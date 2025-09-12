Окупантам бракує піхоти на Гуляйпільському напрямку: "Людей нет бл#дь, уже повара в бой идут". АУДIО

Російські війська зазнають суттєвих втрат на Гуляйпільському напрямку, а кампанія з мобілізації не приносить результатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови окупанта зі своїм командиром, оприлюднене ГУР МО.

Так, командування кидає на штурм всіх - поранених, тяжкохворих, кухарів, водіїв, зв’язківців, операторів дронів та інших.

"Движение не могу начать. Коленям п..зда, даже наступить на них не могу", - скаржиться російський штурмовик.

"Ты предлагаешь командиру роты прикатить тебе колесо и сходить тебя прикатить? Я тебя правильно понимаю?", - відповідає він.

Також командир роти скаржиться на своїх бійців.

"Людей нету б..ть, все ушли, уже повара в бой идут, потому что вы победить не можете б..ть. Поваров привезли сюда, связистов привезли всех, поубивали уже б..ть", - підсумовує рашист.

