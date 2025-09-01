Українські військові на друзки розносять будівлі з російськими окупантами. ВIДЕО
Підрозділи Третього армійського корпусу спільно з батальйоном безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади продовжують завдавати точкових ударів по позиціях окупантів.
У мережі оприлюднено відео, на якому зафіксовано знищення будівель, де ховаються російські військові. Оператори ударних дронів прицільно розносять укриття разом з ворожою піхотою."Ховаємо окупантів під уламками", - йдеться у дописі під відео. Ударні дрони продовжують роботу на визначених ділянках фронту, зазначає Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Серый Вовк
показати весь коментар01.09.2025 18:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль