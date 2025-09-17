ENG
Ruscists have advanced in Kupiansk and near Holubivka, as well as near Novoivanivka in Zaporizhzhia region, - DeepState. MAP

Russian occupiers are making advances in the Kupiansk district of Kharkiv region, as well as near Novoivanivka in Zaporizhzhia.

This was reported by DeepState analysts, Censor.NET informs.

"The enemy has advanced in Kupiansk, near Holubivka and Novoivanivka," the report says.

Russians have advanced in Kupiansk'янську. Що відомо?
Russians have advanced in Kupiansk'янську. Що відомо?

Zaporizka region (1465) Kharkivska region (978) Polohivskyy district (104) Kup’yanskyy district (292) Holubivka (2) Kup’yansk (480) Novoivanivka (3) DeepState (253)
