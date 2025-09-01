РУС
Украинские военные разносят здания с российскими оккупантами. ВИДЕО

Подразделения Третьего армейского корпуса совместно с батальоном беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады продолжают наносить точечные удары по позициям оккупантов.

В сети обнародовано видео, на котором зафиксировано уничтожение зданий, где скрываются российские военные. Операторы ударных дронов прицельно разносят укрытия вместе с вражеской пехотой. "Прячем оккупантов под обломками", - говорится в заметке под видео. Ударные дроны продолжают работу на определенных участках фронта, отмечает Цензор.НЕТ.

беспилотник (4174) уничтожение (7801) дроны (4517) 63 ОМБр (121) Третий армейский корпус (15)
На куски это хорошо кусками они будут поспокойнее...
01.09.2025 18:02 Ответить
 
 