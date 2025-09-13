РУС
Новости Попытки оккупантов переправиться через Оскол Бом на Купянском направлении
4 992

Ситуация в Купянске и выход из трубопровода - под контролем ВСУ. В городе проводится контрдиверсионная операция, - Генштаб

Россиянам не удалось войти в Купянск: заявление Генштаба

Ситуация в городе Купянск на Харьковщине и его окрестностях под контролем Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В то же время, враг продолжает делать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянска.

"Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город.

Отметим, что в районе Купянска - несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем Сил обороны", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия.

С начала операции, за две недели, потери противника составили 395 человек, из них 288 - безвозвратные.

"На подходах к Купянску, в районах н.п. Радьковка и Голубовка, наши воины обезвредили всего 265 россиян.

В районе самого города - еще 128", - уточнили в Генштабе.

Кроме того, личный состав противника попадает в плен, пополняя обменный фонд и предоставляя показания, которые будут использованы против оккупантов.

"Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается. Нашими подразделениями принимаются необходимые меры для усиления устойчивости обороны и ликвидации врага", - резюмирует Генштаб.

Ранее в DeepState сообщили, что рашисты пересекают Оскол и заходят в Купянск через газовую трубу.

армия РФ (20520) Генштаб ВС (6938) Харьковская область (1576) Купянский район (403) Купянск (762)
+21
У Суджі свого часу теж "усе було під контролем"...
13.09.2025 13:46 Ответить
+20
Все-таки у часи Залужного заявам військових вірилося в рази більше.
13.09.2025 13:51 Ответить
+17
Рідна мені людина ... з побратимами ледве звідти вийшли. Лісами і болотами. З пораненими. Бо дорога Суджа - Юнаківка- Суми для ЗСУ була "дорогою смерті". Наші залишили там всю техніку, БК. Частина кацапів зайшли в Суджу через трубу (цей лаз наші "полководці" прої.али), більша частина з околиць. Ситуація для нас стала критичною і довелося залишити Суджу.
Щодо "здохли" і "перестріляли" - поспілкуйся з фронтовиками-ветеранами т.з. "курської операції" (вибач, забув додати - переможної)... тими, що залишилися живими.
13.09.2025 14:10 Ответить
13.09.2025 13:46 Ответить
Там всі кацапи здохли , а решту наші перестріляли 😠
13.09.2025 13:49 Ответить
Рідна мені людина ... з побратимами ледве звідти вийшли. Лісами і болотами. З пораненими. Бо дорога Суджа - Юнаківка- Суми для ЗСУ була "дорогою смерті". Наші залишили там всю техніку, БК. Частина кацапів зайшли в Суджу через трубу (цей лаз наші "полководці" прої.али), більша частина з околиць. Ситуація для нас стала критичною і довелося залишити Суджу.
Щодо "здохли" і "перестріляли" - поспілкуйся з фронтовиками-ветеранами т.з. "курської операції" (вибач, забув додати - переможної)... тими, що залишилися живими.
13.09.2025 14:10 Ответить
"Во врємя того" не означає, "вслєдствіє того". Труба у Суджі була.є, тільки не труба стала причиною швидкого захоплення міста.
13.09.2025 14:27 Ответить
"Ситуація напружена, але контрольована."

