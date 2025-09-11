РУС
Корабль ЧФ РФ подбит под Новороссийском: он выведен на ремонт. ВИДЕО

Спецназовцы ГУР МО атаковали корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава Черноморского флота РФ.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Это произошло 10 сентября в акватории Черного моря.

"Указанный корабль россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году. Его стоимость - около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна. Корабль проекта MPSV07 оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЭР. Может использоваться для обследования дна. Мощность судна составляет около 4 МВт", - говорится в сообщении.

В момент атаки корабль осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где агрессор "прописал" остатки своего Черноморского флота.

Российский корабль был поражен беспилотником украинского производства в область мостика управления, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи корабля.

В результате удара уничтожена аппаратура РЭР вражеского судна, корабль выведен из строя на дорогостоящий ремонт.

Топ комментарии
+8
Зараз, кацапидле, всі прибіжать і розкажуть тобі.
11.09.2025 08:55 Ответить
+8
Добрий ранок з такой новиной. І цукру у каву не треба, така солодка новина. Дяка хлопцям.
11.09.2025 09:00 Ответить
+7
Прикривав Новоросійськ - получив по сопатці
11.09.2025 08:47 Ответить
Прикривав Новоросійськ - получив по сопатці
11.09.2025 08:47 Ответить
думал магура а тут ********** фпвешный)
11.09.2025 08:48 Ответить
так магура теж "********** фпвешний", тільки водний. І магура б не нанесла такі пошкодження цінної апаратури, яка високо встановлена
11.09.2025 09:08 Ответить
Где морские дроны, с ракетами Бримстоун?
11.09.2025 08:50 Ответить
Зараз, кацапидле, всі прибіжать і розкажуть тобі.
11.09.2025 08:55 Ответить
Там, де і "фламінго". В унітазі міндіча.
11.09.2025 08:55 Ответить
ТО точно, так розпіарили ракети, дрони, що ми можемо на цілий світ виробляти, а тут путлер як запустив ракети і шахеди, познищував заводи по виробництву дронів і так званих фламінго . А ми дальше будемо тільки пукати. Біда українців, що собі навибирали таких Z-керманичів, що через них облились кров'ю.
11.09.2025 09:22 Ответить
До крейсера мацква його !!! І ВСІ інші.
11.09.2025 08:52 Ответить
Добрий ранок з такой новиной. І цукру у каву не треба, така солодка новина. Дяка хлопцям.
11.09.2025 09:00 Ответить
А нащо до кави цукор? Кава і так смакує, особливо під таку новину.
11.09.2025 09:03 Ответить
Бо такий "винахід" - найпатріотичніший! Його зробив українець,
Юрій Кульчицький.
"Історія «кави по-віденськи» пов'язана з українцем Юрієм Кульчицьким, який після облоги Відня 1683 року започаткував традицію вживати каву, адаптовану до європейського смаку. Він відкрив першу кав'ярню у Відні «Під синьою пляшкою» і запропонував додавати до турецької кави молоко та цукор, створивши рецепт, що став відомий як "віденська кава". ".
11.09.2025 09:35 Ответить
У львівській Пляшці був. Але пив не каву.
11.09.2025 10:08 Ответить
Воно й "видно"... До цих пір наслідки "делірію", спостерігаються...
11.09.2025 10:12 Ответить
Бийте мене капцями, гурмани та пуристи, але мені смакує кава таки "по-віденськи" - з цукром та вершками (можно і з молоком, але з вершками смачніше). Так що підтримую Старого Зольдата - смачна новина!
Краще б, зрозуміло, зовсім потопити, але "і так непогано вийшло!" (с)
11.09.2025 10:03 Ответить
Дуже добра новина ,сподіваюся він буде в завтрішньому звіті .
11.09.2025 09:04 Ответить
нууу.....
не знаю!
уражений, це коли нижче ватерлінії.
коли ж по антенам, це, пошкоджений.
нє?
11.09.2025 09:04 Ответить
Уражений, це коли нанесено ураження. Знищений, це коли знищено. В даному випадку нанесено ураження. Нижче ватерлінії значно дешевше поремонтувати, ніж цінну радіоапаратуру.
11.09.2025 09:11 Ответить
Розкажи це "Титаніку".
11.09.2025 09:33 Ответить
то, "москву" ось ось відремонтують?
11.09.2025 09:50 Ответить
а по глазам ?
коли зрєнія лішають ?

.
11.09.2025 09:44 Ответить
у китайців, тих глаз, як корейських нерізаних собак......
11.09.2025 09:49 Ответить
А до чого тут "китайці"? Вони - учасники конфлікту? Чи їх кораблі можуть заходить зараз, у Чорне море, і допомагать кацапам? А те, що Китай поставляє кацапам радіоелектроніку - нічого не значить... Раз уражено один з кораблів РЕР - значить, у системі РЕБ ППО - "прогалина". І зараз можна направлять в Новоросійську бухту БЕКи та БПЛА, з крилатими ракетами... Бо саме системи РЕБ заважали цьому проникненню... Поки відремонтують це "корито" - може виявиться, що вже і захищать, у бухті, НІЧОГО...
11.09.2025 09:58 Ответить
так так.
я знаю.
раніше байден забороняв і отой катєрок, все перекривав.
а, зараз як дадім всім пізди в новоросійськє.....
11.09.2025 10:02 Ответить
Тобі "поблазнювать" захотілося? Так це не до мене - я"блазнів" терпіть не можу, вже давно... Навіть, коли "Головблазень" ще "х*єм по піаніні тарабанив", я телевізор переключав... Ти теж цим зайняться вирішив?
11.09.2025 10:08 Ответить
ти що, обідився?
але ж, ти перший почав блазнювати.
11.09.2025 10:11 Ответить
супер, бажаю йому ніколи не вийти з ремонту...
11.09.2025 09:11 Ответить
Поки Захисники України, боронять державу від зовнішнього московіта, внутрішня московська агентура, з Оманськими опаришами єрмака+татарова, напал вночі о 1 годині, в Києві, на вулЛипській, 10, на стоянці, на автомобіль з адвокатом Патріота Червінського!! А поліція, тітушків охороняла!!
Завдяки діям небайдужих Українців, цей злочини від шобли зеленського, вдалося припинити, і тітушня, як і в 2014 році організовано, під контролем мусорських, потікали!!
зеленський з приблудами95 і помічниками ригоАНАЛІВ, проводять свій сценарій здачі/знищення України!!!
11.09.2025 09:20 Ответить
Прикольно, кацапи випустили на патрулювання (а, скоріш всього, на моніторинг дна) корабель який не має озброєння і не мав супроводу?!!
Жаль звичайно, що "Магури" не було в районі.
Але і так непогано.
Захисникам уклін!
11.09.2025 09:21 Ответить
А якщо "нема чого випускать"?...
11.09.2025 09:36 Ответить
11.09.2025 09:29 Ответить
Слава ЗСУ і тим ГУР МО, що провели цю успішну операцію!
11.09.2025 10:04 Ответить
 
 