Весенне-летние наступления россиян завершились тактическим провалом. Враг перегруппировывается для новых атак, - Генштаб

Войска РФ перегруппировываются после неудач на Южно- и Северо-слобожанских направлениях, пытаясь создать условия для дальнейшего продвижения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

"Эта картинка о якобы огромных успехах российской армии жизненно необходима диктаторскому режиму Владимира Путина, чтобы побудить население к продолжению войны", - пояснил Гнатов, добавив, что на самом деле россияне несут значительные потери, что фиксируется в ежедневных сводках Генштаба и докладах Главнокомандующего.

Он подчеркнул, что даже неудачные операции на отдельных направлениях не мешают противнику пополнять резервы и человеческий ресурс.

"Они не останавливаются ни перед какими провалами для того, чтобы продвинуться на 50-100 метров теряя при этом 200, 300 своих солдат", - отметил Гнатов.

