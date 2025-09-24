Ворог окупував Новомиколаївку та Новоіванівку і має просування біля 3 населених пунктів на Дніпропетровщині і Запоріжжі, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ окупували два села та мають просування у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Новомиколаївку (село в у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Новоіванівку (село у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), а також просунувся поблизу Калинівського (село в у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Тернового (село в у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Новоіванівки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОСУВ "Дніпро" спростувало "захоплення" Калинівського на Дніпропетровщині: Під контролем України



Новомиколаївка



Новоіванівка



Калинівське



Тернове



Новоіванівка