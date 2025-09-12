Рашисти просунулися на Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ
Російські окупанти просунулися у Дніпропетровській області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся поблизу Новоселівки, Маліївки, Тернового та Березового", - зазначили там.
Люди у нас обмежений ресурс на відміну від орків, тому необхідно їх берегти.
наші кордони від дикого кацапʼя , оскільки Зеклован
відпустив нашу молодь на вільні закордонні простори 😡
Тому вони і не мають відповідати за це.
Доречі, що там трамπ сотоваріщі ? Вторгнення в ще одну область це сигнал до миру? Чи до того "що прутін жаліє солдатів з обох сторін"?
От кого нам потрібно завозити для покращення генетики.....