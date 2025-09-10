ГУР и Третий армейский корпус создают новое подразделение - KRAKEN 1654. ВИДЕО

Благодаря сотрудничеству ГУР МО и Третьего армейского корпуса ВСУ появляется новое подразделение - KRAKEN 1654. ГУР передает часть опытных бойцов подразделения активных действий в 3-й АК.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Новое подразделение KRAKEN 1654 названо в честь подразделения, в котором бойцы сформировались как военные. Это знак уважения к побратимам, с которыми несли службу вместе, и символ традиций KRAKEN. Подразделение активных действий KRAKEN отличилось в боях Харьковского контрнаступления, на Запорожье и Сумщине, в Часовом Яре, Волчанске и Липцах.

Теперь часть его бойцов усилит командный состав Полка беспилотных систем корпуса. Их задачей будет разработка, применение и поддержка БПС для выполнения боевых задач, разведки и ударных операций.

