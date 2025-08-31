Антени та боєприпаси: українські прикордонники знищили російські позиції на Курському напрямку. ВIДЕО

15-й мобільний прикордонний загін "Сталевий Кордон" продовжує виконувати бойові завдання в найгарячіших точках фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори FPV-дронів провели успішну операцію на Курському напрямку. Відео з результатами роботи оприлюднили у соцмережах.

У результаті точних ударів було знищено склад боєприпасів, наземний роботизований комплекс, засоби зв’язку та замасковані позиції окупантів.

