Десантники 8-го корпусу ДШВ збирають кошти на сировину для 3D друку боєприпасів для дронів. ФОТО

Десантники 8-го корпусу ДШВ оголосили збір коштів для придбання сировини (філаменту) для виготовлення за допомогою 3D-друку боєприпасів для дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Зд-друк боєприпасів для дронів

"Ми не закликаємо наразі купляти нам обладнання, справляємось, просимо допомогти нам у придбанні сировини. Для цього навіть організували розіграш ворожого БПЛА", - розповів сержант 8-го десантно-штурмового корпусу Юрій Бондар, позивний Шаман.

Підрозділи цього корпусу знаходяться на Курському напрямку. І більшість того, що летить по ворогу, десантники відправляють за допомогою дронів. І відправляють те, що виготовляється за допомогою 3D друку. Корпус має декілька власних лабораторій, в яких працюють одночасно біля 40 принтерів, які вдалося закупити за допомогою підтримки громадян країни. Але матеріал для друку також коштує грошей.

Зд-друк боєприпасів для дронів

За допомогою всього цього надрукованого вдається "покращити статистику чисельності "харошіх руських", каже Юрій Боднар. З нарощуванням обсягів друкування виникла необхідність у збільшенні сировини, яку потрібно закуповувати, щоб принтери працювали без пауз, а ворог постійно відчував небезпеку. На місяць потрібна тонна сировини.

Ціль - зібрати 400 тисяч гривень для закупівлі філаменту, який використовується для 3D друку. Серед тих, хто робив внески не менше 300 гривень, буде розіграний ворожий БпЛА у задовільному стані.

Зд-друк боєприпасів для дронів

Реквізити для допомоги:

🔗Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/3kkDDVf5Pw

💳Номер картки банки

4441 1111 2749 4999

Автор: 

збір (354) Десантно-штурмові війська ДШВ (240)
Грошей нема. Зелемський все забрав собі на командіровочниє. Без кінця літати світом зі всім своїм шапіто, це ж грошей коштує. Єрмак та Умеров жирні та здорові кабани, їх ще прогодувати треба.
показати весь коментар
16.09.2025 20:21 Відповісти
Ну это уже дно! Подайте для ВСУ.

показати весь коментар
16.09.2025 20:31 Відповісти
а термопластавтоматами хиба не дешеше виготовляти деталі з пластику, там сировина в сотню разів дешевше коштує і виготовлення швидше?!
показати весь коментар
16.09.2025 20:42 Відповісти
Так нецікаво, на цьому не заробиш. На термопласттіце коштуватиме непрілічно дешево, саме дороге там-зробити один раз форму.
показати весь коментар
16.09.2025 20:57 Відповісти
дешевше робити з пластикових труб, наприклад труб для водовідведення. Але 3д друк це ж круто, дорого, але круто.
показати весь коментар
16.09.2025 20:58 Відповісти
Шось незрозуміло; посилання на Монобанк, а карта від Юніверсал банку...
показати весь коментар
16.09.2025 20:48 Відповісти
 
 