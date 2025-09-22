Уничтожены огромные запасы БПЛА и боеприпасов рашистов на оккупированной Луганщине, - Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины нанесли удар по складам БпЛА и боеприпасов российских оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"По подтвержденной информации, враг пытался организовать выдачу боеприпасов различной номенклатуры для 17 танкового полка 70-й мотострелковой дивизии вблизи временно оккупированной Богдановки Луганской области, а также раздать для нужд оккупационной армии, действующей в Донецкой области, более 19000 БПЛА различных типов.
Грузовики доставили на полевой склад танкового полка десятки тысяч мин, гранат и патронов различных типов, тысячи выстрелов для танков (в частности высокоточные ЗУБК-14) и снарядов для артиллерии", - отметили там.
Во втором случае груз состоял из различных БпЛА ("Молния", "Бумеранг", "Вандал новгородский", "Горыныч" и другие) и сопутствующего оборудования (аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики).
Поражение складов
29 августа воины ОСГВ "Днепр" нанесли удар по логистическому пункту распределения дронов, в результате чего были уничтожены огромные запасы ударных БпЛА войск РФ.
18 сентября подразделения ВСУ и СБУ ударили по полковому складу БК российских оккупационных сил на Луганщине.
"В дополнение к боеприпасам, сгорели и транспортные средства врага", - добавили в Генштабе.
