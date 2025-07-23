БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 054 11

Путіну бракує грошей на війну: Російська влада збирається "оптимізувати" бюджет на 2 трильйони рублів

Російська влада збирається

Росії для додаткового фінансування витрат держави на війну проти України та роботу силових структур, сума яких вже становить 40% федерального бюджету, необхідно вивільнити резерв на 2 трлн руб. на рік за рахунок урізання "неефективних видатків".

Про це заявив голова комітету Радфеду з бюджету та фінансових ринків Анатолій Артамонов, передає The Moscow Times.

"Перерозподіл витрат тільки в 2025 році дозволяє знайти до 2 трлн руб. для фінансування пріоритетних напрямків, перш за все це оборона і безпека", – зазначив Артамонов, який минулого тижня вже закликав скасувати низку податкових пільг для латання "дірки" в російському бюджеті.

За його словами, таку саму суму (це приблизно 1% від усього обсягу ВВП) влада могла б вишукувати щороку і в 2026-2028 роках. Для цього, на його думку, необхідно відмовитися від неефективних держвидатків, від "нерезультативних пільг", концесій на будівництво соціальних об'єктів, а також переглянути фінансування непрофільного майна, такого як футбольні клуби з "божевільними зарплатами" та збиткові санаторії.

"Ми маємо одне для всієї країни завдання. І на його рішення доведеться грошей додавати, аби швидше із цим закінчити. Не можна бачити проблему, але начебто її не помічати", – заявив Артамонов у статті, маючи на увазі розв'язану Росією повномасштабну війну проти Украни, на яку російський бюджет витрачає свій кожен третій рубль – рекордну частку з часів СРСР. 

Офіційно Росія в 2025 році витрачає на війну проти України 13,2 трлн руб., а ще 3,45 трлн руб. закладено на "нацбезпеку", що включає бюджети МВС, Росгвардії, Слідчого комітету і спецслужб. Згідно з літніми поправками до російського бюджету на 2025 рік, сукупні витрати бюджету цього року складуть 42,3 трлн руб.

У Росії станом на кінець березня цього року витрати на оплату бонусів для тих, хто підписує контракти з Міноборони РФ, досягли приблизно 2 млрд руб. ($24,32 млн) на день.

На початку цього року повідомлялося, що російський уряд змінив порядок одноразових виплат для громадян, які уклали контракт із Міністерством оборони РФ для відправки на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України. Такі виплати перестали бути передбачені для осіб, які підписали контракт, перебуваючи у в'язниці чи колонії.

Раніше стало відомо, що вимога Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам.

До того німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.

Раніше повідомлялося, що нові санкції Європейського Союзу, які включають гнучке обмеження цін на російську нафту, можуть позбавити російський бюджет кожного п'ятого рубля запланованих нафтогазових доходів.

Нагадаємо, Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні вранці у п'ятницю, 18 липня, погодив 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

До схваленого країнами ЄС пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.

Автор: 

бюджет (1863) оборона (537) путін володимир (1088) росія (14730)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+1
- Папаня, ты тяперяча будЯш менша пить?
- Не, Ваньша, тяперача ты з мамкай будяти меньша жрать то.
показати весь коментар
23.07.2025 17:00 Відповісти
+1
Нічого, уріжуть і будуть воювати далі. Це не наше зажране керівництво яке все вкраде
показати весь коментар
23.07.2025 17:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а у зелі бракує ума?
показати весь коментар
23.07.2025 16:55 Відповісти
- Папаня, ты тяперяча будЯш менша пить?
- Не, Ваньша, тяперача ты з мамкай будяти меньша жрать то.
показати весь коментар
23.07.2025 17:00 Відповісти
Нічого, уріжуть і будуть воювати далі. Це не наше зажране керівництво яке все вкраде
показати весь коментар
23.07.2025 17:12 Відповісти
А чому тоді розвалилася російська імперія та ссср?
показати весь коментар
23.07.2025 17:28 Відповісти
Да найдут. У нас тоже бабла куча судя по тому как Киев буквально закатывают в асфальт и плитку..... кое где даже по два раза. Вот там и закопаны дроны перехватчики
показати весь коментар
23.07.2025 17:28 Відповісти
А чому у 1991 не знайшли?
показати весь коментар
23.07.2025 17:29 Відповісти
точно, вони будуть менше жерти, але воювати точно не перестануть...
показати весь коментар
23.07.2025 17:35 Відповісти
Якщо щось, до Зе-влада допоможе! Закінчення війни не в їх інтересах.
показати весь коментар
23.07.2025 17:40 Відповісти
Дефіцит бюджету Рабсійської ********* до кінця року може становити 8 трильйонів фублів
показати весь коментар
23.07.2025 17:44 Відповісти
і що, а їм пофіг, звідки завгодно бабло заберуть, але на війну буде, вони дегенерати упороті
показати весь коментар
23.07.2025 18:35 Відповісти
Добре,коли є з чого оптимізувати,гірше,коли треба просити.
показати весь коментар
23.07.2025 18:08 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 