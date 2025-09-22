РУС
Новости Создание штурмовых войск
Создание штурмовых войск повысит эффективность контрнаступательных действий, - Генштаб ВСУ

Создание Штурмовых войск. Что о них известно?

Решение о создании Штурмовых войск усилит способности армии.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ, майор Андрей Ковалев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На четвертом году полномасштабной войны с российскими захватчиками характер боевых действий существенно изменился. Учитывая это принято решение создать в структуре Вооруженных сил Украины Штурмовые войска как отдельный род войск. Это логический этап развития Вооруженных сил в условиях современной войны, ответ на изменение сущности боя. Этот шаг однозначно усилил способности наших войск, повысил активность и устойчивость обороны и увеличил эффективность контрнаступательных действий", - пояснил он.

По словам Ковалева, между Десантно-штурмовыми войсками и Штурмовыми войсками существуют существенные различия.

Так, Штурмовые войска, по его словам, это войска быстрого реагирования, действующие на разных участках фронта там, где внезапно возникла угроза или проблема - например, прорыв обороны, потеря позиций или населенного пункта.

Их главной задачей является быстро прибыть, развернуться, вступить в бой, уничтожить врага и восстановить утраченное положение. Задача таких войск - вести наступательные, штурмовые и рейдовые действия.

"Штурмовые войска могут применяться для прорыва обороны и обеспечения ввода в бой основных сил", - добавил представитель Генштаба.

Штурмовые войска, продолжил он, обычно применяют в составе штурмовых рот или батальонов в отрыве от своих частей в полосах других бригад, которые имеют потери позиций. В наступлении их могут применять в составе штурмового батальона или штурмового полка для прорыва обороны или захвата важного участка местности или населенного пункта.

В то же время ДШВ ВСУ применяют в составе бригад или группировок. Они предназначены для ведения как наступательных, так и оборонительных действий. В наступлении они, как правило, привлекаются на важнейших участках фронта для прорыва обороны противника и наступления на значительную глубину в течение длительного времени. В обороне используются для действий на направлениях применения главных сил противника или для обороны важных участков местности или населенных пунктов.

Также ДШВ применяют в составе воздушных десантов, проводят глубокие рейдовые и десантно-штурмовые действия.

"Основное отличие Штурмовых войск от других - быстрое реагирование и способность действовать первыми независимо от обстановки. Отдельные штурмовые полки и батальоны в составе Вооруженных сил уже неоднократно доказали свою эффективность во время активных действий в Курской, Сумской, Донецкой, Харьковской областях и на многих других ключевых участках фронта. Сейчас создано управление Штурмовых войск Вооруженных сил Украины и начальником этого управления является Герой Украины, полковник Валентин Манько", - сообщил Ковалев, добавив, что вскоре Штурмовые войска станут незаменимым отдельным компонентом Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украине будут созданы штурмовые войска.

Топ комментарии
+9
ЗЕлений усякою туфтою і імітацією захисту держави забиває баки населенню.
22.09.2025 16:42 Ответить
+8
З геніальним стратегом мясником сирком це тільки підвищить кількість сзч
22.09.2025 16:41 Ответить
+8
Абсолютно помилкова та шкідлива ініціатива Генштабу при глобальній катастрофі з укомплектованістю бойових бригад створювати новий вид військ! Це ще більше послабить механізовані та бригади на фронті бо з них знову будуть забирати солдат, сержантів та офіцерів в нові штурмові частини! Зупиніться, проведіть мобілізацію, ротацію а вже потім будете дивитись чи є у вас людські ресурси для штурмових військ!
22.09.2025 16:50 Ответить
Абсолютно помилкова та шкідлива ініціатива Генштабу при глобальній катастрофі з укомплектованістю бойових бригад створювати новий вид військ! Це ще більше послабить механізовані та бригади на фронті бо з них знову будуть забирати солдат, сержантів та офіцерів в нові штурмові частини! Зупиніться, проведіть мобілізацію, ротацію а вже потім будете дивитись чи є у вас людські ресурси для штурмових військ!
22.09.2025 16:50 Ответить
є десантно-штурмові та аеромобільні бригади на додачу до них є морська піхота, цілий корпус! Яких ще штурмових військ Вам млять не вистачає?
22.09.2025 16:52 Ответить
нинішня стратегія ЗСУ - стратегічна оборона !

