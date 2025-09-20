Ухвалено рішення про створення окремих штурмових військ, - Зеленський

Найближчим часом в Україні буде створено штурмові війська. Рішення вже ухвалено, триває необхідна підготовка.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025 року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. "Руські" вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення", - зауважив глава держави.

Наразі, як зазначив Зеленський, триває підготовка до оголошення цього рішення.

"Все готується, і я думаю, десь тиждень - десять днів і все буде працювати", - уточнив він.

Окремо президент підкреслив, що у складі штурмових військ обов’язково буде дронова складова.

"Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим", - резюмував Зеленський.