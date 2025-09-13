УКР
Новини Спроби окупантів переправитися через Оскіл Бої на Куп’янському напрямку
3 444 29

Ситуація у Куп’янську та вихід із трубопроводу - під контролем ЗСУ. У місті контрдиверсійна операція, - Генштаб

Росіянам не вдалося зайти до Куп’янська: заява Генштабу

Ситуація у місті Куп’янськ на Харківщині та його околицях під контролем Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Водночас, ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська.

"Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто.

Зазначимо, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, в місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні дії.

З початку операції, за два тижні, втрати противника становили 395 осіб, із них 288 - безповоротні.

"На підходах до Куп’янська, в районах н.п. Радьківка і Голубівка, наші воїни знешкодили загалом 265 росіян.

В районі самого міста - ще 128", - уточнили в Генштабі.

Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон, поповнюючи обмінний фонд та надаючи свідчення, що будуть використані проти окупантів.

"Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває. Нашими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога", - резюмує Генштаб.

Раніше у DeepState повідомили, що рашисти перетинають Оскіл та заходять у Куп’янськ через газову трубу.

армія рф (18672) Генштаб ЗС (7242) Харківська область (1593) Куп’янський район (398) Куп’янськ (885)
Топ коментарі
+14
У Суджі свого часу теж "усе було під контролем"...
показати весь коментар
13.09.2025 13:46 Відповісти
+12
Все-таки у часи Залужного заявам військових вірилося в рази більше.
показати весь коментар
13.09.2025 13:51 Відповісти
+9
Рідна мені людина ... з побратимами ледве звідти вийшли. Лісами і болотами. З пораненими. Бо дорога Суджа - Юнаківка- Суми для ЗСУ була "дорогою смерті". Наші залишили там всю техніку, БК. Частина кацапів зайшли в Суджу через трубу (цей лаз наші "полководці" прої.али), більша частина з околиць. Ситуація для нас стала критичною і довелося залишити Суджу.
Щодо "здохли" і "перестріляли" - поспілкуйся з фронтовиками-ветеранами т.з. "курської операції" (вибач, забув додати - переможної)... тими, що залишилися живими.
показати весь коментар
13.09.2025 14:10 Відповісти
Там всі кацапи здохли , а решту наші перестріляли 😠
показати весь коментар
13.09.2025 13:49 Відповісти
Рідна мені людина ... з побратимами ледве звідти вийшли. Лісами і болотами. З пораненими. Бо дорога Суджа - Юнаківка- Суми для ЗСУ була "дорогою смерті". Наші залишили там всю техніку, БК. Частина кацапів зайшли в Суджу через трубу (цей лаз наші "полководці" прої.али), більша частина з околиць. Ситуація для нас стала критичною і довелося залишити Суджу.
Щодо "здохли" і "перестріляли" - поспілкуйся з фронтовиками-ветеранами т.з. "курської операції" (вибач, забув додати - переможної)... тими, що залишилися живими.
показати весь коментар
13.09.2025 14:10 Відповісти
"Во врємя того" не означає, "вслєдствіє того". Труба у Суджі була.є, тільки не труба стала причиною швидкого захоплення міста.
показати весь коментар
13.09.2025 14:27 Відповісти
"Ситуація напружена, але контрольована."

Власне, як завжди.
показати весь коментар
13.09.2025 13:47 Відповісти
А що, насправді не так? Звісно ситуація важка. Куп'янськ вже рік тримається. Покровськ он вже минулої осені здали такі панікери як ти. Ти ж я так розумію зараз перебуваєш на околицях Куп'янська або Покровська?
показати весь коментар
13.09.2025 13:58 Відповісти
Настане пі...дець тій трубі і кацапам , які в ній лізуть до Купянська ,
долаючи відстань біля 4-х км 😡
показати весь коментар
13.09.2025 13:48 Відповісти
Так вони можуть пролізти через всю газотранспортну систему України.
показати весь коментар
13.09.2025 13:58 Відповісти
Можуть. Якщо ти не станеш їм на заваді.
показати весь коментар
13.09.2025 14:31 Відповісти
І вилізти в Угорщині і Словаччині, ото буде сюрпрайз
показати весь коментар
13.09.2025 15:00 Відповісти
13 км
показати весь коментар
13.09.2025 14:17 Відповісти
Вірилось чи не вірилось , а потрібно дивитись на результат !!
показати весь коментар
13.09.2025 14:05 Відповісти
Якби не розголос і відосіки рашистів з труби, то ніякої контрдиверсійної роботи не було б. І то не відомо що там насправді відбувається з утилізацією трубних паразитів.
показати весь коментар
13.09.2025 13:55 Відповісти
Невже не можна в ту трубу отруйного газу напустити? Закидати туда отруйних балонів з годинниковим механізмом і нехай взриваються кожну добу
показати весь коментар
13.09.2025 14:01 Відповісти
Усе можна, але коли усе життя штани у кабінетах пропердів і маляру тирів з частини, а тут раптом реальні події, а не танчики на компі, то і бачимо, що типий не може стати вумним, а місце його не погони з зірочками, а смітник.
показати весь коментар
13.09.2025 14:12 Відповісти
кацапы мы в трубе -Украинцы вас тама и близко нет -- кацапы -- вы врете мы в трубе .вот оно слово кацап
показати весь коментар
13.09.2025 14:13 Відповісти
Всё верно, хоть поржём, а что ещё ждать от кучки клоунов во власти.
показати весь коментар
13.09.2025 14:19 Відповісти
"https://t.me/O_Arestovich_official/7534 У кожного своя Чернобаївка". "Ворог в третій раз використовував труби для просочування груп".
показати весь коментар
13.09.2025 14:29 Відповісти
Переважно коли виходить заява , що усе під контролем, то наступним буде - наші військові відійшли на більш укріплені рубежі.
Наскільки усе укріплено ми бачимо по просуванням ворога кожного дня 🤦
показати весь коментар
13.09.2025 14:33 Відповісти
Все під контролем? А через деякий час виявиться що не все і не під контролем. Хіба вперше?
показати весь коментар
13.09.2025 14:35 Відповісти
Газові труби просто 95-квартал взривати не велів. Це не просто труби, а тих труби, кому треба. Як в Суджі. Ти український хенерал, ну підірвав трубу. А з тебе Зелька з Єрмаком погони зірвуть.
показати весь коментар
13.09.2025 14:37 Відповісти
З урахуванням третього подібного випадку, треба ставити питання таким чином: «чи був наказ командування утримуватися від знищення газових труб великих діаметрів під час облаштування оборонних позицій?»
показати весь коментар
13.09.2025 14:38 Відповісти
Затоплені? А може кацапи вже відкачати і повзуть?
показати весь коментар
13.09.2025 14:49 Відповісти
а якщо в трубу газ пустити всі щури здохнуть але сербський мудак
показати весь коментар
13.09.2025 14:55 Відповісти
Чтобы пустить газ, нужен газ и компрессорная станция, похоже что нет ни того, ни другого.
показати весь коментар
13.09.2025 14:57 Відповісти
Здается мне,в следующий раз они вылезут где нибудь уже под Ужгородом,с таким славным говнокомандующим Ссыским...оно либо специально это делает,либо реально тупое и недалекое по определению...С момента снятия Залужного,все идет через ж...
показати весь коментар
13.09.2025 15:12 Відповісти
Ага, з Залужним ми не втрачали територію.
показати весь коментар
13.09.2025 15:37 Відповісти
 
 