"! тоді виходить, що він **** ДОПОМАГАЄ пі@ору вбити мене!
12.09.2025 23:58 Ответить
Про Авдіївку казали щось про каналізацію... ( Чи то іпсо від смішного кварталу і позитивного Марахвону) ???..
Ну а про річку Оскіл вже давно прожужали ефір, як Потужно Ставка контролює оборону... То чий пройоб ? Знову і знову труби
13.09.2025 00:12 Ответить
 
 