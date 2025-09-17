РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10670 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState Обновление карты DeepState
3 458 14

Рашисты продвинулись в Купянске и возле Голубовки, а также возле Новоивановки на Запорожье, - DeepState

Российские оккупанты имеют продвижение в Купянском районе Харьковщины, а также возле Новоивановки на Запорожье.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Купянске, вблизи Голубовки и Новоивановки", - говорится в сообщении.

Читайте: Рашисты продвинулись на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТЫ

Россияне продвинулись в Куп'янську. Що відомо?
Россияне продвинулись в Куп'янську. Що відомо?

Автор: 

Запорожская область (3529) Харьковская область (1588) Пологовский район (145) Купянский район (411) Голубовка (2) Купянск (767) Новоивановка (3) DeepState (273)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Нічо! От зараз котрийсь з офіційних армійських речників швидко віджене супостата з Куп'янська і від Новоіванівки заодно. У заяві, звісно.
показать весь комментарий
17.09.2025 10:23 Ответить
+11
Доречі, на зустрічі з слугами, він заявив, що якщо фронт порветься, доведеться "ухвалювати важкі політичні рішення". При чому він сам роками робив усе, щоб фронт завалився.
показать весь комментарий
17.09.2025 10:48 Ответить
+3
Якій ганебний провал. У них вже три хвилі провалились, але вони ще дві готують.
показать весь комментарий
17.09.2025 10:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нічо! От зараз котрийсь з офіційних армійських речників швидко віджене супостата з Куп'янська і від Новоіванівки заодно. У заяві, звісно.
показать весь комментарий
17.09.2025 10:23 Ответить
Набилось їх в Радьківку от і сунуться на Куп"янськ
показать весь комментарий
17.09.2025 10:27 Ответить
Якій ганебний провал. У них вже три хвилі провалились, але вони ще дві готують.
показать весь комментарий
17.09.2025 10:39 Ответить
Шкода, Нашому Верховному, не до цього- пустишкі атакують Польщу, зустріч із слугами...
показать весь комментарий
17.09.2025 10:44 Ответить
Доречі, на зустрічі з слугами, він заявив, що якщо фронт порветься, доведеться "ухвалювати важкі політичні рішення". При чому він сам роками робив усе, щоб фронт завалився.
показать весь комментарий
17.09.2025 10:48 Ответить
Цвкаво, які? Випустити з України чоловіків віком від 22 до 25 рків? 🤔
показать весь комментарий
17.09.2025 11:32 Ответить
Складні рішення це скоріше за все підписати мирову на умовах пуйла - виведення ЗСУ з Донецької області, ітд... або зниження мобілізаційного віку і відміну більшості броней які вже є у людей.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:36 Ответить
Бо не воюють ті, хто давав присягу, заброньовані 90-100% силовиків, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), більшість офіцерів вічно чекають воса, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, а в той же час на вулицях хапають хворих людей.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:45 Ответить
Я не розумію, Ви скрізь пишете "офіцери що вічно чекають воса", що це, поясніть.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:58 Ответить
Та у мене у дворі знаю 3 офіцери, теревенять біля свої тачіл, всі розповідають, що не воюють, бо в них не та військово-облікова спеціальність. Ну, не потрібні вони 4 роки на війні і все! А от мерчендайзер потрібен, пофіг, яка в нього спеціальність, чи взагалі, доходяга сердечник чи туберкульозник - схопили на вулиці, відлупцювали і відправили на ДВРЗ.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:07 Ответить
Потрібен механізм розжалування офіцерів, бо їх дуже багато наклепали, на кафедрах ті звання, взагалі, давали автоматом, а воювати так хворі за них повинні.

Ось ще думка:
"Не обов'язково розжалувати. Жоден закон не забороняє формувати офіцерські штурмові батальйони. В мирний же час офіцери в разі недостачі рядового та сержантського складу ходять в усі солдатські та сержантські наряди. Виконують обов'язки на сержантських та солдатських посадах. І нічого, все можна. А воювати на солдатській посаді раптом виявилось западло. Лютий маразм, якого, мабуть, більше в жодній країні нема..."

Кадрові офіцери і відставники, просто офіцери після кафедр і військових навчальних закладів, менти, муніципальна охорона, міська варта, державна служба охорони, купа приватних охорон, прокурори, судді, прикордонники, пенітенціарії, ще десятки інших органів, всі заброньовані на 90-100%, ще й збільшують чисельність замість того, щоб відправити частину на фронт, хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна... Всі не навчені і не створені для війни, створені тільки, щоб хапати інших і тягнути силою. Навіть НКВДисти у 2-у світову, і тих половина була відправлена на фронт.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:25 Ответить
Особливо, коли відбувається ось таке:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
показать весь комментарий
17.09.2025 12:30 Ответить
Вчора кацапи зайшли в Куп'янськ, це підтверджує DeepState який останнім часом ніколи не поспішає з висновками. Питання чому про можливу втрату Покровська нам сцють в очі вже півроку, а про Куп'янськ повна тиша?
показать весь комментарий
17.09.2025 11:58 Ответить
Ж.д. рельсы на узловой станции оставили. И это не решение военных. В 22 году, через Купянск основная логистика шла. Нах вы это оставили узкоглазым? Ермачина сливает не только территории, а ещё инфраструктуру
показать весь комментарий
17.09.2025 12:03 Ответить
 
 