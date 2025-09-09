У Росії вибухнув третій трубопровід за добу, – ЗМІ

У Красноармійському районі Саратовської області РФ уночі 8 вересня близько 01:00 стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За словами співрозмовника агентства, внаслідок вибуху було виведено з ладу нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ" потужністю 82 млн тонн на рік, який забезпечував нафтопродуктами російські окупаційні війська.

Місцеві пабліки вранці повідомляли про скупчення робітників, що ліквідовували наслідки інциденту. Співрозмовник агентства також зазначив, що це третій об’єкт нафтогазової інфраструктури, пошкоджений у Росії за останню добу.

Як повідомлялося, раніше ЗМІ із посиланням на джерела писали про вибухи на газогонах і нафтопроводах у Пензенській області.

Водночас російські пропагандистські ресурси подають інциденти як "планові навчання".