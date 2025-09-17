Рашисты продвинулись в Купянске и возле Голубовки, а также возле Новоивановки на Запорожье, - DeepState
Российские оккупанты имеют продвижение в Купянском районе Харьковщины, а также возле Новоивановки на Запорожье.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Купянске, вблизи Голубовки и Новоивановки", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий17.09.2025 10:23 Ответить Ссылка
+11 Светлана Круп
показать весь комментарий17.09.2025 10:48 Ответить Ссылка
+3 Олександр Земляний #582243
показать весь комментарий17.09.2025 10:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось ще думка:
"Не обов'язково розжалувати. Жоден закон не забороняє формувати офіцерські штурмові батальйони. В мирний же час офіцери в разі недостачі рядового та сержантського складу ходять в усі солдатські та сержантські наряди. Виконують обов'язки на сержантських та солдатських посадах. І нічого, все можна. А воювати на солдатській посаді раптом виявилось западло. Лютий маразм, якого, мабуть, більше в жодній країні нема..."
Кадрові офіцери і відставники, просто офіцери після кафедр і військових навчальних закладів, менти, муніципальна охорона, міська варта, державна служба охорони, купа приватних охорон, прокурори, судді, прикордонники, пенітенціарії, ще десятки інших органів, всі заброньовані на 90-100%, ще й збільшують чисельність замість того, щоб відправити частину на фронт, хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна... Всі не навчені і не створені для війни, створені тільки, щоб хапати інших і тягнути силою. Навіть НКВДисти у 2-у світову, і тих половина була відправлена на фронт.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/