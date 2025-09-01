Дроны 28-й ОМБр уничтожили российскую пехоту на Донетчине: оккупанты прятались под "плащами-невидимками". ВИДЕО

Пилоты 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, которые держат оборону на Донецком направлении, показали кадры уничтожения российской пехоты.

Как пишет Цензор.НЕТ, оккупанты пытались приблизиться к позициям украинских защитников, используя антитепловизионное оборудование - так называемые "плащи-невидимки". Такие средства враг применяет не впервые, пытаясь проникнуть в тыл украинских военных незамеченным. На этот раз попытка завершилась провалом.

Украинские дронари обнаружили захватчиков и нанесли точечные удары. Как следствие, вражеская пехота была уничтожена вместе с боекомплектом, который имела при себе.

