Весняно-літні наступи росіян завершилися тактичним провалом. Ворог перегруповується для нових атак, - Генштаб

Війська РФ перегруповуються після невдач на Південно- і Північно-слобожанських напрямках, намагаючись створити умови для подальшого просування.

про це в коментарі LIGA.net повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов.

"Ця картинка про нібито шалені успіхи російської армії життєво необхідна диктаторському режиму Володимиру Путіну, щоби спонукати населення до продовження війни", – пояснив Гнатов, додавши, що насправді росіяни зазнають значних втрат, що фіксується у щоденних зведеннях Генштабу та доповідях Головнокомандувача.

Він підкреслив, що навіть невдалі операції на окремих напрямках не заважають противнику поповнювати резерви та людський ресурс.

"Вони не зупиняються перед жодними провалами для того, щоб просунутися на 50-100 метрів втрачаючи при тому 200, 300 своїх солдатів", – зазначив Гнатов.

