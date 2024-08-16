У Росії не вистачає грошей на обіцяні Путіним виплати за відправку на війну проти України

Вимога президента Росії Владіміра Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам. Так, ряд суб'єктів РФ не може знайти гроші на виконання доручення Путіна, який висунув вимогу, щоб разові "бонуси" було збільшено до 400 тис. руб.

Про це пише Bloomberg із посиланням на знайомого із ситуацією посадовця, передає The Moscow Times.

За його словами, губернатори просять Кремль про фінансову допомогу та вид нових субсидій з федерального бюджету, оскільки зібрати кошти всередині своїх регіонів вони не в змозі.

Путін 31 липня підписав указ про збільшення вдвічі федеральної виплати за відправку на війну проти України – зі 195 тис. до 400 тис. руб. Тим самим указом він "рекомендував" регіонам платити новим контрактникам стільки ж.

Проте виконати доручення російськогопрезидента змогли лише 27 суб'єктів РФ. У 10 регіонах виплати залишаються істотно нижчими за потрібні, іноді – в рази: так, наприклад, Хакасія платить лише 50 тис. руб., Архангельська область – 100 тис. руб.

Рекордні разові виплати у розмірі 1,9 млн руб., або $22 тис., пропонує Москва, якій, як заявив мер міста Сергєй Собянін, до кінця року доведеться знайти 23 тис. охочих вирушити на війну.

За підсумками першого півріччя кожен третій російський регіон зіткнувся з падінням доходів місцевого бюджету, а кожен четвертий скорочував витрати. І хоча загалом регіональні бюджети закрили січень-червень із профіцитом на 758 млрд руб., у кожному сьомому суб'єкті РФ скоротилося промислове виробництво, у кожному п'ятому – впали інвестиції, у кожному третьому – просіли реальні доходи населення, кожен другий зіткнувся з падінням будівництва.

Наразі регіони недобирають приблизно третину від плану з вербування на війну проти України, який їм спустили з федерального центру, стверджує джерело Bloomberg. За його словами, армії потрібно близько 30 тис. людей на місяць, щоб заповнювати фронтові втрати, які, за західними оцінками, перевищили 500 тис. людей убитими та пораненими.

Раніше німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну