РУС
Оккупантам не хватает пехоты на Гуляйпольском направлении: "Людей нет, бл#дь, уже повара в бой идут". АУДИО

Российские войска несут существенные потери на Гуляйпольском направлении, а кампания по мобилизации не приносит результатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта со своим командиром, обнародованный ГУР МО.

Так, командование бросает на штурм всех - раненых, тяжелобольных, поваров, водителей, связистов, операторов дронов и других.

"Движение не могу начать. Коленям п..зда, даже наступить на них не могу", - жалуется российский штурмовик.

Смотрите: ГУР и Третий армейский корпус создают новое подразделение KRAKEN 1654. ВИДЕО

"Ты предлагаешь командиру роты прикатить тебе колесо и сходить тебя прикатить? Я тебя правильно понимаю?", - отвечает он.

Также командир роты жалуется на своих бойцов.

"Людей нет, б..ть, все ушли, уже повара в бой идут, потому что вы победить не можете, б..ть. Поваров привезли сюда, связистов привезли всех, поубивали уже, б..ть", - заключает рашист.

Также смотрите: Корабль ЧФ РФ поражен под Новороссийском: он выведен на ремонт. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20515) перехват (353) ГУР (587)
Топ комментарии
+5
Шоб ви всі там повиздихали, суки кацапські!
12.09.2025 11:42
12.09.2025 11:42 Ответить
+4
Тобто, це повари з хворими колінами кожен день захоплюють українську територію?
12.09.2025 11:45
12.09.2025 11:45 Ответить
+3
Навіщо це все? Для чого? Логікою та раціональністю і не пахне. Суцільна масова шизофренія в промитих мізках. Плем'я -унікум.
12.09.2025 11:41
12.09.2025 11:41 Ответить
12.09.2025 11:37
12.09.2025 11:37 Ответить
дебіли свинорилі давно б застрелилися нах і не прийшлося колінам боліти
12.09.2025 11:40
12.09.2025 11:40 Ответить
хавки не буде , "все ушли на фронт "
12.09.2025 11:42
12.09.2025 11:42 Ответить
Шо гроші роблять
12.09.2025 11:40
12.09.2025 11:40 Ответить
Навіщо це все? Для чого? Логікою та раціональністю і не пахне. Суцільна масова шизофренія в промитих мізках. Плем'я -унікум.
12.09.2025 11:41
12.09.2025 11:41 Ответить
Шоб ви всі там повиздихали, суки кацапські!
12.09.2025 11:42
12.09.2025 11:42 Ответить
коли Юнармія путлера пийде в наступ ?
12.09.2025 11:43
12.09.2025 11:43 Ответить
Читаємо третій закон ньютона!
12.09.2025 11:43
12.09.2025 11:43 Ответить
Хоть кіно знімай - "В бой ідут адні павара"....
12.09.2025 11:44
12.09.2025 11:44 Ответить
Тобто, це повари з хворими колінами кожен день захоплюють українську територію?
12.09.2025 11:45
12.09.2025 11:45 Ответить
и те и те измотаные полукаличи,пехота там с гулькин нос,если нет дронов то 3 тела могут село на 2 хаты захватить ))))бо там зсусонечок 1 доходяга стоит,,все осстальное делают дроны.
ото 2 полуразвалины 4 год тыкаються мыкаються на +-10 км вперед за год "захвата"....мегоармия полуинвалидов против таких же каличей
12.09.2025 12:24
12.09.2025 12:24 Ответить
Двіжуха йде за планом
12.09.2025 11:50
12.09.2025 11:50 Ответить
Не в бій йдуть повара підари! А окуповувати, це різне підари московські, різне! , скот ви безмозговий
бою у вас ніякого нема ви окупанти гнилі
12.09.2025 11:52
12.09.2025 11:52 Ответить
Виходить їх "павара" не так погано воюють раз (за інформацією "Діп Стейт") знову на Дніпропетровщині здали території...
12.09.2025 11:57
12.09.2025 11:57 Ответить
Гуляйпільський напрямок - це Запоріжжя. Яким боком тут Дніпро?
12.09.2025 12:26
12.09.2025 12:26 Ответить
всратый дипстейт тебе с радостю и 20 метров как супео достижение запишут с радостью,на такое даже внмания не обращаю,те додики пишут лабуду наперед а по факту за еще юкрейна стоит
12.09.2025 12:27
12.09.2025 12:27 Ответить
 
 