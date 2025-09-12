УКР
Новини Відео Бої на Гуляйпільському напрямку
3 044 19

Окупантам бракує піхоти на Гуляйпільському напрямку: "Людей нет бл#дь, уже повара в бой идут". АУДIО

Російські війська зазнають суттєвих втрат на Гуляйпільському напрямку, а кампанія з мобілізації не приносить результатів. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови окупанта зі своїм командиром, оприлюднене ГУР МО.

Так, командування кидає на штурм всіх - поранених, тяжкохворих, кухарів, водіїв, зв’язківців, операторів дронів та інших.

"Движение не могу начать. Коленям п..зда, даже наступить на них не могу", - скаржиться російський штурмовик.

Дивіться: ГУР та Третій армійський корпус створюють новий підрозділ "KRAKEN 1654". ВIДЕО

"Ты предлагаешь командиру роты прикатить тебе колесо и сходить тебя прикатить? Я тебя правильно понимаю?", - відповідає він.

Також командир роти скаржиться на своїх бійців.

"Людей нету б..ть, все ушли, уже повара в бой идут, потому что вы победить не можете б..ть. Поваров привезли сюда, связистов привезли всех, поубивали уже б..ть", - підсумовує рашист.

Також дивіться: Корабель ЧФ РФ уражено під Новоросійськом: його виведено на ремонт. ВIДЕО

Автор: 

Топ коментарі
+11
Шоб ви всі там повиздихали, суки кацапські!
12.09.2025 11:42 Відповісти
+8
Навіщо це все? Для чого? Логікою та раціональністю і не пахне. Суцільна масова шизофренія в промитих мізках. Плем'я -унікум.
12.09.2025 11:41 Відповісти
+7
дебіли свинорилі давно б застрелилися нах і не прийшлося колінам боліти
12.09.2025 11:40 Відповісти
12.09.2025 11:37 Відповісти
дебіли свинорилі давно б застрелилися нах і не прийшлося колінам боліти
12.09.2025 11:40 Відповісти
хавки не буде , "все ушли на фронт "
12.09.2025 11:42 Відповісти
Шо гроші роблять
12.09.2025 11:40 Відповісти
Навіщо це все? Для чого? Логікою та раціональністю і не пахне. Суцільна масова шизофренія в промитих мізках. Плем'я -унікум.
12.09.2025 11:41 Відповісти
Шоб ви всі там повиздихали, суки кацапські!
12.09.2025 11:42 Відповісти
коли Юнармія путлера пийде в наступ ?
12.09.2025 11:43 Відповісти
Читаємо третій закон ньютона!
12.09.2025 11:43 Відповісти
Хоть кіно знімай - "В бой ідут адні павара"....
12.09.2025 11:44 Відповісти
Тобто, це повари з хворими колінами кожен день захоплюють українську територію?
12.09.2025 11:45 Відповісти
и те и те измотаные полукаличи,пехота там с гулькин нос,если нет дронов то 3 тела могут село на 2 хаты захватить ))))бо там зсусонечок 1 доходяга стоит,,все осстальное делают дроны.
ото 2 полуразвалины 4 год тыкаються мыкаються на +-10 км вперед за год "захвата"....мегоармия полуинвалидов против таких же каличей
12.09.2025 12:24 Відповісти
Як піхоти з гулькин ніс? А куди діваються 30 тисяч бусифікованих щомісяця? Тим більше, що вчора шмигаль бадьоро відрапортував, що бусифікованих цілком достатньо і на поповнення втрат і на створення резервів. Виходить, знов десь хтось нам бреше?
12.09.2025 12:53 Відповісти
Двіжуха йде за планом
12.09.2025 11:50 Відповісти
Не в бій йдуть повара підари! А окуповувати, це різне підари московські, різне! , скот ви безмозговий
бою у вас ніякого нема ви окупанти гнилі
12.09.2025 11:52 Відповісти
Виходить їх "павара" не так погано воюють раз (за інформацією "Діп Стейт") знову на Дніпропетровщині здали території...
12.09.2025 11:57 Відповісти
Гуляйпільський напрямок - це Запоріжжя. Яким боком тут Дніпро?
12.09.2025 12:26 Відповісти
всратый дипстейт тебе с радостю и 20 метров как супео достижение запишут с радостью,на такое даже внмания не обращаю,те додики пишут лабуду наперед а по факту за еще юкрейна стоит
12.09.2025 12:27 Відповісти
Клоунада продовження
12.09.2025 13:35 Відповісти
 
 