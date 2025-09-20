Принято решение о создании отдельных штурмовых войск, - Зеленский

В ближайшее время в Украине будут созданы штурмовые войска. Решение уже принято, идет необходимая подготовка.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают в течение 2025 года, безусловно, хороший результат. И мы решили, что надо выйти в юридическую плоскость. "Русские" решили делать то же, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение", - отметил глава государства.

Сейчас, как отметил Зеленский, идет подготовка к объявлению этого решения.

"Все готовится, и я думаю, где-то неделю - десять дней и все будет работать", - уточнил он.

Отдельно президент подчеркнул, что в составе штурмовых войск обязательно будет дроновая составляющая.

"Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным", - резюмировал Зеленский.