Новини Бої на Куп’янському напрямку
596 10

Ситуація у Куп’янську загострюється: у місті залишається близько 800 людей

Ситуація у Куп’янську

На Харківщині погіршується ситуація в районі Куп’янська. Військові та експерти попереджають про небезпеку, а місцева влада закликає жителів скористатися евакуацією, яка триває в умовах постійних обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

У Куп'янському районі залишається близько 22 тисячі мешканців. До початку повномасштабної війни було 135 тисяч. У самому Куп’янську - близько 800 людей, і евакуація триває.

"І в цілому на прифронтових територіях, там, де лінія фронту найбільш активна, це у нас 5 громад: Дворічанська, Кіндрашівська, Петропавлівська, Куп’янська і Курильівська. Залишається трохи менше чотирьох тисяч ще мешканців. Бачимо, що останніми днями евакуація збільшилась, кількість тих, хто бажає виїхати, зростає.

Але треба констатувати факт, що це збільшення проходить дійсно на фоні критичного погіршення ситуації".

У Куп'янську продовжують виявляти дітей 

Попри примусову евакуацію з небезпечних районів, у Куп’янську виявляють дітей, яких батьки намагаються повернути до міста, оминаючи блокпости. За даними місцевої влади, у населених пунктах, де вже проводили евакуацію, дітей не мало бути, однак перевірки показують іншу картину.

У таких випадках виїжджають представники ювенальної превенції та служби у справах дітей. Вони складають акти й протоколи, змушуючи батьків знову збиратися та залишати небезпечні території.

Разом із тим процес не завжди відбувається швидко: частина батьків не усвідомлює власної відповідальності, через що деякі справи вже перебувають на розгляді в суді.

За словами начальник РВА, існують ситуації, коли люди залишаються, а потім їхні діти телефонують і просять вивозити вже під час достатньо активних бойових дій, обстрілів, коли їх поранило.

"І тут, відповідно, ми до всіх вже родичів закликали, щоб вони більш активно все ж таки брали участь в евакуації своїх близьких, а не тоді, коли ситуація стає загрозливою і коли евакуація унеможливлюється".

Почитайте підсумки виборів в ВР 2019 року по області і по Куп'янську за всілякі опоблоки і не буде питань чого вони ждуть.
Они ждут своих, наши оттуда уже выехали.
А що ж там Генштаб спростовував про трубу? Чи вони без труби?
Главное чтобы прокуроры,податкивцы и полицаи успели эвакуироваться в свои киевские квартирки,а низшая каста как нибудь потерпит.
Почитайте підсумки виборів в ВР 2019 року по області і по Куп'янську за всілякі опоблоки і не буде питань чого вони ждуть.
Чего ждут,своя армия не защитила их дома и майно,кому на содержание они платили дикие податки,ждут тех кто побеждает,все логично.
Они ждут своих, наши оттуда уже выехали.
Так и я про это,свой город защищают,а не бегут из него,люди платили налоги за защиту,чужие чинушки их разворовали и сбежали,люди должны бежать ними? Это абсурд.
Яка армія може перемагати в місті, де "населення" стріляє в спину??? Хто буквально, в тому числі навідники і палії , а хто ментально - в соцмережах, пропагандою, сіянням безнадії тощо
Саме своя! Тільки уряд не свій! Тому й не захистила... Бо всі хочуть або наживатися або шашликт/какая разніца
А що ж там Генштаб спростовував про трубу? Чи вони без труби?
Коли щось здається то в хід ідуть всілякі відмазки: труби, цивільний одяг(!?) та інше.
