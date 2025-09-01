Дрони 28-ї ОМБр знищили російську піхоту на Донеччині: окупанти ховалися під "плащами-невидимками". ВIДЕО

Пілоти 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, які тримають оборону на Донецькому напрямку, показали кадри знищення російської піхоти.

Як пише Цензор.НЕТ, окупанти намагалися наблизитися до позицій українських захисників, використовуючи антитепловізійне обладнання - так звані "плащі-невидимки". Такі засоби ворог застосовує не вперше, намагаючись проникнути в тил українських військових непоміченим. Цього разу спроба завершилася провалом.

Українські дронарі виявили загарбників і завдали точкових ударів. У результаті ворожа піхота була знищена разом із боєкомплектом, який мала при собі.