Власне, як завжди.
13.09.2025 13:47 Ответить
А що, насправді не так? Звісно ситуація важка. Куп'янськ вже рік тримається. Покровськ он вже минулої осені здали такі панікери як ти. Ти ж я так розумію зараз перебуваєш на околицях Куп'янська або Покровська?
13.09.2025 13:58 Ответить
Настане пі...дець тій трубі і кацапам , які в ній лізуть до Купянська ,
долаючи відстань біля 4-х км 😡
13.09.2025 13:48 Ответить
Так вони можуть пролізти через всю газотранспортну систему України.
13.09.2025 13:58 Ответить
Можуть. Якщо ти не станеш їм на заваді.
13.09.2025 14:31 Ответить
І вилізти в Угорщині і Словаччині, ото буде сюрпрайз
13.09.2025 15:00 Ответить
13 км
13.09.2025 14:17 Ответить
13.09.2025 13:51 Ответить
Вірилось чи не вірилось , а потрібно дивитись на результат !!
13.09.2025 14:05 Ответить
вірилося, бо були результати.
13.09.2025 16:50 Ответить
Якби не розголос і відосіки рашистів з труби, то ніякої контрдиверсійної роботи не було б. І то не відомо що там насправді відбувається з утилізацією трубних паразитів.
13.09.2025 13:55 Ответить
Невже не можна в ту трубу отруйного газу напустити? Закидати туда отруйних балонів з годинниковим механізмом і нехай взриваються кожну добу
13.09.2025 14:01 Ответить
Усе можна, але коли усе життя штани у кабінетах пропердів і маляру тирів з частини, а тут раптом реальні події, а не танчики на компі, то і бачимо, що типий не може стати вумним, а місце його не погони з зірочками, а смітник.
13.09.2025 14:12 Ответить
кацапы мы в трубе -Украинцы вас тама и близко нет -- кацапы -- вы врете мы в трубе .вот оно слово кацап
13.09.2025 14:13 Ответить
Всё верно, хоть поржём, а что ещё ждать от кучки клоунов во власти.
13.09.2025 14:19 Ответить
"https://t.me/O_Arestovich_official/7534 У кожного своя Чернобаївка". "Ворог в третій раз використовував труби для просочування груп".
13.09.2025 14:29 Ответить
Переважно коли виходить заява , що усе під контролем, то наступним буде - наші військові відійшли на більш укріплені рубежі.
Наскільки усе укріплено ми бачимо по просуванням ворога кожного дня 🤦
13.09.2025 14:33 Ответить
Все під контролем? А через деякий час виявиться що не все і не під контролем. Хіба вперше?
13.09.2025 14:35 Ответить
Газові труби просто 95-квартал взривати не велів. Це не просто труби, а тих труби, кому треба. Як в Суджі. Ти український хенерал, ну підірвав трубу. А з тебе Зелька з Єрмаком погони зірвуть.
13.09.2025 14:37 Ответить
Сам придумав? Чи...
13.09.2025 16:46 Ответить
З урахуванням третього подібного випадку, треба ставити питання таким чином: «чи був наказ командування утримуватися від знищення газових труб великих діаметрів під час облаштування оборонних позицій?»
13.09.2025 14:38 Ответить
якщо зелений виродок міг якось нагадити, він це зробив. Не сумнівайтесь.
13.09.2025 16:00 Ответить
Затоплені? А може кацапи вже відкачати і повзуть?
13.09.2025 14:49 Ответить
а якщо в трубу газ пустити всі щури здохнуть але сербський мудак
13.09.2025 14:55 Ответить
Чтобы пустить газ, нужен газ и компрессорная станция, похоже что нет ни того, ни другого.
13.09.2025 14:57 Ответить
Здается мне,в следующий раз они вылезут где нибудь уже под Ужгородом,с таким славным говнокомандующим Ссыским...оно либо специально это делает,либо реально тупое и недалекое по определению...С момента снятия Залужного,все идет через ж...
13.09.2025 15:12 Ответить
Ага, з Залужним ми не втрачали територію.
13.09.2025 15:37 Ответить
Не вистачає от таких експертів.
13.09.2025 16:47 Ответить
Труба - це пастка для кацапів. Вона завдовшки 4 км, то генерал Сирський чекає, коли туда наб'ється велика купа москалів та спалить їх всїх напалмом.
13.09.2025 15:44 Ответить
Человек идёт в среднем со скорость 5 км в час, по трубе наверно в двое больше, да хоть в трое, прошло около суток, они давно уже вылезли и рассредоточились по территории.
13.09.2025 15:54 Ответить
Коментатори, не роганяйте паніку. Ситуація важка, але контрольована. І запам'ятайте - не воюєш , не варнякай
13.09.2025 15:51 Ответить
"А чкщо воюєш, то теж мовчи, бо ти не комбриг, якщо і комбриг, то не головком. Короче, всім закрити роти і терпіти."
13.09.2025 17:20 Ответить
Росін там перестріляли всіх, як тільки вони з тої труби вилізли..а кого не встигли, пізніше вислідили і вбили. Багатьох в полон взяли...он тепер розказують, як вони там лізли, на пузі їхали. Так шо все норм, тримаємося, на контролі!
13.09.2025 15:54 Ответить
Хлопці кажуть, що вихід з труби, який московити використали для переміщення "нової порції фаршу" до Куп'янська, перебуває під контролем наших козаків. До того ж, у районі Куп'янська декілька трубопроводів і три відрізка з чотирьох вже пошкоджені та затоплені.
13.09.2025 16:04 Ответить
Вся територія Куп'янської громади, зокрема і сам Куп'янськ, перебуває під контролем Сил оборони. Аналітики DeepState поспішили...
13.09.2025 16:07 Ответить
Трубопровід не веде безпосередньо у місто
13.09.2025 16:23 Ответить
А им в город не надо, будут малыми группами передвигаться, как только увидят опорник, блиндаж, да похрен что, туда сразу полетят ФАБы, начнёт работать арта, в зависимости от сложности цели, чтобы в дальнейшем облегчить работу пехоте, думаю они зашли с этой целью.
13.09.2025 16:35 Ответить
Заїб@ли ці трубочисти
13.09.2025 16:33 Ответить
Буквально позавчора дізналася про цю трубу з розповіді військового з Києва, який там поранення дістав. Змушений був евакуюватися. Але перед тим вони з хлопцями встигли двічі покласти тих жуків, що з труби лізуть. І взяли в полон одного..розказав, як то все у них відбувається.
Так шо все під контролем!
13.09.2025 16:40 Ответить
Наші воїни контролюють ситуацію - віримо та підтримуємо! 💪
13.09.2025 16:46 Ответить
По опыту четырех лет войны я дипстейту больше верю чем мудакам в погонах.
13.09.2025 16:55 Ответить
А що, Куп'янськ перейменували на "Купянск"?!!
Судячи з фото на початку - то є таке!
...СБУ заснула і обісралася.
13.09.2025 17:22 Ответить
а якщо в трубу налити мазуту . і підпалити а потім з нашого боку закрити тільки дірочку залишити щоб сквознячком тяга була . кацапи як таракани на другий кінець полізуть бо дихати нічим буде . вони там передавлять один одного
13.09.2025 17:43 Ответить
 
 