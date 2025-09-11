УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12207 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Російський флот
2 898 13

Корабель ЧФ РФ уражено під Новоросійськом: його виведено на ремонт. ВIДЕО

Спецпризначенці ГУР МО атакували корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Це відбулося 10 вересня в акваторії Чорного моря.

"Вказаний корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість ― близько 60 мільйонів доларів. Всього в агресора є чотири таких судна. Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Може використовуватись для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Росії вибухнув третій трубопровід за добу, – ЗМІ

У момент атаки корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійска, де агресор "прописав" залишки свого Чорноморського флоту.

Російський корабель було уражено безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля.

Внаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна, корабель виведено з ладу на дороговартісний на ремонт.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ГУР та Третій армійський корпус створюють новий підрозділ "KRAKEN 1654". ВIДЕО

Автор: 

корабель (1627) Чорноморський флот рф (629) ГУР (668)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
До крейсера мацква його !!! І ВСІ інші.
показати весь коментар
11.09.2025 08:52 Відповісти
+1
Прикривав Новоросійськ - получив по сопатці
показати весь коментар
11.09.2025 08:47 Відповісти
+1
думал магура а тут ********** фпвешный)
показати весь коментар
11.09.2025 08:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прикривав Новоросійськ - получив по сопатці
показати весь коментар
11.09.2025 08:47 Відповісти
думал магура а тут ********** фпвешный)
показати весь коментар
11.09.2025 08:48 Відповісти
так магура теж "********** фпвешний", тільки водний. І магура б не нанесла такі пошкодження цінної апаратури, яка високо встановлена
показати весь коментар
11.09.2025 09:08 Відповісти
Где морские дроны, с ракетами Бримстоун?
показати весь коментар
11.09.2025 08:50 Відповісти
Зараз, кацапидле, всі прибіжать і розкажуть тобі.
показати весь коментар
11.09.2025 08:55 Відповісти
Там, де і "фламінго". В унітазі міндіча.
показати весь коментар
11.09.2025 08:55 Відповісти
До крейсера мацква його !!! І ВСІ інші.
показати весь коментар
11.09.2025 08:52 Відповісти
Добрий ранок з такой новиной. І цукру у каву не треба, така солодка новина. Дяка хлопцям.
показати весь коментар
11.09.2025 09:00 Відповісти
А нащо до кави цукор? Кава і так смакує, особливо під таку новину.
показати весь коментар
11.09.2025 09:03 Відповісти
Дуже добра новина ,сподіваюся він буде в завтрішньому звіті .
показати весь коментар
11.09.2025 09:04 Відповісти
нууу.....
не знаю!
уражений, це коли нижче ватерлінії.
коли ж по антенам, це, пошкоджений.
нє?
показати весь коментар
11.09.2025 09:04 Відповісти
Уражений, це коли нанесено ураження. Знищений, це коли знищено. В даному випадку нанесено ураження. Нижче ватерлінії значно дешевше поремонтувати, ніж цінну радіоапаратуру.
показати весь коментар
11.09.2025 09:11 Відповісти
супер, бажаю йому ніколи не вийти з ремонту...
показати весь коментар
11.09.2025 09:11 Відповісти
 
 