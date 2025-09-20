УКР
Новини
1 841 23

Ухвалено рішення про створення окремих штурмових військ, - Зеленський

Штурмові війська

Найближчим часом в Україні буде створено штурмові війська. Рішення вже ухвалено, триває необхідна підготовка.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025 року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. "Руські" вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення", - зауважив глава держави.

Наразі, як зазначив Зеленський, триває підготовка до оголошення цього рішення.

"Все готується, і я думаю, десь тиждень - десять днів і все буде працювати", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про контрнаступ ЗСУ в районах Добропілля і Покровська: Близько 330 кілометрів повернуто під наш контроль

Окремо президент підкреслив, що у складі штурмових військ обов’язково буде дронова складова.

"Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим", - резюмував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) штурм (273) ЗСУ (7923)
Топ коментарі
+7
це з депутатів, опи, прокурорів судій та поліціянтів?? Підтримую...
20.09.2025 12:42 Відповісти
20.09.2025 12:42 Відповісти
+6
Наполеон VI боневтік...
20.09.2025 12:41 Відповісти
20.09.2025 12:41 Відповісти
+2
Впевнений, що ці справжні герої України зможуть рішуче бити ворога не тільки потужно-патріотичними коментами на Цензорі, але й безпосередньо на нулі із зброєю в руках, власним прикладом показуючи те, до чого вони закликають всіх інших.
20.09.2025 13:08 Відповісти
20.09.2025 13:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Наполеон VI боневтік...
20.09.2025 12:41 Відповісти
20.09.2025 12:41 Відповісти
95 курвотал вже записався...
20.09.2025 13:02 Відповісти
20.09.2025 13:02 Відповісти
це з депутатів, опи, прокурорів судій та поліціянтів?? Підтримую...
20.09.2025 12:42 Відповісти
20.09.2025 12:42 Відповісти
Чому мене забув? Вийду з госпіталя, через місяць права рука запрацює, капітулянти, начувайтесь.
20.09.2025 13:08 Відповісти
20.09.2025 13:08 Відповісти
Штрафбат?
В кого посадять за спиною із кулеметом?
20.09.2025 12:47 Відповісти
20.09.2025 12:47 Відповісти
карася та синів депутан,прокуворів,...бо це не їх війна як виявляється...
20.09.2025 12:56 Відповісти
20.09.2025 12:56 Відповісти
Я щось пропустив. Коли це Карась казав що то не його війна?
20.09.2025 12:59 Відповісти
20.09.2025 12:59 Відповісти
окремих? І це буде не ДШВ?!
20.09.2025 12:50 Відповісти
20.09.2025 12:50 Відповісти
Руські?
Все ясно , перемог хоче особа що не знає взагалі історії
20.09.2025 12:51 Відповісти
20.09.2025 12:51 Відповісти
тільки от, коли називалися стрілецьким батальйоном - на нулю стабільно платили сотку. А як стали штурмовим - почалася економія. І якби лише у нас. Кругом. За додаткових 70т. за кожні 30 днів на позиції - взагалі забути.
20.09.2025 13:02 Відповісти
20.09.2025 13:02 Відповісти
А "гвардія наступу" - всьо, забули вже?
І не "руські", дурню, а кацапи/пі#дари/москалі/свинособаки/андрофаги - як завгодно.
Але не "руські".
20.09.2025 13:02 Відповісти
20.09.2025 13:02 Відповісти
Гвардія наступу закінчилась у 2023-му, тепер буде підготовка до нового потужного контрнаступу, але вже окремим родом військ.
20.09.2025 13:30 Відповісти
20.09.2025 13:30 Відповісти
ось він - довгоочікуваний рецепт перемоги! Достатньо перейменувати кілька військових частин в штурмові, і кацапи від страху моментально звільнять всі окуповані території!
20.09.2025 13:11 Відповісти
20.09.2025 13:11 Відповісти
ще новий штаб, новий командуючий зі свитою, купа тилових служб, а піхоти більше не стане.
20.09.2025 13:22 Відповісти
20.09.2025 13:22 Відповісти
Давно пора
20.09.2025 13:23 Відповісти
20.09.2025 13:23 Відповісти
В ЗСУ діє окремий рід військ - Десантно-штурмові війська (ДШВ).
Тож, не зовсім зрозуміло, що Зеленський розуміє під назвою "штурмові війська".
Тут можливі варіанти:
- це або "важка піхота", як колись нею були гренадери, призначення яких - рішучий наступ на укріплені позиції ворога з " перевертанням" лінії фронту. І тоді у цих військах мали би бути добре мотивовані (в основному - матеріально), навчені, озброєні та оснащені усім необхідним для ведення бойових дій бійці;
- або це банальні "штрафбати", куди скеровуються звільнені від відбуття покарання умовно під контракт засуджені за кримінальні правопорушення, схоплені після СЗЧ військовослужбовці, усілякі "відмовники", що ігнорують команди та не виконують накази командирів тощо. І тоді головне завдання у цих воїнів - будь-що але вижити.
Якщо врахувати всю череду і логіку "простих рішень" зебілів при владі, що помножена на системну корупцію, то перший варіант по-ходу сам по собі відпаде.
І залишиться другий - простий і дешевий.
20.09.2025 13:29 Відповісти
20.09.2025 13:29 Відповісти
🥳🥳🥳🥳🥳нарешті !
20.09.2025 13:29 Відповісти
20.09.2025 13:29 Відповісти
Дякуємо, давно пора.
20.09.2025 13:33 Відповісти
20.09.2025 13:33 Відповісти
Штурмові війська - це реальна можливість для ухилянта нарешті стати ЧОЛОВІКОМ. Місія цих військ є не оборонною, а визвольною. Честь і слава українським штурмовикам !!!
20.09.2025 13:33 Відповісти
20.09.2025 13:33 Відповісти
 
 