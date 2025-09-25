УКР
Новини Оновлені карти DeepState
1 514 10

Ворог просунувся у Серебрянському лісництві та на Дніпропетровщині, - DeepState

Російські війська просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині та поблизу Березового у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DeepState.

"Ворог просунувся у Серебрянському лісництві (Луганська область) та поблизу Березового (Синельниківський район, Дніпропетровська область)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Новомиколаївку та Новоіванівку і має просування біля 3 населених пунктів на Дніпропетровщині і Запоріжжі, - DeepState. КАРТИ

Мапи DeepState
Мапи DeepState

Дніпропетровська область (4282) Синельниківський район (259) Березове (4) DeepState (280)
+2
Тобто, в ОСУВ "Дніпро" нам сьогодні зранку вже встигли збрехати? Кому вірити?
показати весь коментар
25.09.2025 11:07 Відповісти
+2
Кожен день ворог просуваєтся, останім часом все частіше говорят про якісь перемовини з рашиським режимом ,допоки ворог не буде зупинений і відкинутий про жодні перемовини не може бути мови . Ну а за всі провали на фронті несе відповідальність Верховний головком , головком і міністр оборони , це провалена мобілізація ,це корупція на крові і брехня.
показати весь коментар
25.09.2025 11:14 Відповісти
+1
Добре: передамо військово-політичному керівництву, що ніяких перемовин. Також накажемо притягнути до відповідальності перелічених Вами осіб
показати весь коментар
25.09.2025 11:29 Відповісти
вони сунуться туди сюди вже три роки
показати весь коментар
25.09.2025 10:58 Відповісти
На Дніпропетровщині ТУДИ-сюди сунуть?
показати весь коментар
25.09.2025 11:28 Відповісти
ага
показати весь коментар
25.09.2025 11:42 Відповісти
А ви вибрали недолугу владу, яка нічого не може вирішити. Тільки дерібан бюджету "всьо ідєт по плану(С)"
показати весь коментар
25.09.2025 11:36 Відповісти
Хто це ви ? я її не обирав.
показати весь коментар
25.09.2025 11:44 Відповісти
Вже сунуться на Дніпропетровщині?!
Не чекав я такого від вас, пане Сирський!
показати весь коментар
25.09.2025 11:27 Відповісти
Вроде оттуда на Доброполье были переведены азовцы
показати весь коментар
25.09.2025 11:30 Відповісти
 
 