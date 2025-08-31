Антенны и боеприпасы: украинские пограничники уничтожили российские позиции на Курском направлении. ВИДЕО
15-й мобильный пограничный отряд "Сталевий Кордон" продолжает выполнять боевые задачи в самых горячих точках фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы FPV-дронов провели успешную операцию на Курском направлении. Видео с результатами работы обнародовали в соцсетях.
Вследствие точных ударов был уничтожен склад боеприпасов, наземный роботизированный комплекс, средства связи и замаскированные позиции оккупантов.
які безпощадно знищують
кацапських хробаків , щоби не лізли на нашу землю 😡