Рашисты продвинулись на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТЫ

Российские оккупанты продвинулись в Днепропетровской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся вблизи Новоселовки, Малиевки, Тернового и Березового", - отметили там.

Читайте: Силы обороны отбросили рашистов возле Владимировки и Шахово в Донецкой области. Враг также имеет продвижение, - DeepState. КАРТЫ

Днепропетровская область (4444) Синельниковский район (232) Березовое (1) Малиевка (9) Новоселовка (1) Терновое (1) DeepState (266)
+17
Ну якщо людьми розкидатись через "помилки" та відсутність озброєння завдяки таким як Міндич, то людей ніколи не буде вистачати.

Люди у нас обмежений ресурс на відміну від орків, тому необхідно їх берегти.
12.09.2025 12:24 Ответить
+14
Не получат.Сдадут сколько нужно по плану "кукловодам" войны,а потом смоются на Запад.У них уже всё продумано.Не живите в иллюзиях.Наказать можно только сейчас,но не потом.
12.09.2025 12:13 Ответить
+9
у нас же главком ПРОсирський і верховне гімно командуюче
12.09.2025 12:29 Ответить
Не получат.Сдадут сколько нужно по плану "кукловодам" войны,а потом смоются на Запад.У них уже всё продумано.Не живите в иллюзиях.Наказать можно только сейчас,но не потом.
12.09.2025 12:13 Ответить
уже 4 год все слыщим сдадут,сдадут,а пока фарш армия даже бамбас полностью захватить не в состоянии,а вы и дальше плачтте за "продвижения "кацапов на 100 метров))))вангую через 5 лет если не сдохнните будете так же плакаться рашисты продвинулись на 20 метров на днепропетровск.области)))
12.09.2025 12:41 Ответить
пока фарш армия даже бамбас полностью захватить не в состоянии

Подтяни для начала знания по геополитике,а потом пиши мне.
А "кукловоды" войны и не планировали быстрый захват Донбасса,хотя всем внушали именно "Киев за 3 дня".Настоящая цель войны-перемалывание человеческих жизней з обеих сторон,в первую очередь зачистка украинцев,и чем дольше она будет,тем больше жизней обнулится.
12.09.2025 13:50 Ответить
Висять дві "сосиски", а обрізать - немає можливості?...
12.09.2025 11:59 Ответить
диванными подсказками богат вижу.
12.09.2025 12:03 Ответить
Як написав вище заступник командира роти "банально нестача людей". Які маневри якщо навіть на оборону людей не вистачає.
12.09.2025 12:17 Ответить
Ну якщо людьми розкидатись через "помилки" та відсутність озброєння завдяки таким як Міндич, то людей ніколи не буде вистачати.

Люди у нас обмежений ресурс на відміну від орків, тому необхідно їх берегти.
12.09.2025 12:24 Ответить
У орків щє є чучхєрівці та ханьці ( поки докази епізодичні)
12.09.2025 12:33 Ответить
докази з часом стануть не епізодичні, а масові. не варто плекати рожеві ілюзії щодо Китаю.
12.09.2025 13:14 Ответить
Для вас люди то ресурс, ви рабовласник? Ви хочете розпоряжатись чужими життями заради своїх похотей? Ви не боїтесь Бога?
12.09.2025 14:04 Ответить
у нас же главком ПРОсирський і верховне гімно командуюче
12.09.2025 12:29 Ответить
Шо, апять? (с) Знову "заячі вуха" чи "дві сосиски"? І знову обрізаніє? Шо за маланські методи?
12.09.2025 12:15 Ответить
Зеленському і 95-му кварталу прийдеться захищати
наші кордони від дикого кацапʼя , оскільки Зеклован
відпустив нашу молодь на вільні закордонні простори 😡
12.09.2025 12:20 Ответить
Вони не голосували ні за одне шобло, що вибирали старші покоління за 30 років, в 19 році їм було ще 16. Всі підтримували раніше те що на армію давали копійки, а на дороги, гречку, корупцію та іншу х.. ню міліарди просирали, тому і тепер маємо те що маємо, як казав перший під...рас Кравчук що почав розвал армії.

Тому вони і не мають відповідати за це.
12.09.2025 12:27 Ответить
Мають мають!! Вони теж великий процент "какаяразніца" і гиги квартал-свати - стендап
12.09.2025 12:32 Ответить
Пів року Потужної брехні, і тишком нишком вже без здивувань... Елохторат хаває...

Доречі, що там трамπ сотоваріщі ? Вторгнення в ще одну область це сигнал до миру? Чи до того "що прутін жаліє солдатів з обох сторін"?
12.09.2025 12:31 Ответить
при ціх зелених виродках усе буде тільки погіршуватися...
12.09.2025 12:31 Ответить
Ну. судячи з останіх новин, козацький дух, залишився лише в непальців....
От кого нам потрібно завозити для покращення генетики.....
12.09.2025 12:41 Ответить
Це мабуть ті самі повара та звязківці з попередньої новини. Точно вони пруть.
12.09.2025 12:38 Ответить
Кацапи роблять такі ривки - ніяких фортифікацій
12.09.2025 12:39 Ответить
На фронте явно не хватает квартальных шутов,когда их там увидим,ещё и с податкивцев снимите с бронь и отправьте защищать страну.
12.09.2025 12:55 Ответить
А чому не вистачає обіцяних дронів, які взмозі зупинити просування років?
12.09.2025 13:10 Ответить
Всім цікаво,що там в поляків, а трохи менше української землі ,то не на часі(
12.09.2025 13:25 Ответить
маленька сов'єтська армія ніколи не переможе велику сов'єтську армію!!
сирський та його генерали тупі сов'єтські виконавці!!!!
пан генерал батько залужний, стратег і тактик!
але, гундосому ухилянту подобаються виконавці з гарними новинами на ставках, а не воїни з вимогами!
12.09.2025 14:49 Ответить
З такою владою,і ворогів годі шукати! Україно!Україно!Подивись на себе,в твоїй хаті сидить ворог,та сміється з тебе! Вічна пам'ять,безвинно звинуваченим,безвинно закатованим,безвинно загиблим! Подяка фантастичним героям ЗСУ
12.09.2025 15:10 Ответить
 
 