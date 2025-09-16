Десантники 8-го корпусу ДШВ збирають кошти на сировину для 3D друку боєприпасів для дронів. ФОТО

Десантники 8-го корпусу ДШВ оголосили збір коштів для придбання сировини (філаменту) для виготовлення за допомогою 3D-друку боєприпасів для дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не закликаємо наразі купляти нам обладнання, справляємось, просимо допомогти нам у придбанні сировини. Для цього навіть організували розіграш ворожого БПЛА", - розповів сержант 8-го десантно-штурмового корпусу Юрій Бондар, позивний Шаман.

Підрозділи цього корпусу знаходяться на Курському напрямку. І більшість того, що летить по ворогу, десантники відправляють за допомогою дронів. І відправляють те, що виготовляється за допомогою 3D друку. Корпус має декілька власних лабораторій, в яких працюють одночасно біля 40 принтерів, які вдалося закупити за допомогою підтримки громадян країни. Але матеріал для друку також коштує грошей.

За допомогою всього цього надрукованого вдається "покращити статистику чисельності "харошіх руських", каже Юрій Боднар. З нарощуванням обсягів друкування виникла необхідність у збільшенні сировини, яку потрібно закуповувати, щоб принтери працювали без пауз, а ворог постійно відчував небезпеку. На місяць потрібна тонна сировини.

Ціль - зібрати 400 тисяч гривень для закупівлі філаменту, який використовується для 3D друку. Серед тих, хто робив внески не менше 300 гривень, буде розіграний ворожий БпЛА у задовільному стані.

Реквізити для допомоги:

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/3kkDDVf5Pw

Номер картки банки

4441 1111 2749 4999