і це вірно, до неї перейшов ще Головком Залужний перед своїм звільненням.
але ЗЄльоному та його халдею про-сирському ********* в сраці кавалерійські наскоки на горлівські терикони, відбиття "фортеці Бахмут" під час контрнаступу 2023, чи дурний рейд на Курщину (навіщо ?).

результат - про-сирськаний контрнаступ і невиправдані втрати елітних підрозділів на Курщині.
22.09.2025 17:02 Ответить
Тільки ( імхо) рейд був норм, якби рейд саме!! Було йти далі - Білгород ( слобожанщина ж ісконна!!) оточувати або розбивати всі мости, мінувати траси, бити логістику і труби мордорян!!!
22.09.2025 17:09 Ответить
"Од самой тайгі до брітанськіх морєй,
Потужнєй ЗСУ нікого нєт сільнєй ?"

Слава ЗСУ!
Але перестаньте нести пургу !

Залужний ще задовго до Курської авантюри спитав про-сирського:
"Що ти збираєшся там робити ?"

бо навіть для торговки сємушками в переході сенс її "геніальної операції" не морозити сраку, а одержати прибуток !

але такий "бізнес-план" з реальним успіхом не для стратега генерал-полковника про-сирського !

.
22.09.2025 17:29 Ответить
Дурь ЗЄльоного з "штурмовими військами" загрожує черговою військовою катастрофою.

Ці війська - ініціатива саме ЗЄлього та його ОПи.
Згадайте як "вьєтнамці" верещали одобрямс на Цензорі !

Пане "досвідчений комбат" Паліса, що ви робите в ОПі ?
Піксель на ср..ці протираєте ?

.
22.09.2025 17:12 Ответить
А до тепер у нас були Оборонні війська, яку функцію наступу не могли виконувати?
показать весь комментарий
Батько наш Залужний вміло переходив від оборони до контрнаступів (Київський, Харківський, Херсонський та й загалом Мелітопольський).
Вистачало наявних сил ЗСУ.
22.09.2025 17:06 Ответить
Саме так. А тепер, дякуючи мудрому лідору, почне Україна штурмувати з ранку до вечора і звечора до ранку 7 днів на тиждень.
22.09.2025 17:15 Ответить
З геніальним стратегом мясником сирком це тільки підвищить кількість сзч
22.09.2025 16:41 Ответить
ЗЕлений усякою туфтою і імітацією захисту держави забиває баки населенню.
22.09.2025 16:42 Ответить
Ні, знищує солдат
22.09.2025 17:13 Ответить
Це поєднується.
показать весь комментарий
якби ж то тільки це !

нас чекає чергова військова катастрофа ЗЄльоного-просирського !!!

захист ЗСУ може не витримати масованої атаки дурнів !!!

