Рашисты пытаются блокировать логистические пути на Покровском направлении, - 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО

Российские захватчики активизировали свои штурмовые действия в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ и пытаются блокировать логистические пути.

Об этом говорится в заявлении корпуса в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Доминирующей тактикой противника в полосе ответственности становится инфильтрация - попытки проникнуть небольшим группами, минуя передовые позиции украинских военных. На днях группа оккупантов сумела просочиться в один из населенных пунктов Покровской агломерации. В результате принятых мер, украинские воины уничтожили россиян. Угрозы накопления врага в этом населенном пункте нет", - отметили там.

В то же время оккупанты осуществляют круглосуточную разведку, держат высокую интенсивность применения БпАК по позициям украинских защитников. Ежедневно фиксируют работу до 600 вражеских FPV и ударных дронов.

Смотрите также: Бригада "Азов" сорвала попытку штурма оккупантов на Константиновском направлении. ВИДЕО

Подразделения Сил обороны дистанционно минируют возможные пути продвижения врага, задействуют огневые группы и прикрывают угрожающие направления работой экипажей БпЛА.

"В случае необходимости, создаем дополнительные инженерные заграждения. Защитники Покровска систематически уничтожают вражеские БПЛА с помощью дронов и ударных "крыльев". Все наши действия направлены не только на остановку продвижения врага, но и сохранение жизни украинских военных.

7-й корпус ШР ДШВ контролирует обстановку в тесном взаимодействии со старшим командованием", - подытожили там.

Смотрите: Десантники 8-го корпуса ДШВ собирают средства на сырье для 3D-печати боеприпасов для дронов. ФОТО