Антенны и боеприпасы: украинские пограничники уничтожили российские позиции на Курском направлении. ВИДЕО

15-й мобильный пограничный отряд "Сталевий Кордон" продолжает выполнять боевые задачи в самых горячих точках фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы FPV-дронов провели успешную операцию на Курском направлении. Видео с результатами работы обнародовали в соцсетях.

Вследствие точных ударов был уничтожен склад боеприпасов, наземный роботизированный комплекс, средства связи и замаскированные позиции оккупантов.