.
22.09.2025 17:16 Ответить
ще б ДШВ забезпечити повний комплект
22.09.2025 16:43 Ответить
А також морську піхоту, ССО, розвідвзводи, спецназ, охорону ППО / аеродромів, мобільні МВГ, евакуацію "білий янгол" тощо тощо ...
22.09.2025 17:05 Ответить
Долб...би.Один пафос та заяви
22.09.2025 16:43 Ответить
Наприклад "війська дяді Васі" були створені сталіністами для атак, для наступальних дій. І багато заплямували себе військовими злочинами совка!! Наприклад вбивали лопатками мітингарів у Тбілісі в часи загибелі совка.
А у нас який наступ можливий? І чи масштаби як у сталіна з 300 дивізій ???
Ну були раніше "аеррмобільні" війська, ну створили ДШВ. А навіщо ще новий рід військ, коли нема мін, дронів і снарядів для нормальної оборони
22.09.2025 16:53 Ответить
Більшість ухилянтів фізично підготовлені до служби у Штурмовий військах. Тільки негайно щільно закрийте кордон, щоб відбити спокусу штумувати річки, болота, гори і лісові масиви на заході України, а не лютого ворога на сході та півдні.
22.09.2025 16:45 Ответить
Та от тільки ж з таким мужнім командиром на чолі, який попереду поведе на штурм.
22.09.2025 16:50 Ответить
Іхор , Іхор ось як раз самий ярий доброволець в нову штурмову бригаду, тільки питання чого він до сих пір не там
22.09.2025 16:51 Ответить
Він "атставной афіцер". ВОС не підберуть. Може тільки бригадою посполитих керувати.
22.09.2025 16:53 Ответить
Розумію ваші почуття - важко щодня читати на цензорі новини про ухилянтів, коли четвертий рік сидиш в окопі.
22.09.2025 16:54 Ответить
Ідина****** спікерний речник!!!
Ресурси спрямовуйте на оборону!! А не перестановкою бригад займайтеся
22.09.2025 16:49 Ответить
От воно чого ми про**али контрнаступ 2023-го року, бо в нас штурмових військ не було...
22.09.2025 16:49 Ответить
бо не було карт... От якби трамб був президентом, тоді б огого...
22.09.2025 16:54 Ответить
Тоді Європа була нерішуча й не давала далекобійної зброї, США не тиснули санкціями, а в України не було ракет, тому контрнаступ і провалився. А зараз все навпаки.
22.09.2025 16:56 Ответить
Он воно що. Тепер точно до мацкви дійдем, як недавно заповів Ющенко.
22.09.2025 17:13 Ответить
Навряд чи в мацкві вміють варити добру каву, не те що в Ялті... Тому ну їх, тим більше скоро в них громадянська війна й розпад держави почнуться, викликані крахом економіки через пекельні санкції.
22.09.2025 17:27 Ответить
Потрібно створити ще управління десантних військ.
Генералів та полковників у нас рзвелося.
Правда з рядовими проблема...
22.09.2025 16:49 Ответить
Може ще окремі служби логістики і тилу, окремі госпіталі та училища ???
Як приклад совок і СНГ/Україна, де параленьно були Збройні Сили (МО) та Внутрішні Війська ( МВС) . Тобто дві великих "окремих" армії ( в сенсі строкової служби) зі своїми штатами, училищами та рембазами і гаражами, підсобними хазяйствами, санаторіями тощо тощо.... А ще були прикордонні війська/дпс та військові частини кгб/сбу та сзр ( зовнішня розвідка) , там теж була срочка...
22.09.2025 16:59 Ответить
Якщо буде особовий склад та моб. резерв. А його незабаром НЕ БУДЕ. Бо зелені зливають країну.
22.09.2025 16:51 Ответить
Наразі у ЗСУ налічується більше 800 тисяч воїнів. Додатковий мобілізаційний резерв складає ще П"ЯТЬ мільйонів осіб. Нагальна дія - витягнути ухилянтів з погрібів і щільно закрити кордон для несанкціонованого перетину. Потенційних воїнів цілком вистачає для поповнення війська разом з ротаціями і демобілізацією окремих вікових катагорій захисників.
22.09.2025 16:59 Ответить
Хе. На папері все хватає!! ( вистачає)
А на практиці найпотужніша ракетна програма насправді - то кіношно-віДеокліпова фірмочка "міндіч і копита".
По факту маємо тотальну недієздатність державного апарату , тотальну імпотенцію організаційних заходів...
22.09.2025 17:02 Ответить
Вам з норвезького погріба видніше. А може таки повернетеся, щоб на місці розповісти, як нам усе тут організувати ???
22.09.2025 17:08 Ответить
Мірятись з рашкою чисельностями резервів то авжеж путужно і акурат за стандартами НАТИ.
22.09.2025 17:15 Ответить
кого цікаво будуть мобілізувати в штурмові війська? молодь випускають закордон, мордаті менти і охоронні структури що фізично підготовлені і навчені стовідсотково броньовані..
22.09.2025 16:51 Ответить
Коли не знаєш, до якої пристані прямуєш, жоден вітер не буде попутним». Сенека
22.09.2025 16:54 Ответить
А молоді люди під це є?чи просто висмикнуть з інших бригад?
На рф нові танкові з'єднання плануть формувати, а у нас молодь за кордон виштовхують щоб не майданили.
22.09.2025 17:00 Ответить
Багато генералі--треба штаби створювати
22.09.2025 17:01 Ответить
Тобто, поки вони там у Києві знову ділять кабінети, на КСВ не варто відправляти ні подання на звання та нагороди, ні на УБД, на ні звільнення чи зарахування, нічого.
Тепер ще півроку будуть комплектувати штаб вже окремих штурмових військ ЗС.
Е - ефективність!
22.09.2025 17:04 Ответить
Цивільним довбодятлам:
2 роки як я воюю не в стрілецькому, а штурмовому батальйоні. Два роки як перейменували.
Але, щоб перевести бійця в іншу частину, або навпаки - до нас з іншої в/ч, щоб отримати бійцям УБД, щоб хоч щось вирішити на рівні Штабу СВ ЗС - чекати треба місяцями. А вони ще зараз займуться переставлянням меблів.
22.09.2025 17:08 Ответить
Я так зрозумів, що створення "штурмових військ" то пряме знищення людського ресурсу...в турборежимі.
22.09.2025 17:04 Ответить
У погрібах ресурс тільки гниє. Почитайте смердючі думки місцевих ухилянтів. Треба ресурс вивести на свіже повітря, надихнути на звитяжну справу оборони рідної землі, своїх дітей, дружин і батьків. Для чого ще Бог створив чоловіків ??? Точно не для погрібного загнивання душі і форумного скиглення.
22.09.2025 17:16 Ответить
Усіх сцикунів треба перемістити з погребів до вас в окоп, аби вони стали справжніми чоловіками, як ви.
22.09.2025 17:21 Ответить
22.09.2025 17:15 Ответить
виьачаюсь, ось цитата:



