Антени та боєприпаси: українські прикордонники знищили російські позиції на Курському напрямку. ВIДЕО

15-й мобільний прикордонний загін "Сталевий Кордон" продовжує виконувати бойові завдання в найгарячіших точках фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори FPV-дронів провели успішну операцію на Курському напрямку. Відео з результатами роботи оприлюднили у соцмережах.

У результаті точних ударів було знищено склад боєприпасів, наземний роботизований комплекс, засоби зв’язку та замасковані позиції окупантів.

https://t.me/voynareal/121283 🔥 Знищено системи ППО окупантів у Криму - ГУР звітують про блискучі результати роботи Черговий свіжий перелік уражених дороговартісних цілей: • РЛК "утьос-Т"; • Радіотелескоп РТ-70; • Комплекс "ґлонасс" в куполі; • БРЛС МР-10М1 "мис" М1; • РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.
31.08.2025 16:51 Відповісти
Прикордонникам нашим щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
які безпощадно знищують
кацапських хробаків , щоби не лізли на нашу землю 😡
31.08.2025 16:57 Відповісти
 
 