РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10106 посетителей онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении
395 2

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои: враг пытался прорвать оборону вблизи Доброполья, - ОСГВ "Днепр"

сводка Генштаба

Среди всех отрезков фронта наиболее активным остается Покровское направление. Контрнаступление продолжается вблизи Доброполья. Там, где враг пытался прорывать оборону украинских войск, и была проведена очень количественная инфильтрация российских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

"Это были малые группы, но эти малые группы там объединялись, проводили активные наступательные действия. Где-то месяц назад рванули вперед, пытаясь занять как можно больше территорий. Но поскольку они не имели соответствующих возможностей эффективного закрепления, они сейчас постепенно вытесняются украинскими войсками. Здесь, скажем так, россияне немного обнаглели и допустили большую ошибку. За эту ошибку соответственно платят", - рассказал спикер.

Однако тактику малых групп продолжают использовать повсеместно. Потери их не останавливают. Фактически, отметил Трегубов, они "обменивают жизни этих людей на территорию".

"Постоянное давление большого количества пехоты. И это вызывает определенные проблемы, потому что они пытаются, в том числе проникать в город. В том числе накапливаться в лесопосадках, принимать различные средства для маскировки, проводить операции под фальшивым флагом, переодеваться", - отметил представитель ОСГВ "Днепр".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты пытаются блокировать логистические пути на Покровском направлении, - 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (4896) ОСГВ Днепр (60)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну як же так? Ще вчора-позавчора Генштаб ЗСУ бадьоро рапортував, що ворога рішуче відкинуто від Добропілля і звільнено чи шість, чи сім населених пунктів навколо того Добропілля!
показать весь комментарий
22.09.2025 13:08 Ответить
Незачем тут язвить, орки все еще пытаются удержать часть этого выступа, и кинули на это направление немалые силы - то что начиналось как прорыв-инфильтрация небольших сил, постепенно превратилось в упорное противостояние, где наши стараются беречь силы, особенно те что были туда отправлены, а у врага численное преимущество и плевать на потери, о чем многие забывают.
показать весь комментарий
22.09.2025 13:33 Ответить
 
 