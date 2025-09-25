Ворог просунувся у Серебрянському лісництві та на Дніпропетровщині, - DeepState

Російські війська просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині та поблизу Березового у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DeepState.

