Создание штурмовых войск повысит эффективность контрнаступательных действий, - Генштаб ВСУ
Решение о создании Штурмовых войск усилит способности армии.
Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ, майор Андрей Ковалев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На четвертом году полномасштабной войны с российскими захватчиками характер боевых действий существенно изменился. Учитывая это принято решение создать в структуре Вооруженных сил Украины Штурмовые войска как отдельный род войск. Это логический этап развития Вооруженных сил в условиях современной войны, ответ на изменение сущности боя. Этот шаг однозначно усилил способности наших войск, повысил активность и устойчивость обороны и увеличил эффективность контрнаступательных действий", - пояснил он.
По словам Ковалева, между Десантно-штурмовыми войсками и Штурмовыми войсками существуют существенные различия.
Так, Штурмовые войска, по его словам, это войска быстрого реагирования, действующие на разных участках фронта там, где внезапно возникла угроза или проблема - например, прорыв обороны, потеря позиций или населенного пункта.
Их главной задачей является быстро прибыть, развернуться, вступить в бой, уничтожить врага и восстановить утраченное положение. Задача таких войск - вести наступательные, штурмовые и рейдовые действия.
"Штурмовые войска могут применяться для прорыва обороны и обеспечения ввода в бой основных сил", - добавил представитель Генштаба.
Штурмовые войска, продолжил он, обычно применяют в составе штурмовых рот или батальонов в отрыве от своих частей в полосах других бригад, которые имеют потери позиций. В наступлении их могут применять в составе штурмового батальона или штурмового полка для прорыва обороны или захвата важного участка местности или населенного пункта.
В то же время ДШВ ВСУ применяют в составе бригад или группировок. Они предназначены для ведения как наступательных, так и оборонительных действий. В наступлении они, как правило, привлекаются на важнейших участках фронта для прорыва обороны противника и наступления на значительную глубину в течение длительного времени. В обороне используются для действий на направлениях применения главных сил противника или для обороны важных участков местности или населенных пунктов.
Также ДШВ применяют в составе воздушных десантов, проводят глубокие рейдовые и десантно-штурмовые действия.
"Основное отличие Штурмовых войск от других - быстрое реагирование и способность действовать первыми независимо от обстановки. Отдельные штурмовые полки и батальоны в составе Вооруженных сил уже неоднократно доказали свою эффективность во время активных действий в Курской, Сумской, Донецкой, Харьковской областях и на многих других ключевых участках фронта. Сейчас создано управление Штурмовых войск Вооруженных сил Украины и начальником этого управления является Герой Украины, полковник Валентин Манько", - сообщил Ковалев, добавив, что вскоре Штурмовые войска станут незаменимым отдельным компонентом Вооруженных сил Украины.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украине будут созданы штурмовые войска.
і це вірно, до неї перейшов ще Головком Залужний перед своїм звільненням.
але ЗЄльоному та його халдею про-сирському ********* в сраці кавалерійські наскоки на горлівські терикони, відбиття "фортеці Бахмут" під час контрнаступу 2023, чи дурний рейд на Курщину (навіщо ?).
результат - про-сирськаний контрнаступ і невиправдані втрати елітних підрозділів на Курщині.
Потужнєй ЗСУ нікого нєт сільнєй ?"
Слава ЗСУ!
Але перестаньте нести пургу !
Залужний ще задовго до Курської авантюри спитав про-сирського:
"Що ти збираєшся там робити ?"
бо навіть для торговки сємушками в переході сенс її "геніальної операції" не морозити сраку, а одержати прибуток !
але такий "бізнес-план" з реальним успіхом не для стратега генерал-полковника про-сирського !
.
Ці війська - ініціатива саме ЗЄлього та його ОПи.
Згадайте як "вьєтнамці" верещали одобрямс на Цензорі !
Пане "досвідчений комбат" Паліса, що ви робите в ОПі ?
Піксель на ср..ці протираєте ?
.
Вистачало наявних сил ЗСУ.
нас чекає чергова військова катастрофа ЗЄльоного-просирського !!!
захист ЗСУ може не витримати масованої атаки дурнів !!!
.
А у нас який наступ можливий? І чи масштаби як у сталіна з 300 дивізій ???
Ну були раніше "аеррмобільні" війська, ну створили ДШВ. А навіщо ще новий рід військ, коли нема мін, дронів і снарядів для нормальної оборони
******спікерний речник!!!
Ресурси спрямовуйте на оборону!! А не перестановкою бригад займайтеся
Генералів та полковників у нас рзвелося.
Правда з рядовими проблема...
Як приклад совок і СНГ/Україна, де параленьно були Збройні Сили (МО) та Внутрішні Війська ( МВС) . Тобто дві великих "окремих" армії ( в сенсі строкової служби) зі своїми штатами, училищами та рембазами і гаражами, підсобними хазяйствами, санаторіями тощо тощо.... А ще були прикордонні війська/дпс та військові частини кгб/сбу та сзр ( зовнішня розвідка) , там теж була срочка...
А на практиці найпотужніша ракетна програма насправді - то кіношно-віДеокліпова фірмочка "міндіч і копита".
По факту маємо тотальну недієздатність державного апарату , тотальну імпотенцію організаційних заходів...
На рф нові танкові з'єднання плануть формувати, а у нас молодь за кордон виштовхують щоб не майданили.
Тепер ще півроку будуть комплектувати штаб вже окремих штурмових військ ЗС.
Е - ефективність!
2 роки як я воюю не в стрілецькому, а штурмовому батальйоні. Два роки як перейменували.
Але, щоб перевести бійця в іншу частину, або навпаки - до нас з іншої в/ч, щоб отримати бійцям УБД, щоб хоч щось вирішити на рівні Штабу СВ ЗС - чекати треба місяцями. А вони ще зараз займуться переставлянням меблів.
*****************! При Залужному вистачало ДШВ, ССО та добровольців. ( В тому числі вчорашні ТрО) !!!!
Далі повна цитата:
За словами Ковальова, між Десантно-штурмовими військами та Штурмовими військами існують суттєві відмінності.
Так, Штурмові війська, за його словами, це війська швидкого реагування, що діють на різних ділянках фронту там, де раптово виникла загроза або проблема - наприклад, прорив оборони, втрата позицій або населеного пункту.
Їхнім головним завданням є швидко прибути, розгорнутися, вступити в бій, знищити ворога та відновити втрачене положення. Завдання таких військ - вести наступальні, штурмові та рейдові дії.
"Штурмові війська можуть застосовуватись для прориву оборони та забезпечення введення в бій основних сил", - додав речник Генштабу.
