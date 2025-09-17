Рашисты продвинулись в Купянске и возле Голубовки, а также возле Новоивановки на Запорожье, - DeepState

Российские оккупанты имеют продвижение в Купянском районе Харьковщины, а также возле Новоивановки на Запорожье.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Купянске, вблизи Голубовки и Новоивановки", - говорится в сообщении.

