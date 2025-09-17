УКР
Рашисти просунулися в Куп’янську та біля Голубівки, а також біля Новоіванівки на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Російські окупанти мають просування у Куп'янському районі Харківщини, а також біля Новоіванівки на Запоріжжі.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся у Куп'янську, поблизу Голубівки та Новоіванівки", - йдеться в повідомленні.

Росіяни просунулися у Куп'янську. Що відомо?
Топ коментарі
+12
Нічо! От зараз котрийсь з офіційних армійських речників швидко віджене супостата з Куп'янська і від Новоіванівки заодно. У заяві, звісно.
17.09.2025 10:23 Відповісти
+12
Доречі, на зустрічі з слугами, він заявив, що якщо фронт порветься, доведеться "ухвалювати важкі політичні рішення". При чому він сам роками робив усе, щоб фронт завалився.
17.09.2025 10:48 Відповісти
+3
Якій ганебний провал. У них вже три хвилі провалились, але вони ще дві готують.
17.09.2025 10:39 Відповісти
Набилось їх в Радьківку от і сунуться на Куп"янськ
17.09.2025 10:27 Відповісти
Шкода, Нашому Верховному, не до цього- пустишкі атакують Польщу, зустріч із слугами...
17.09.2025 10:44 Відповісти
Цвкаво, які? Випустити з України чоловіків віком від 22 до 25 рків? 🤔
17.09.2025 11:32 Відповісти
Складні рішення це скоріше за все підписати мирову на умовах пуйла - виведення ЗСУ з Донецької області, ітд... або зниження мобілізаційного віку і відміну більшості броней які вже є у людей.
17.09.2025 11:36 Відповісти
Бо не воюють ті, хто давав присягу, заброньовані 90-100% силовиків, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), більшість офіцерів вічно чекають воса, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, а в той же час на вулицях хапають хворих людей.
17.09.2025 11:45 Відповісти
Я не розумію, Ви скрізь пишете "офіцери що вічно чекають воса", що це, поясніть.
17.09.2025 11:58 Відповісти
Та у мене у дворі знаю 3 офіцери, теревенять біля свої тачіл, всі розповідають, що не воюють, бо в них не та військово-облікова спеціальність. Ну, не потрібні вони 4 роки на війні і все! А от мерчендайзер потрібен, пофіг, яка в нього спеціальність, чи взагалі, доходяга сердечник чи туберкульозник - схопили на вулиці, відлупцювали і відправили на ДВРЗ.
17.09.2025 12:07 Відповісти
Потрібен механізм розжалування офіцерів, бо їх дуже багато наклепали, на кафедрах ті звання, взагалі, давали автоматом, а воювати так хворі за них повинні.

Ось ще думка:
"Не обов'язково розжалувати. Жоден закон не забороняє формувати офіцерські штурмові батальйони. В мирний же час офіцери в разі недостачі рядового та сержантського складу ходять в усі солдатські та сержантські наряди. Виконують обов'язки на сержантських та солдатських посадах. І нічого, все можна. А воювати на солдатській посаді раптом виявилось западло. Лютий маразм, якого, мабуть, більше в жодній країні нема..."

Кадрові офіцери і відставники, просто офіцери після кафедр і військових навчальних закладів, менти, муніципальна охорона, міська варта, державна служба охорони, купа приватних охорон, прокурори, судді, прикордонники, пенітенціарії, ще десятки інших органів, всі заброньовані на 90-100%, ще й збільшують чисельність замість того, щоб відправити частину на фронт, хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна... Всі не навчені і не створені для війни, створені тільки, щоб хапати інших і тягнути силою. Навіть НКВДисти у 2-у світову, і тих половина була відправлена на фронт.
17.09.2025 12:25 Відповісти
Вчора кацапи зайшли в Куп'янськ, це підтверджує DeepState який останнім часом ніколи не поспішає з висновками. Питання чому про можливу втрату Покровська нам сцють в очі вже півроку, а про Куп'янськ повна тиша?
17.09.2025 11:58 Відповісти
Ж.д. рельсы на узловой станции оставили. И это не решение военных. В 22 году, через Купянск основная логистика шла. Нах вы это оставили узкоглазым? Ермачина сливает не только территории, а ещё инфраструктуру
17.09.2025 12:03 Відповісти
І про трубу не знали. Що казати, коли навіть Чонгар розмінували.
17.09.2025 13:12 Відповісти
Карту посмотри, Купянск-узловой не оккупирован, о чем ты ? Хотя с Германии явно лучше видно
17.09.2025 13:19 Відповісти
 
 