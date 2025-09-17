Інформація про бої в центрі Куп’янська не відповідає дійсності, - ОСУВ "Дніпро"
Нині російські війська діють на півночі Куп'янська, інформація про бойові дії в центрі міста не відповідає дійсності.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" підполковник Олексій Бєльський.
Так, коментуючи ситуацію навколо Куп'янська, він розповів, що українські захисники вже пошкодили й затопили трубу газопроводу, якою росіяни перекидали солдатів на околиці міста.
Зараз ворожі солдати намагаються переправлятися через річку Оскіл на плотах і човнах.
"Інформація про бойові дії в центрі міста не відповідає дійсності. Окупанти діють на півночі Куп'янська, куди їм вдалося інфільтруватися з районів населених пунктів Радьківка та Голубівка. Окупантів знищують, частина потрапляє в полон", - наголосив речник.
За його словами, полонені росіяни розповідають, що проникли в місто групами від 2 до 9 солдатів. Частина у військовій формі, а частина - у цивільному. Перед кожною з таких груп поставили певне завдання. Наприклад, одна група мала захопити п'ятиповерхівку за певною адресою, інша - 9-поверхівку.
"Також окупанти отримали завдання вбивати всіх цивільних чоловіків віком від 18 до 60 років. А жінок і дітей за необхідності використовувати як живий щит. Наразі триває операція з блокування та знищення окупантів, які інфільтрувалися до Куп'янську", - додав Бєльський.
Нагадаємо, раніше у DeepState повідомили, що рашисти перетинають Оскіл та заходять у Куп’янськ через газову трубу.
Також, за даними DeepState, російські війська просунулися у міській забудові вздовж вулиць Захисників Куп'янська, Спортивної, Конституції, Селянської та Мічуріна."
Ніби це якийсь Кривий Ріг, що розтягнувся на понад сотню км в довжину.