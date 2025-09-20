РУС
Новости Успешность штурмовых войск
Принято решение о создании отдельных штурмовых войск, - Зеленский

Штурмовые войска

В ближайшее время в Украине будут созданы штурмовые войска. Решение уже принято, идет необходимая подготовка.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают в течение 2025 года, безусловно, хороший результат. И мы решили, что надо выйти в юридическую плоскость. "Русские" решили делать то же, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение", - отметил глава государства.

Сейчас, как отметил Зеленский, идет подготовка к объявлению этого решения.

"Все готовится, и я думаю, где-то неделю - десять дней и все будет работать", - уточнил он.

Отдельно президент подчеркнул, что в составе штурмовых войск обязательно будет дроновая составляющая.

"Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным", - резюмировал Зеленский.

Зеленский Владимир (21968) штурм (561) ВСУ (6919)
це з депутатів, опи, прокурорів судій та поліціянтів?? Підтримую...
20.09.2025 12:42 Ответить
Наполеон VI боневтік...
20.09.2025 12:41 Ответить
список бажаючих героїв:

Вадимир Каракай #398922
Андрій Собченко #592866
Василь Васько #582549
Роман Дузінкевич
Ivan Ivan #403337
Dmitriy Prudko
NavigatorUR
Lulu ****
Oleksandr Valovyi
Oresta Bartka
Allaid
Oleksii Tom
Gal
Віталій Глушко
Sashko Slastyon #543422
Alex O #513819
Дужан Міхал
Daro Doro
LeOnid Tkachenko
Митя Дядя
Veniamin Govard
Олександр Іванович Паламарчук
George Highbaud
Алексей Зиновьев
#511418
Сергей Кунак
Evgeniy Marushchak
Olifant
Adrian Boyanov
Стас #592531
Василь Казімко
Дмитро Піталов #581675
Алекс Мышкевич
Yuri I #427530
Frol Fedoroff
Олександр #572143
Валентин Вербицкий
Алекс Мышкевич
Igor Liashenko #598365
Anakin #604885
Нагнибіда Ципердюк

Юрий Мойсеенко
Мосий Шило
warvik war
Oleksandr Matvienko
Dic Dolovo #609559
громов віталій
Татьяна Неверовская
TerryJohn266 John266
Slava Holt
Evgen Paramonov #582135
natali goncharova #436730
Олександр #572143
alexandr shamov
Виктор Шевченко
Віталій #584752
Gordon Shumway #583497
20.09.2025 12:44 Ответить
Наполеон VI боневтік...
20.09.2025 12:41 Ответить
95 курвотал вже записався...
20.09.2025 13:02 Ответить
це з депутатів, опи, прокурорів судій та поліціянтів?? Підтримую...
20.09.2025 12:42 Ответить
Впевнений, що ці справжні герої України зможуть рішуче бити ворога не тільки потужно-патріотичними коментами на Цензорі, але й безпосередньо на нулі із зброєю в руках, власним прикладом показуючи те, до чого вони закликають всіх інших.
20.09.2025 13:08 Ответить
Чому мене забув? Вийду з госпіталя, через місяць права рука запрацює, капітулянти, начувайтесь.
20.09.2025 13:08 Ответить
Штрафбат?
В кого посадять за спиною із кулеметом?
20.09.2025 12:47 Ответить
карася та синів депутан,прокуворів,...бо це не їх війна як виявляється...
20.09.2025 12:56 Ответить
Я щось пропустив. Коли це Карась казав що то не його війна?
20.09.2025 12:59 Ответить
окремих? І це буде не ДШВ?!
20.09.2025 12:50 Ответить
одноразові м'ясні фрикадельки......
20.09.2025 12:57 Ответить
Руські?
Все ясно , перемог хоче особа що не знає взагалі історії
20.09.2025 12:51 Ответить
тільки от, коли називалися стрілецьким батальйоном - на нулю стабільно платили сотку. А як стали штурмовим - почалася економія. І якби лише у нас. Кругом. За додаткових 70т. за кожні 30 днів на позиції - взагалі забути.
20.09.2025 13:02 Ответить
А "гвардія наступу" - всьо, забули вже?
І не "руські", дурню, а кацапи/пі#дари/москалі/свинособаки/андрофаги - як завгодно.
Але не "руські".
20.09.2025 13:02 Ответить
ось він - довгоочікуваний рецепт перемоги! Достатньо перейменувати кілька військових частин в штурмові, і кацапи від страху моментально звільнять всі окуповані території!
20.09.2025 13:11 Ответить
просто бридко читати "коментарі"! я усвідомлюю ХТО це дерьмо - кривдить відсутність будь-якої реакції з боку структур, яким напевно ще не донесли що в Ураїні ВІЙНА!
20.09.2025 13:12 Ответить
 
 