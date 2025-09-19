Ситуація у Куп’янську загострюється: у місті залишається близько 800 людей

На Харківщині погіршується ситуація в районі Куп’янська. Військові та експерти попереджають про небезпеку, а місцева влада закликає жителів скористатися евакуацією, яка триває в умовах постійних обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

У Куп'янському районі залишається близько 22 тисячі мешканців. До початку повномасштабної війни було 135 тисяч. У самому Куп’янську - близько 800 людей, і евакуація триває.

"І в цілому на прифронтових територіях, там, де лінія фронту найбільш активна, це у нас 5 громад: Дворічанська, Кіндрашівська, Петропавлівська, Куп’янська і Курильівська. Залишається трохи менше чотирьох тисяч ще мешканців. Бачимо, що останніми днями евакуація збільшилась, кількість тих, хто бажає виїхати, зростає.

Але треба констатувати факт, що це збільшення проходить дійсно на фоні критичного погіршення ситуації".

У Куп'янську продовжують виявляти дітей

Попри примусову евакуацію з небезпечних районів, у Куп’янську виявляють дітей, яких батьки намагаються повернути до міста, оминаючи блокпости. За даними місцевої влади, у населених пунктах, де вже проводили евакуацію, дітей не мало бути, однак перевірки показують іншу картину.

У таких випадках виїжджають представники ювенальної превенції та служби у справах дітей. Вони складають акти й протоколи, змушуючи батьків знову збиратися та залишати небезпечні території.

Разом із тим процес не завжди відбувається швидко: частина батьків не усвідомлює власної відповідальності, через що деякі справи вже перебувають на розгляді в суді.

За словами начальник РВА, існують ситуації, коли люди залишаються, а потім їхні діти телефонують і просять вивозити вже під час достатньо активних бойових дій, обстрілів, коли їх поранило.

"І тут, відповідно, ми до всіх вже родичів закликали, щоб вони більш активно все ж таки брали участь в евакуації своїх близьких, а не тоді, коли ситуація стає загрозливою і коли евакуація унеможливлюється".

