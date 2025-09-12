Оккупантам не хватает пехоты на Гуляйпольском направлении: "Людей нет, бл#дь, уже повара в бой идут". АУДИО
Российские войска несут существенные потери на Гуляйпольском направлении, а кампания по мобилизации не приносит результатов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта со своим командиром, обнародованный ГУР МО.
Так, командование бросает на штурм всех - раненых, тяжелобольных, поваров, водителей, связистов, операторов дронов и других.
"Движение не могу начать. Коленям п..зда, даже наступить на них не могу", - жалуется российский штурмовик.
"Ты предлагаешь командиру роты прикатить тебе колесо и сходить тебя прикатить? Я тебя правильно понимаю?", - отвечает он.
Также командир роты жалуется на своих бойцов.
"Людей нет, б..ть, все ушли, уже повара в бой идут, потому что вы победить не можете, б..ть. Поваров привезли сюда, связистов привезли всех, поубивали уже, б..ть", - заключает рашист.
ото 2 полуразвалины 4 год тыкаються мыкаються на +-10 км вперед за год "захвата"....мегоармия полуинвалидов против таких же каличей
бою у вас ніякого нема ви окупанти гнилі