Новини Бої на Південно-Слобожанському напрямку
748 5

Весняно-літні наступи росіян завершилися тактичним провалом. Ворог перегруповується для нових атак, - Генштаб

Бої на Південно- і Північно-слобожанських напрямках

Війська РФ перегруповуються після невдач на Південно- і Північно-слобожанських напрямках, намагаючись створити умови для подальшого просування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net повідомив  начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов.

"Ця картинка про нібито шалені успіхи російської армії життєво необхідна диктаторському режиму Володимиру Путіну, щоби спонукати населення до продовження війни", – пояснив Гнатов, додавши, що насправді росіяни зазнають значних втрат, що фіксується у щоденних зведеннях Генштабу та доповідях Головнокомандувача.

Він підкреслив, що навіть невдалі операції на окремих напрямках не заважають противнику поповнювати резерви та людський ресурс.

"Вони не зупиняються перед жодними провалами для того, щоб просунутися на 50-100 метрів втрачаючи при тому 200, 300 своїх солдатів", – зазначив Гнатов.

Автор: 

Генштаб ЗС (7288) бойові дії (4651) війна в Україні (6273)
Спаде листя з дерев...оголиться земля...тепловізори будуть краще бачити в холодні місяці.
22.09.2025 13:22 Відповісти
Якщо ворог перегруповується для нових атак, значить не було провалу. Так само пишемо-«ворог захоплює великою ціною». Але ж захоплює, чорт ві-зми… Ця риторика ні в дупу.! Пуйло вичищає свій генофонд, вбиваючи своїх алкоголіків, наркоманів. Йому все одно, він чітко йде вперед. А у нас обмаль людей.
22.09.2025 13:37 Відповісти
Щоб сьогоднішніми темпами просування кацапам дійти до кордону з Польщею знадобиться 70 років і втрата 33 мільйонів убитими та скаліченими "мальчіков в трусіках". Враховуючи співвідношення втрат (ЗСУ до окупантів) ми вже перемагаємо. Колапс наступу кацапні вже невідворотний. ********* поступово слабшає і вже не здатний виграти війну на виснаження. Ми ж не сидимо склавши руки!
22.09.2025 13:58 Відповісти
І те, що ви просрали вже третю трубу, свідчить про те, що їм таки вдається.
22.09.2025 14:35 Відповісти
ага, тактичні провали - це вже на Дніпетровщитині.... але тупим зілібобам новина зайде
22.09.2025 15:25 Відповісти
 
 