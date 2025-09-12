УКР
Рашисти просунулися на Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ

Російські окупанти просунулися у Дніпропетровській області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся поблизу Новоселівки, Маліївки, Тернового та Березового", - зазначили там.

Ворог має просування на Дніпропетровщині. Що відомо?

Ну якщо людьми розкидатись через "помилки" та відсутність озброєння завдяки таким як Міндич, то людей ніколи не буде вистачати.

Люди у нас обмежений ресурс на відміну від орків, тому необхідно їх берегти.
12.09.2025 12:24 Відповісти
Не получат.Сдадут сколько нужно по плану "кукловодам" войны,а потом смоются на Запад.У них уже всё продумано.Не живите в иллюзиях.Наказать можно только сейчас,но не потом.
12.09.2025 12:13 Відповісти
Висять дві "сосиски", а обрізать - немає можливості?...
12.09.2025 11:59 Відповісти
Не получат.Сдадут сколько нужно по плану "кукловодам" войны,а потом смоются на Запад.У них уже всё продумано.Не живите в иллюзиях.Наказать можно только сейчас,но не потом.
12.09.2025 12:13 Відповісти
уже 4 год все слыщим сдадут,сдадут,а пока фарш армия даже бамбас полностью захватить не в состоянии,а вы и дальше плачтте за "продвижения "кацапов на 100 метров))))вангую через 5 лет если не сдохнните будете так же плакаться рашисты продвинулись на 20 метров на днепропетровск.области)))
12.09.2025 12:41 Відповісти
Висять дві "сосиски", а обрізать - немає можливості?...
12.09.2025 11:59 Відповісти
диванными подсказками богат вижу.
12.09.2025 12:03 Відповісти
Як написав вище заступник командира роти "банально нестача людей". Які маневри якщо навіть на оборону людей не вистачає.
12.09.2025 12:17 Відповісти
Ну якщо людьми розкидатись через "помилки" та відсутність озброєння завдяки таким як Міндич, то людей ніколи не буде вистачати.

Люди у нас обмежений ресурс на відміну від орків, тому необхідно їх берегти.
12.09.2025 12:24 Відповісти
У орків щє є чучхєрівці та ханьці ( поки докази епізодичні)
12.09.2025 12:33 Відповісти
докази з часом стануть не епізодичні, а масові. не варто плекати рожеві ілюзії щодо Китаю.
12.09.2025 13:14 Відповісти
у нас же главком ПРОсирський і верховне гімно командуюче
12.09.2025 12:29 Відповісти
Шо, апять? (с) Знову "заячі вуха" чи "дві сосиски"? І знову обрізаніє? Шо за маланські методи?
12.09.2025 12:15 Відповісти
Зеленському і 95-му кварталу прийдеться захищати
наші кордони від дикого кацапʼя , оскільки Зеклован
відпустив нашу молодь на вільні закордонні простори 😡
12.09.2025 12:20 Відповісти
Вони не голосували ні за одне шобло, що вибирали старші покоління за 30 років, в 19 році їм було ще 16. Всі підтримували раніше те що на армію давали копійки, а на дороги, гречку, корупцію та іншу х.. ню міліарди просирали, тому і тепер маємо те що маємо, як казав перший під...рас Кравчук що почав розвал армії.

Тому вони і не мають відповідати за це.
12.09.2025 12:27 Відповісти
Мають мають!! Вони теж великий процент "какаяразніца" і гиги квартал-свати - стендап
12.09.2025 12:32 Відповісти
Пів року Потужної брехні, і тишком нишком вже без здивувань... Елохторат хаває...

Доречі, що там трамπ сотоваріщі ? Вторгнення в ще одну область це сигнал до миру? Чи до того "що прутін жаліє солдатів з обох сторін"?
12.09.2025 12:31 Відповісти
при ціх зелених виродках усе буде тільки погіршуватися...
12.09.2025 12:31 Відповісти
Ну. судячи з останіх новин, козацький дух, залишився лише в непальців....
От кого нам потрібно завозити для покращення генетики.....
12.09.2025 12:41 Відповісти
Це мабуть ті самі повара та звязківці з попередньої новини. Точно вони пруть.
12.09.2025 12:38 Відповісти
Кацапи роблять такі ривки - ніяких фортифікацій
12.09.2025 12:39 Відповісти
На фронте явно не хватает квартальных шутов,когда их там увидим,ещё и с податкивцев снимите с бронь и отправьте защищать страну.
12.09.2025 12:55 Відповісти
А чому не вистачає обіцяних дронів, які взмозі зупинити просування років?
12.09.2025 13:10 Відповісти
Всім цікаво,що там в поляків, а трохи менше української землі ,то не на часі(
12.09.2025 13:25 Відповісти
 
 