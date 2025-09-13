Ситуація у Куп’янську та вихід із трубопроводу - під контролем ЗСУ. У місті контрдиверсійна операція, - Генштаб

Ситуація у місті Куп’янськ на Харківщині та його околицях під контролем Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Водночас, ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська.

"Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто.

Зазначимо, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, в місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні дії.

З початку операції, за два тижні, втрати противника становили 395 осіб, із них 288 - безповоротні.

"На підходах до Куп’янська, в районах н.п. Радьківка і Голубівка, наші воїни знешкодили загалом 265 росіян.

В районі самого міста - ще 128", - уточнили в Генштабі.

Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон, поповнюючи обмінний фонд та надаючи свідчення, що будуть використані проти окупантів.

"Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває. Нашими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога", - резюмує Генштаб.

Раніше у DeepState повідомили, що рашисти перетинають Оскіл та заходять у Куп’янськ через газову трубу.