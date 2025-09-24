УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10747 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
2 373 12

Ворог окупував Новомиколаївку та Новоіванівку і має просування біля 3 населених пунктів на Дніпропетровщині і Запоріжжі, - DeepState. КАРТИ

Новоіванівка карта

Війська РФ окупували два села та мають просування у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Новомиколаївку (село в у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Новоіванівку (село у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), а також просунувся поблизу Калинівського (село в у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Тернового (село в у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Новоіванівки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОСУВ "Дніпро" спростувало "захоплення" Калинівського на Дніпропетровщині: Під контролем України

Новомиколаївка карта
Новомиколаївка 

Новоіванівка карта
Новоіванівка 

Калинівське карта
Калинівське

Тернове карта
Тернове 

Новоіванівка карта
Новоіванівка

Автор: 

Запорізька область (4102) Дніпропетровська область (4277) Синельниківський район (257) Пологівський район (154) Калинівське (1) Новомиколаївка (1) Новоіванівка (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Хто - хто, Зеленський!
показати весь коментар
24.09.2025 11:16 Відповісти
+4
дупа якась
показати весь коментар
24.09.2025 11:11 Відповісти
+2
До Дніпра сунуться - немає там фортифікацій - понадіялись шо Донбас вистоїть - хто там очільники?
показати весь коментар
24.09.2025 11:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дупа якась
показати весь коментар
24.09.2025 11:11 Відповісти
До Дніпра сунуться - немає там фортифікацій - понадіялись шо Донбас вистоїть - хто там очільники?
показати весь коментар
24.09.2025 11:14 Відповісти
Хто - хто, Зеленський!
показати весь коментар
24.09.2025 11:16 Відповісти
А Zє сказав, що тіки відвойовуємо. ІПСО!
[отут фото жуючого віслюка або кози]
показати весь коментар
24.09.2025 11:23 Відповісти
по ходу зєля здає залишки запорізької обл по договорнякам.
показати весь коментар
24.09.2025 11:37 Відповісти
Тю, то цапяче ЄПСО,
Найпотужніший не може брехати...
показати весь коментар
24.09.2025 11:38 Відповісти
Чому не воюють ті, хто давав присягу, заброньовані 90-100% силовиків, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), більшість офіцерів вічно чекають воса і можуть бути тільки великими командирами, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, кварталівців чи навіть таксистів (бо Київстар купив уклон), а в той же час на вулицях хапають хворих людей.
показати весь коментар
24.09.2025 11:40 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
показати весь коментар
24.09.2025 12:04 Відповісти
Говорять,що не вистачає солдат,це не вистачає розуму у наших генералів і зеленського з сирським,або вони здають Україну
показати весь коментар
24.09.2025 11:56 Відповісти
Щось маячня Трампа про відвоювання усіх територій трохи з реальністю не збігається.
показати весь коментар
24.09.2025 11:58 Відповісти
Не дивіться карти. Дивіться Зельоний Шмарафон. Там повідомляють тільки успіхи, просування вперед, зупинення ворога, і відбиття атак.
показати весь коментар
24.09.2025 12:29 Відповісти
 
 