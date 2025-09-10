УКР
ГУР та Третій армійський корпус створюють новий підрозділ "KRAKEN 1654". ВIДЕО

Завдяки співпраці ГУР МО та Третього армійського корпусу ЗСУ зʼявляється новий підрозділ — "KRAKEN 1654". ГУР передає частину досвідчених бійців підрозділу активних дій до 3 АК.

Новий "KRAKEN 1654" названо на честь підрозділу, у якому бійці сформувалися як військові. Це знак поваги до побратимів, з якими несли службу разом, і символ традицій "KRAKEN". Підрозділ активних дій "KRAKEN" відзначився у боях Харківського контрнаступу, на Запоріжжі та Сумщині, Часовому Яру, Вовчанську та Липцях.

Тепер частина його бійців підсилить командний склад Полку безпілотних систем корпусу. Їхнім завданням буде розробка, застосування та підтримка БПС для виконання бойових завдань, розвідки та ударних операцій.

Також дивіться: Спецпідрозділ "KRAKEN" знищив дві російські вежі спостереження. ВIДЕО

о , це діло буде !!! Слава ЗСУ !!!❤️
10.09.2025 17:50 Відповісти
з воєнної розвідки йдуть досвідчені та переірені у боях штурмовики-розвідники
нахіба воєнній розвідці штурмовики-розвідники...
10.09.2025 18:16 Відповісти
Про всяк випадок: 1654 це рік заснування Харкова.
10.09.2025 17:53 Відповісти
1654? они адекватные вообще?

Переяславська рада - загальна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 військова рада, яку гетьман https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Богдан Хмельницький скликав у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2 Переяславі https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 8 (18) січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1654 1654 року, один з епізодів процесу оформлення українсько-московського військово-політичного союзу.
10.09.2025 18:00 Відповісти
можливо таким чином вони хочуть змінити історичні наслідки ? та це буде нова сторія ...
10.09.2025 18:05 Відповісти
Найкращі в світі..
Без перебільшення..
Дякую Вам воїни..
10.09.2025 18:13 Відповісти
 
 