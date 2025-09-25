На восточном направлении все вражеские атаки отражены, - ОСГВ "Днепр"

Враг безуспешно наступал на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Добропольском, Покровском, Новопавловском и Гуляйпольском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Днепр".

На Южно-Слобожанском направлении враг безуспешно атаковал в Волчанске.

На Купянском направлении противник провел наступательные действия в районе Табаевки, Глушковки, Песчаного и Колесниковки. Без успехов для агрессора.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков возле населенных пунктов Дружелюбовка, Новомихайловка, Шандриголово, Дробышево, Дерилово, Торское, Колодязи, Новоселовка и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

На Северском направлении оккупанты атаковали в направлении Северска, Дроновки и Ямполя.

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики атаковали в районе Орехово-Васильевки, Часова Яра, Александро-Шультино, Плещиевки и Щербиновки. Потерь позиций не допущено.

На Добропольском направлении враг осуществил наступление на позиции наших войск возле населенных пунктов Софиевка, Шахово, Русин Яр и Новое Шахово. Без продвижения для оккупационной армии.

На Покровском направлении россияне не оставляют попыток блокирования Покровско-Мирноградской агломерации. Вели наступательные действия в районах населенных пунктов Сухецкое, Родинское, Мирноград, Казацкое, Сухой Яр, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Котлино и Лысовка. Также с целью выхода на административную границу Донецкой области противник атаковал в районе Филиала, Молодецкого и Удачного. Враг получил достойный отпор, цели не достиг.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредотачивали атакующие усилия в районе Январского, Александрограда, Новогригорьевки, Камышевахи и Тернового. Продолжаются тяжелые бои, противник не считается с потерями в живой силе и технике и пытается развить наступление.

На Гуляйпольском направлении враг провел безуспешную атаку в районе Полтавки.

