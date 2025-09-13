Ситуация в Купянске и выход из трубопровода - под контролем ВСУ. В городе проводится контрдиверсионная операция, - Генштаб
Ситуация в городе Купянск на Харьковщине и его окрестностях под контролем Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
В то же время, враг продолжает делать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянска.
"Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город.
Отметим, что в районе Купянска - несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем Сил обороны", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, в городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия.
С начала операции, за две недели, потери противника составили 395 человек, из них 288 - безвозвратные.
"На подходах к Купянску, в районах н.п. Радьковка и Голубовка, наши воины обезвредили всего 265 россиян.
В районе самого города - еще 128", - уточнили в Генштабе.
Кроме того, личный состав противника попадает в плен, пополняя обменный фонд и предоставляя показания, которые будут использованы против оккупантов.
"Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается. Нашими подразделениями принимаются необходимые меры для усиления устойчивости обороны и ликвидации врага", - резюмирует Генштаб.
Ранее в DeepState сообщили, что рашисты пересекают Оскол и заходят в Купянск через газовую трубу.
Щодо "здохли" і "перестріляли" - поспілкуйся з фронтовиками-ветеранами т.з. "курської операції" (вибач, забув додати - переможної)... тими, що залишилися живими.
Власне, як завжди.
долаючи відстань біля 4-х км 😡
Наскільки усе укріплено ми бачимо по просуванням ворога кожного дня 🤦
Так шо все під контролем!
Судячи з фото на початку - то є таке!
...СБУ заснула і обісралася.