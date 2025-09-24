Враг пытался прорвать нашу оборону в Волчанске, больше всего атак отбито на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

В целом, за прошедшие сутки, 23 сентября 2025 года, на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 53 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 105 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4970 обстрелов, в том числе 122 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5995 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Железнодорожное, Каменское, Запорожье, Камышеваха Запорожской области; Отрадокаменка Херсонской области.

Удары по территории Украины

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, один склад хранения вооружения и военной техники и передовой пункт управления противника.

Генштаб напоминает, что потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 970 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, два самолета, 334 беспилотные летательные аппараты, 130 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло двенадцать боевых столкновений. Враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом 18 управляемых авиабомб, и совершил 172 обстрела, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг одиннадцать раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Отрадного и Западного.

На Купянском направлении вчера состоялось пять вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Кондрашовки и Петропавловки.

Обстановка на Востоке

Как информирует Генштаб, на Лиманском направлении враг провел 15 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Грековки, Новомихайловки, Среднего, Колодезей, Новоселовки, Торского и Шандриголово.

На Северском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили три вражеские попытки продвинуться вперед в районах Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения в районах Константиновки и Ступочек.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил 17 атак вблизи Плещеевки, Александро-Калинового, Софиевки, Катериновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Клебан-Быка, Русина Яра, Яблоновки и Полтавки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора вблизи Владимировки, Никаноровки, Нового Шахтного, Золотого Колодезя, Новоэкономического, Миролюбовки, Родинского, Николаевки, Луча, Лисовки, Зверового, Котлино, Удачного, Молодецкого, Шевченко, Дачного и в сторону Новоукраинки и Филии", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 33 атаки в районах Новохатского, Александрограда, Январского, Новоселовки, Сосновки, Тернового, Новогеоргиевки, Поддубного, Камышевахи, Новониколаевки, Новоивановки и в сторону Успеновки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Каменское.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.