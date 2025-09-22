Создание штурмовых войск повысит эффективность контрнаступательных действий, - Генштаб ВСУ

Решение о создании Штурмовых войск усилит способности армии.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ, майор Андрей Ковалев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На четвертом году полномасштабной войны с российскими захватчиками характер боевых действий существенно изменился. Учитывая это принято решение создать в структуре Вооруженных сил Украины Штурмовые войска как отдельный род войск. Это логический этап развития Вооруженных сил в условиях современной войны, ответ на изменение сущности боя. Этот шаг однозначно усилил способности наших войск, повысил активность и устойчивость обороны и увеличил эффективность контрнаступательных действий", - пояснил он.

По словам Ковалева, между Десантно-штурмовыми войсками и Штурмовыми войсками существуют существенные различия.

Так, Штурмовые войска, по его словам, это войска быстрого реагирования, действующие на разных участках фронта там, где внезапно возникла угроза или проблема - например, прорыв обороны, потеря позиций или населенного пункта.

Их главной задачей является быстро прибыть, развернуться, вступить в бой, уничтожить врага и восстановить утраченное положение. Задача таких войск - вести наступательные, штурмовые и рейдовые действия.

"Штурмовые войска могут применяться для прорыва обороны и обеспечения ввода в бой основных сил", - добавил представитель Генштаба.

Штурмовые войска, продолжил он, обычно применяют в составе штурмовых рот или батальонов в отрыве от своих частей в полосах других бригад, которые имеют потери позиций. В наступлении их могут применять в составе штурмового батальона или штурмового полка для прорыва обороны или захвата важного участка местности или населенного пункта.

В то же время ДШВ ВСУ применяют в составе бригад или группировок. Они предназначены для ведения как наступательных, так и оборонительных действий. В наступлении они, как правило, привлекаются на важнейших участках фронта для прорыва обороны противника и наступления на значительную глубину в течение длительного времени. В обороне используются для действий на направлениях применения главных сил противника или для обороны важных участков местности или населенных пунктов.

Также ДШВ применяют в составе воздушных десантов, проводят глубокие рейдовые и десантно-штурмовые действия.

"Основное отличие Штурмовых войск от других - быстрое реагирование и способность действовать первыми независимо от обстановки. Отдельные штурмовые полки и батальоны в составе Вооруженных сил уже неоднократно доказали свою эффективность во время активных действий в Курской, Сумской, Донецкой, Харьковской областях и на многих других ключевых участках фронта. Сейчас создано управление Штурмовых войск Вооруженных сил Украины и начальником этого управления является Герой Украины, полковник Валентин Манько", - сообщил Ковалев, добавив, что вскоре Штурмовые войска станут незаменимым отдельным компонентом Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украине будут созданы штурмовые войска.

