На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои: враг пытался прорвать оборону вблизи Доброполья, - ОСГВ "Днепр"

Среди всех отрезков фронта наиболее активным остается Покровское направление. Контрнаступление продолжается вблизи Доброполья. Там, где враг пытался прорывать оборону украинских войск, и была проведена очень количественная инфильтрация российских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

"Это были малые группы, но эти малые группы там объединялись, проводили активные наступательные действия. Где-то месяц назад рванули вперед, пытаясь занять как можно больше территорий. Но поскольку они не имели соответствующих возможностей эффективного закрепления, они сейчас постепенно вытесняются украинскими войсками. Здесь, скажем так, россияне немного обнаглели и допустили большую ошибку. За эту ошибку соответственно платят", - рассказал спикер.

Однако тактику малых групп продолжают использовать повсеместно. Потери их не останавливают. Фактически, отметил Трегубов, они "обменивают жизни этих людей на территорию".

"Постоянное давление большого количества пехоты. И это вызывает определенные проблемы, потому что они пытаются, в том числе проникать в город. В том числе накапливаться в лесопосадках, принимать различные средства для маскировки, проводить операции под фальшивым флагом, переодеваться", - отметил представитель ОСГВ "Днепр".

