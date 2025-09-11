Корабль ЧФ РФ подбит под Новороссийском: он выведен на ремонт. ВИДЕО

Спецназовцы ГУР МО атаковали корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава Черноморского флота РФ.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Это произошло 10 сентября в акватории Черного моря.

"Указанный корабль россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году. Его стоимость - около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна. Корабль проекта MPSV07 оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЭР. Может использоваться для обследования дна. Мощность судна составляет около 4 МВт", - говорится в сообщении.

В момент атаки корабль осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где агрессор "прописал" остатки своего Черноморского флота.

Российский корабль был поражен беспилотником украинского производства в область мостика управления, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи корабля.

В результате удара уничтожена аппаратура РЭР вражеского судна, корабль выведен из строя на дорогостоящий ремонт.

