Уничтожены огромные запасы БПЛА и боеприпасов рашистов на оккупированной Луганщине, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удар по складам БпЛА и боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По подтвержденной информации, враг пытался организовать выдачу боеприпасов различной номенклатуры для 17 танкового полка 70-й мотострелковой дивизии вблизи временно оккупированной Богдановки Луганской области, а также раздать для нужд оккупационной армии, действующей в Донецкой области, более 19000 БПЛА различных типов.



Грузовики доставили на полевой склад танкового полка десятки тысяч мин, гранат и патронов различных типов, тысячи выстрелов для танков (в частности высокоточные ЗУБК-14) и снарядов для артиллерии", - отметили там.

Во втором случае груз состоял из различных БпЛА ("Молния", "Бумеранг", "Вандал новгородский", "Горыныч" и другие) и сопутствующего оборудования (аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны 28-й ОМБр уничтожили российскую пехоту на Донетчине: оккупанты прятались под "плащами-невидимками". ВИДЕО

Поражение складов

29 августа воины ОСГВ "Днепр" нанесли удар по логистическому пункту распределения дронов, в результате чего были уничтожены огромные запасы ударных БпЛА войск РФ.

18 сентября подразделения ВСУ и СБУ ударили по полковому складу БК российских оккупационных сил на Луганщине.

"В дополнение к боеприпасам, сгорели и транспортные средства врага", - добавили в Генштабе.

Читайте: На фронте за сутки 156 боестолкновений. Больше всего атак отражено на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