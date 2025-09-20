Ухвалено рішення про створення окремих штурмових військ, - Зеленський
Найближчим часом в Україні буде створено штурмові війська. Рішення вже ухвалено, триває необхідна підготовка.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025 року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. "Руські" вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення", - зауважив глава держави.
Наразі, як зазначив Зеленський, триває підготовка до оголошення цього рішення.
"Все готується, і я думаю, десь тиждень - десять днів і все буде працювати", - уточнив він.
Окремо президент підкреслив, що у складі штурмових військ обов’язково буде дронова складова.
"Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим", - резюмував Зеленський.
В кого посадять за спиною із кулеметом?
Все ясно , перемог хоче особа що не знає взагалі історії
І не "руські", дурню, а кацапи/пі#дари/москалі/свинособаки/андрофаги - як завгодно.
Але не "руські".
Тож, не зовсім зрозуміло, що Зеленський розуміє під назвою "штурмові війська".
Тут можливі варіанти:
- це або "важка піхота", як колись нею були гренадери, призначення яких - рішучий наступ на укріплені позиції ворога з " перевертанням" лінії фронту. І тоді у цих військах мали би бути добре мотивовані (в основному - матеріально), навчені, озброєні та оснащені усім необхідним для ведення бойових дій бійці;
- або це банальні "штрафбати", куди скеровуються звільнені від відбуття покарання умовно під контракт засуджені за кримінальні правопорушення, схоплені після СЗЧ військовослужбовці, усілякі "відмовники", що ігнорують команди та не виконують накази командирів тощо. І тоді головне завдання у цих воїнів - будь-що але вижити.
Якщо врахувати всю череду і логіку "простих рішень" зебілів при владі, що помножена на системну корупцію, то перший варіант по-ходу сам по собі відпаде.
І залишиться другий - простий і дешевий.