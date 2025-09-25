На східному напрямку усі ворожі атаки відбито, - ОСУВ "Дніпро"

Ворог безуспішно наступав на Південно-Слобожанському, Купʼянському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Добропільському, Покровському, Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Дніпро".

На Південно-Слобожанському напрямку ворог безуспішно атакував у Вовчанську.

На Купʼянському напрямку противник провів наступальні дії в районі Табаївки, Глушківки, Піщаного та Колісниківки. Без успіхів для агресора.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля населених пунктів Дружелюбівка, Новомихайлівка, Шандриголове, Дробишеве, Дерилове, Торське, Колодязі, Новоселівка та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

На Сіверському напрямку окупанти атакували у напрямку Сіверська, Дронівки та Ямполя.

На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники атакували в районі Оріхово-Василівки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Плещіївки та Щербинівки. Втрат позицій не допущено.

На Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Софіївка, Шахове, Русин Яр та Нове Шахове. Без просування для окупаційної армії.

На Покровському напрямку росіяни не полишають спроб блокування Покровсько-Мирноградської агломерації. Вели наступальні дії в районах населених пунктів Сухецьке, Родинське, Мирноград, Козацьке, Сухий Яр, Новоекономічне, Красний Лиман, Котлине та Лисівка. Також з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області противник атакував у районі Філії, Молодецького та Удачного. Ворог отримав гідну відсіч, мети не досягнув.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосереджували атакувальні зусилля в районі Січневого, Олександрограда, Новогригорівки, Комишувахи та Тернового. Тривають важкі бої, противник не рахується з втратами в живій силі і техніці та намагається розвинути наступ.

На Гуляйпільському напрямку ворог провів безуспішну атаку у районі Полтавки.

