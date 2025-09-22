РУС
Новости Бои на Южно-Слобожанском направлении
574 3

Весенне-летние наступления россиян завершились тактическим провалом. Враг перегруппировывается для новых атак, - Генштаб

Бои на южно- и северо-слобожанских направлениях

Войска РФ перегруппировываются после неудач на Южно- и Северо-слобожанских направлениях, пытаясь создать условия для дальнейшего продвижения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

"Эта картинка о якобы огромных успехах российской армии жизненно необходима диктаторскому режиму Владимира Путина, чтобы побудить население к продолжению войны", - пояснил Гнатов, добавив, что на самом деле россияне несут значительные потери, что фиксируется в ежедневных сводках Генштаба и докладах Главнокомандующего.

Он подчеркнул, что даже неудачные операции на отдельных направлениях не мешают противнику пополнять резервы и человеческий ресурс.

"Они не останавливаются ни перед какими провалами для того, чтобы продвинуться на 50-100 метров теряя при этом 200, 300 своих солдат", - отметил Гнатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются создать буферную зону в приграничных районах Харьковщины, - ОТГ "Север"

Автор: 

Генштаб ВС (6982) боевые действия (4896) война в Украине (6206)
Сортировать:
Спаде листя з дерев...оголиться земля...тепловізори будуть краще бачити в холодні місяці.
22.09.2025 13:22 Ответить
Якщо ворог перегруповується для нових атак, значить не було провалу. Так само пишемо-«ворог захоплює великою ціною». Але ж захоплює, чорт ві-зми… Ця риторика ні в дупу.! Пуйло вичищає свій генофонд, вбиваючи своїх алкоголіків, наркоманів. Йому все одно, він чітко йде вперед. А у нас обмаль людей.
22.09.2025 13:37 Ответить
Щоб сьогоднішніми темпами просування кацапам дійти до кордону з Польщею знадобиться 70 років і втрата 33 мільйонів убитими та скаліченими "мальчіков в трусіках". Враховуючи співвідношення втрат (ЗСУ до окупантів) ми вже перемагаємо. Колапс наступу кацапні вже невідворотний. ********* поступово слабшає і вже не здатний виграти війну на виснаження. Ми ж не сидимо склавши руки!
22.09.2025 13:58 Ответить
 
 