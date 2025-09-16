Десантники 8-го корпуса ДШВ собирают средства на сырье для 3D-печати боеприпасов для дронов. ФОТО

Десантники 8-го корпуса ДШВ объявили сбор средств для приобретения сырья (филамента) для изготовления с помощью 3D-печати боеприпасов для дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не призываем пока покупать нам оборудование, справляемся, просим помочь нам в приобретении сырья. Для этого даже организовали розыгрыш вражеского БПЛА", - рассказал сержант 8-го десантно-штурмового корпуса Юрий Бондарь, позывной Шаман.

Подразделения этого корпуса находятся на Курском направлении. И большинство того, что летит по врагу, десантники отправляют с помощью дронов. И отправляют то, что изготавливается с помощью 3D-печати. Корпус имеет несколько собственных лабораторий, в которых работают одновременно около 40 принтеров, которые удалось закупить с помощью поддержки граждан страны. Но материал для печати также стоит денег.

С помощью всего этого напечатанного удается "улучшить статистику численности "хароших русских", говорит Юрий Боднар. С наращиванием объемов печати возникла необходимость в увеличении сырья, которое нужно закупать, чтобы принтеры работали без пауз, а враг постоянно чувствовал опасность. В месяц нужна тонна сырья.

Цель - собрать 400 тысяч гривен для закупки филамента, который используется для 3D-печати. Среди тех, кто делал взносы не менее 300 гривен, будет разыгран вражеский БпЛА в удовлетворительном состоянии.

Реквизиты для помощи:

Ссылка на банк

https://send.monobank.ua/jar/3kkDDVf5Pw

Номер карты банка

4441 1111 2749 4999