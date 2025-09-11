Корабль ЧФ РФ подбит под Новороссийском: он выведен на ремонт. ВИДЕО
Спецназовцы ГУР МО атаковали корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава Черноморского флота РФ.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Это произошло 10 сентября в акватории Черного моря.
"Указанный корабль россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году. Его стоимость - около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна. Корабль проекта MPSV07 оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЭР. Может использоваться для обследования дна. Мощность судна составляет около 4 МВт", - говорится в сообщении.
В момент атаки корабль осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где агрессор "прописал" остатки своего Черноморского флота.
Российский корабль был поражен беспилотником украинского производства в область мостика управления, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи корабля.
В результате удара уничтожена аппаратура РЭР вражеского судна, корабль выведен из строя на дорогостоящий ремонт.
Краще б, зрозуміло, зовсім потопити, але "і так непогано вийшло!" (с)
не знаю!
уражений, це коли нижче ватерлінії.
коли ж по антенам, це, пошкоджений.
нє?
коли зрєнія лішають ?
.
я знаю.
раніше байден забороняв і отой катєрок, все перекривав.
а, зараз як дадім всім пізди в новоросійськє.....
але ж, ти перший почав блазнювати.
Завдяки діям небайдужих Українців, цей злочини від шобли зеленського, вдалося припинити, і тітушня, як і в 2014 році організовано, під контролем мусорських, потікали!!
зеленський з приблудами95 і помічниками ригоАНАЛІВ, проводять свій сценарій здачі/знищення України!!!
Жаль звичайно, що "Магури" не було в районі.
Але і так непогано.
Захисникам уклін!