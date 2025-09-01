УКР
Українські військові на друзки розносять будівлі з російськими окупантами. ВIДЕО

Підрозділи Третього армійського корпусу спільно з батальйоном безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади продовжують завдавати точкових ударів по позиціях окупантів.

У мережі оприлюднено відео, на якому зафіксовано знищення будівель, де ховаються російські військові. Оператори ударних дронів прицільно розносять укриття разом з ворожою піхотою."Ховаємо окупантів під уламками", - йдеться у дописі під відео. Ударні дрони продовжують роботу на визначених ділянках фронту, зазначає Цензор.НЕТ.

На куски это хорошо кусками они будут поспокойнее...
