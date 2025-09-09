"Грошей більше немає": Російський бюджет недорахується $145 мільярдів у найближчі три роки

Дефіцит консолідованого бюджету Росії за 2025-2027 роки становитиме 5,1% ВВП.

Про це заявили аналітики, опитані Центробанком РФ, передає The Moscow Times.

Згідно з опитуванням, цього року в бюджетній системі РФ виникне "дірка" розміром 2,4% ВВП – рекордна з часів пандемії коронавірусу (тоді дефіцит консолідованого бюджету сягав 4,6% ВВП).

У грошах, виходячи з офіційних оцінок обсягу економіки від Мінекономрозвитку РФ, витрати держави з бюджетів усіх рівнів перевищать доходи на 5,3 трлн руб.

У 2026 році дефіцит консолідованого бюджету росії, згідно з консенсусом прогнозу Центробанку РФ, зменшиться до 1,6% ВВП, або 3,9 трлн руб. у грошовому вираженні. У 2027 році він складе 1,1% ВВП, або 2,9 трлн руб. У сумі за три роки, як випливає з прогнозу, дефіцит бюджетної системи РФ досягне 12,1 трлн руб.

За першу половину поточного року у федеральній скарбниці Росії вже утворилася дірка розміром 3,9 трлн руб., яка до кінця липня збільшилася майже до 5 трлн руб.. Бюджети регіонів, які зазвичай тримаються у профіциті на початку року, до кінця червня несподівано отримали 400 млрд руб. дефіциту.

По російській федеральній скарбниці вдарили падіння цін на нафту та міцний рубль: її нафтогазові доходи за вісім місяців впали на 20%, а в серпні обвал досяг 35% рік до року. Бюджети регіонів Росії страждають від уповільнення та економіки та проблем бізнесу: у першому півріччі кожен третій суб'єкт зіткнувся з падінням податкових зборів доходів, кожен другий зафіксував спад у промисловості та будівництві.

"Коли резервів і нафтових доходів було вдосталь, Росія мала ілюзію, що будь-яку проблему можна залити грошима. Але тепер грошей у колишній кількості більше немає, і настає час обирати пріоритети", – сказала наукова співробітниця Carnegie Russia Eurasia Center в Берліні Александра Прокопенко.

У липні голова комітету з бюджету російської Ради Федерації Анатолій Артамонов заявив, що в наступні три роки "ми не матимемо достатньої кількості джерел для того, щоб жити так само вільно, як ми живемо зараз".

За його словами, необхідно "терміново" братися за бюджетну консолідацію, враховуючи "песимістичніші оцінки економічних показників і зниження нафтогазових доходів".

За ідеєю Артамонова, Росії для додаткового фінансування витрат держави на війну проти України та роботу силових структур, сума яких вже становить 40% федерального бюджету, необхідно вивільнити резерв на 2 трлн руб. на рік за рахунок урізання "неефективних видатків".

У червні президент Росії Владімір Путін заявив, що російська влада планує скорочення витрат на оборону, частка яких у бюджеті РФ уже досягла рекордних значень із часів СРСР.

Як повідомлялося, у Росії настрої бізнесу обвалилися до мінімуму з 2022 року.

Перед тим глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

До того стало відомо, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.

Наприкінці червня Путін затвердив різке скорочення видатків на економіку після обвалу нафтогазових доходів.

Перед тим стало відомо, що вимога Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам.

До того німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.