це війська швидкого реагування, що діють на різних ділянках фронту там, де раптово виникла загроза або проблема - наприклад, прорив оборони, втрата позицій або населеного пункту.

Їхнім головним завданням є швидко прибути, розгорнутися, вступити в бій, знищити ворога та відновити втрачене положення. Завдання таких військ - вести наступальні, штурмові та рейдові дії.

"Штурмові війська можуть застосовуватись для прориву оборони та забезпечення введення в бій основних сил", - додав речник
22.09.2025 17:16 Ответить
Розбудіть мене, будь ласка, коли почнуть створювати дивані війська
показать весь комментарий
22.09.2025 17:19 Ответить
а где армия дронов и наземной боевой робототехники и роботов разных видов и собак с модулями с оружием и пауков с пушками и море всего. Почему нихрена не сделано? или они уперто хотят рисковать людьми, в век технологий. Смотрел вчера одного американского влогера, так он себе купил робота домой и его ногой пинать можно и он на ногах удерживается, но если со всей силы то падет. А у нас даже для войны роботов не сделано наступательных. Эти идиоты делают 95% робототехники для вывоза раненых. Вместо того, чтобы делать 100% робототехники с вооружениями и не посылать вообще людей в опасность и их тогда и вывозить не нужно будет. А робототехника будет постоянно воевать и наступать. ИИ развитие нужно, чтобы роботов делать на ИИ автономными. И тогда никакая связь не нужна. Миллионы наземной техники делать боевой, можно будет людям со всего мира, которые играют в игры - чтобы раздавать им через старлинки связь с робототехникой и миллионами робототехники даже с операторами наступать. А если в ИИ вложится, а точнее в AGI, то боты смогут успешно наступать, только не в игре, а в жизни. Это тоже самое практически, только детали электроника и код под управление всей структурой проектов робототехники. В США и Китае дроны уже доставками занимаются. В США ИИ истребителем управляет лучше людей пилотов. А тут ничего не делается. И не только в робототехнике и ИИ, а вообще...
22.09.2025 17:26 Ответить
 
 