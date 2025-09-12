Рашисты продвинулись на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТЫ
Российские оккупанты продвинулись в Днепропетровской области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся вблизи Новоселовки, Малиевки, Тернового и Березового", - отметили там.
Подтяни для начала знания по геополитике,а потом пиши мне.
А "кукловоды" войны и не планировали быстрый захват Донбасса,хотя всем внушали именно "Киев за 3 дня".Настоящая цель войны-перемалывание человеческих жизней з обеих сторон,в первую очередь зачистка украинцев,и чем дольше она будет,тем больше жизней обнулится.
Люди у нас обмежений ресурс на відміну від орків, тому необхідно їх берегти.
наші кордони від дикого кацапʼя , оскільки Зеклован
відпустив нашу молодь на вільні закордонні простори 😡
Тому вони і не мають відповідати за це.
Доречі, що там трамπ сотоваріщі ? Вторгнення в ще одну область це сигнал до миру? Чи до того "що прутін жаліє солдатів з обох сторін"?
От кого нам потрібно завозити для покращення генетики.....
сирський та його генерали тупі сов'єтські виконавці!!!!
пан генерал батько залужний, стратег і тактик!
але, гундосому ухилянту подобаються виконавці з гарними новинами на ставках, а не воїни з вимогами!