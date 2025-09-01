Украинские военные разносят здания с российскими оккупантами. ВИДЕО

Подразделения Третьего армейского корпуса совместно с батальоном беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады продолжают наносить точечные удары по позициям оккупантов.

В сети обнародовано видео, на котором зафиксировано уничтожение зданий, где скрываются российские военные. Операторы ударных дронов прицельно разносят укрытия вместе с вражеской пехотой. "Прячем оккупантов под обломками", - говорится в заметке под видео. Ударные дроны продолжают работу на определенных участках фронта, отмечает Цензор.НЕТ.

