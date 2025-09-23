Враг увеличил количество атак на Краматорском, Северском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 179 боевых столкновений. Враг усилил атаки на востоке Украины.

Обстрелы Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, применив четыре ракеты, 67 авиационных ударов, сбросив при этом 136 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4888 обстрелов, из них 134 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6222 дронов-камикадзе.

Авиаудары подверглись, в частности, районам населенных пунктов Запорожья и Зализнычного Запорожской области; Львово, Николаевка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, артиллерийское средство, склад боеприпасов, шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две другие важные цели российских захватчиков.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 9 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых авиабомб, а также осуществил 192 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Красного Первого, Западного и в сторону Отрадного и Кутьковки.

На Купянском направлении произошло четыре атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Кондрашовки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Ольговка, Новоегоровка, Грековка, Среднее, Колодязи, Ставки, Шандрыголово, Новомихайловка, Дерилово, Торское, Заречное и в сторону Степного.

На Северском направлении наши защитники отразили семь штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боеприкосновений в районе Майского и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Бересток, Екатериновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Щербиновка, Полтавка и в направлении Степановки.

На Покровском направлении произошло 58 боеприкосновений в районах населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодязь, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Свободное, Мирноград, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.

На Новопавловском направлении Силы обороны пресекли 31 попытку врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Филиал, Январь, Шевченко, Сосновка, Новоивановка, Терново, Мирное, Березово, Новогригоровка, Новониколаевка и в сторону Ивановки.

На Гуляйпольском направлении противник трижды атаковал позиции сил обороны в районе Полтавки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

