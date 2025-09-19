Росіяни намагаються створити буферну зону в прикордонних районах Харківщини, - ОТУ "Північ"

На Південно-Слобожанському напрямку головною ціллю російських військ залишається Вовчанськ, ворог намагається створити буферну зону в прикордонних районах Харківщини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомив речник угруповання військ "Північ" Олег Сушинський.

"На Південно-Слобожанському напрямку противник зосереджує зусилля для створення так званої буферної зони в прикордонних районах Харківщини", - сказав він.

За словами речника, на цьому напрямку головною ціллю російських окупантів залишається Вовчанськ, де штурми відбуваються щодня.

"Противник намагається витіснити наші підрозділи із населеного пункту (Вовчанськ. - Ред.), однак успіхів не має", - запевнив він.

Сушинський додав, що росіяни діють переважно малими піхотними групами - від двох до п'яти осіб - за активної підтримки дронів.

