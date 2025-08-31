РУС
Антенны и боеприпасы: украинские пограничники уничтожили российские позиции на Курском направлении. ВИДЕО

15-й мобильный пограничный отряд "Сталевий Кордон" продолжает выполнять боевые задачи в самых горячих точках фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы FPV-дронов провели успешную операцию на Курском направлении. Видео с результатами работы обнародовали в соцсетях.

Вследствие точных ударов был уничтожен склад боеприпасов, наземный роботизированный комплекс, средства связи и замаскированные позиции оккупантов.

боеприпасы (2410) пограничники (1594) уничтожение (7790) техника (1786) Курск (1186) fvp-дрон (171)
https://t.me/voynareal/121283 🔥 Знищено системи ППО окупантів у Криму - ГУР звітують про блискучі результати роботи Черговий свіжий перелік уражених дороговартісних цілей: • РЛК "утьос-Т"; • Радіотелескоп РТ-70; • Комплекс "ґлонасс" в куполі; • БРЛС МР-10М1 "мис" М1; • РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.
31.08.2025 16:51 Ответить
Прикордонникам нашим щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
які безпощадно знищують
кацапських хробаків , щоби не лізли на нашу землю 😡
31.08.2025 16:57 Ответить
 
 