1 514 10
Ворог просунувся у Серебрянському лісництві та на Дніпропетровщині, - DeepState
Російські війська просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині та поблизу Березового у Синельниківському районі Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DeepState.
"Ворог просунувся у Серебрянському лісництві (Луганська область) та поблизу Березового (Синельниківський район, Дніпропетровська область)", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+2 Ярослав Кийко
показати весь коментар25.09.2025 11:07 Відповісти Посилання
+2 Володимир Омельянов
показати весь коментар25.09.2025 11:14 Відповісти Посилання
+1 Магирус
показати весь коментар25.09.2025 11:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не чекав я такого від вас, пане Сирський!