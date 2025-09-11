Корабель ЧФ РФ уражено під Новоросійськом: його виведено на ремонт. ВIДЕО
Спецпризначенці ГУР МО атакували корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Це відбулося 10 вересня в акваторії Чорного моря.
"Вказаний корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість ― близько 60 мільйонів доларів. Всього в агресора є чотири таких судна. Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Може використовуватись для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт", - йдеться в повідомленні.
У момент атаки корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійска, де агресор "прописав" залишки свого Чорноморського флоту.
Російський корабель було уражено безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля.
Внаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна, корабель виведено з ладу на дороговартісний на ремонт.
не знаю!
уражений, це коли нижче ватерлінії.
коли ж по антенам, це, пошкоджений.
нє?