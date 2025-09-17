Рашисти просунулися в Куп’янську та біля Голубівки, а також біля Новоіванівки на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ
Російські окупанти мають просування у Куп'янському районі Харківщини, а також біля Новоіванівки на Запоріжжі.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся у Куп'янську, поблизу Голубівки та Новоіванівки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар17.09.2025 10:23 Відповісти Посилання
+12 Светлана Круп
показати весь коментар17.09.2025 10:48 Відповісти Посилання
+3 Олександр Земляний #582243
показати весь коментар17.09.2025 10:39 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось ще думка:
"Не обов'язково розжалувати. Жоден закон не забороняє формувати офіцерські штурмові батальйони. В мирний же час офіцери в разі недостачі рядового та сержантського складу ходять в усі солдатські та сержантські наряди. Виконують обов'язки на сержантських та солдатських посадах. І нічого, все можна. А воювати на солдатській посаді раптом виявилось западло. Лютий маразм, якого, мабуть, більше в жодній країні нема..."
Кадрові офіцери і відставники, просто офіцери після кафедр і військових навчальних закладів, менти, муніципальна охорона, міська варта, державна служба охорони, купа приватних охорон, прокурори, судді, прикордонники, пенітенціарії, ще десятки інших органів, всі заброньовані на 90-100%, ще й збільшують чисельність замість того, щоб відправити частину на фронт, хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна... Всі не навчені і не створені для війни, створені тільки, щоб хапати інших і тягнути силою. Навіть НКВДисти у 2-у світову, і тих половина була відправлена на фронт.