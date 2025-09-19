Россияне пытаются создать буферную зону в приграничных районах Харьковщины, - ОТГ "Север"

На Южно-Слобожанском направлении главной целью российских войск остается Волчанск, враг пытается создать буферную зону в приграничных районах Харьковщины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил спикер группировки войск "Север" Олег Сушинский.

"На Южно-Слобожанском направлении противник сосредотачивает усилия для создания так называемой буферной зоны в приграничных районах Харьковщины", - сказал он.

По словам спикера, на этом направлении главной целью российских оккупантов остается Волчанск, где штурмы происходят ежедневно.

"Противник пытается вытеснить наши подразделения из населенного пункта (Волчанск. - Ред.), однако успехов не имеет", - заверил он.

Сушинский добавил, что россияне действуют преимущественно малыми пехотными группами - от двух до пяти человек - при активной поддержке дронов.

