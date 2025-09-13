Ситуация в Купянске и выход из трубопровода - под контролем ВСУ. В городе проводится контрдиверсионная операция, - Генштаб

Ситуация в городе Купянск на Харьковщине и его окрестностях под контролем Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В то же время, враг продолжает делать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянска.

"Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город.

Отметим, что в районе Купянска - несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем Сил обороны", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия.

С начала операции, за две недели, потери противника составили 395 человек, из них 288 - безвозвратные.

"На подходах к Купянску, в районах н.п. Радьковка и Голубовка, наши воины обезвредили всего 265 россиян.

В районе самого города - еще 128", - уточнили в Генштабе.

Кроме того, личный состав противника попадает в плен, пополняя обменный фонд и предоставляя показания, которые будут использованы против оккупантов.

"Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается. Нашими подразделениями принимаются необходимые меры для усиления устойчивости обороны и ликвидации врага", - резюмирует Генштаб.

Ранее в DeepState сообщили, что рашисты пересекают Оскол и заходят в Купянск через газовую трубу.