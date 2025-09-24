2 373 12
Ворог окупував Новомиколаївку та Новоіванівку і має просування біля 3 населених пунктів на Дніпропетровщині і Запоріжжі, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ окупували два села та мають просування у Дніпропетровській і Запорізькій областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог окупував Новомиколаївку (село в у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Новоіванівку (село у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), а також просунувся поблизу Калинівського (село в у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Тернового (село в у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Новоіванівки", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Владимир Грищенко #551186
показати весь коментар24.09.2025 11:16 Відповісти Посилання
+4 Vik Tor #521724
показати весь коментар24.09.2025 11:11 Відповісти Посилання
+2 Валентин Коваль #612867
показати весь коментар24.09.2025 11:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
[отут фото жуючого віслюка або кози]
Найпотужніший не може брехати...