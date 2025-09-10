ГУР та Третій армійський корпус створюють новий підрозділ "KRAKEN 1654". ВIДЕО

Завдяки співпраці ГУР МО та Третього армійського корпусу ЗСУ зʼявляється новий підрозділ — "KRAKEN 1654". ГУР передає частину досвідчених бійців підрозділу активних дій до 3 АК.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Новий "KRAKEN 1654" названо на честь підрозділу, у якому бійці сформувалися як військові. Це знак поваги до побратимів, з якими несли службу разом, і символ традицій "KRAKEN". Підрозділ активних дій "KRAKEN" відзначився у боях Харківського контрнаступу, на Запоріжжі та Сумщині, Часовому Яру, Вовчанську та Липцях.

Тепер частина його бійців підсилить командний склад Полку безпілотних систем корпусу. Їхнім завданням буде розробка, застосування та підтримка БПС для виконання бойових завдань, розвідки та ударних операцій.

